UP Top News Today: 24 घंटे में 40 लाख ने देखा योगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर, पीईटी आज से
UP Top News Today: 24 घंटे में 40 लाख ने देखा योगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर, पीईटी आज से

UP Top News Today: 24 घंटे में 40 लाख ने देखा योगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर, पीईटी आज से

अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का ट्रेलर लांच होते ही धूम मचाने लग गया है। दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज और कल 6 और 7 सितम्बर को दो-दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) आयोजित कर रहा है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 08:33 AM
UP Top News Today: 24 घंटे में 40 लाख ने देखा योगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर, पीईटी आज से

UP Top News Today 6 September 2025: अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का ट्रेलर लांच होते ही धूम मचाने लग गया है। दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है। सिर्फ 24 घंटों में ही फिल्म के ट्रेलर को 40 लाख लोगों ने देखा। सम्राट सिनेमैटिक्स की यह फिल्म अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी असाधारण नेतृत्व की गाथा है। ऐसे सफर की कहानी है जिसमें उत्तराखंड का अजय आनंद लोगों की सेवा में समर्पित होकर योगी और प्रभावशाली नेताओं में एक बनता है। यह फिल्म शान्तनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। फिल्म में लीड रोल में अनंतविजय जोशी, बड़े महाराज के किरदार में परेश रावल, अहम भूमिका में दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। निर्देशन रवीन्द्र गौतम ने किया है। फिल्म 19 सितम्बर को रिलीज होगी।

वहीं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 6 और 7 सितम्बर को दो-दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) आयोजित कर रहा है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में अपराह्न तीन से पांच बजे तक परीक्षा होगी। लाखों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की भीड़ के मद्देनजर रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं। रोडवेज ने एक हजार से अधिक बसों के संचालन की तैयार की है तो रेलवे नौ अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

UP Weather: पूर्वी यूपी में महीने के अंत तक लौटेगा मानसून, फिर ठंड देगी दस्तक; मौसम की भविष्यवाणी

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी उततर प्रदेश में भी कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दोनों संभागों के लिए मौसम विभाग ने आज कोई चेतावनी नहीं जारी की है।

सांड़ों ने युवक को साइकिल समेत तालाब में धकेल कर मार डाला, मुश्किल से निकला शव

यूपी में कानपुर के सचेंडी में सांड़ों के बीच हो रहा घमासान युवक की जान पर भारी पड़ गया। सांड़ों की चपेट में आने से वह उछलकर तालाब में जा गिरा। चीख-पुकार सुन ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।

यमुना में बाढ़ से मथुरा में हालात बिगड़े, आगरा में अलर्ट; चंबल और उटंगन भी उफान पर

मूसलाधार बारिश और यमुना में आई बाढ़ से मथुरा, आगरा में हालात खराब हो गए हैं। मथुरा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 86 सेमी ऊपर चल रहा है तो आगरा में यमुना मध्यम बाढ़ स्तर से ऊपर। आगरा में अलर्ट जारी किया गया है। कासगंज में गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है।

विदेश में नौकरी का विज्ञापन निकाल बेरोजगारों को ठगा, बनाई फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी; 7 गिरफ्तार

1500 लोगों से 3 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। आरोपियों के पास से तीन एटीएम कार्ड मिले हैं। बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। ठगी की रकम किराए के खातों में आती थी। गरीब वर्ग के लोगों को मासिक आमदनी का झांसा देकर शातिर उनके नाम खाता खुलवाते थे। बाद में उन खातों को खुद संचालित करते थे।

दो महीने से बार-बार लड़के के घर के बाहर हंगामा कर रही लड़की, रेप में फंसाने की धमकी; गिरफ्तार

युवती चार-पांच लड़कों को लेकर फिर कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवती को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसके साथी भाग निकले। कोतवाली में युवती ने त्रिजीत को न जानने की बात कहते हुए उनके पिता को बुलाने की मांग की।

पिता ने अपनी 10 साल की बेटी का किया रेप, बच्ची ने बताया कई बार हवस का शिकार बनाया

यूपी में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने अपनी दस साल की बेटी से दुष्कर्म किया। गुरुवार शाम हुई घटना के समय बच्ची का भाई घर से बाहर था। जब वह घर लौटा तो पिता की करतूत का पता चला, जिसके बाद उसने अपनी मां और पुलिस को इसकी जानकारी दी।

इस रेलवे स्टेशन के पास चल रहा था देह का व्यापार, एक पुरुष-तीन महिलाएं गिरफ्तार; दो की तलाश

रेलवे स्टेशन के पास इस मकान में करीब दो महीने से मसाज पॉर्लर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। स्थानीय लोगों को जब इसकी भनक लगी तो गुरुवार रात मकान में धावा बोलकर जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालिका महिला के अलावा कटका के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।

शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, यूपी के इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार

फ्लू से बीमार 7 बच्चों को लेकर परिवारीजन इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र दो से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि गांव के बच्चों में पिछले एक हफ्ते से शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

