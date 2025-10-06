UP Top News Today: सीएम योगी आज से दो दिन के काशी दौरे पर, बरेली में ऐक्शन जारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनी दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे। सीएम पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में 400 सफाईकर्मियों को सम्मानित करेंगे। उधर, बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद लगातार ऐक्शन जारी है। सोमवार को भी बरेली प्रशासन और पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।
UP Top News Today 06 October 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनी दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे। सीएम पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में 400 सफाईकर्मियों को सम्मानित करेंगे। वहीं शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में 150 कन्याओं को सिलाई-कढ़ाई मशीन और लैपटॉप का वितरण करेंगे। सर्किट हाउस में विश्राम के बाद वह चांदपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित कॉन्क्लेव में भी शिरकत करेंगे। शाम को सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद कालभैरव विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वह मंगलवार सुबह करीब 9:15 पर लखनऊ को रवाना होंगे।
उधर, बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद लगातार ऐक्शन जारी है। सोमवार को भी बरेली प्रशासन और पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। इस बीच इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात आरोपियों के खिलाफ एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। ये यभी आरोपी बवाल में वांछित चल रहे हैं। इनाम घोषित होने के साथ ही इनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है।
बाल-बाल बचे ASP अनुज चौधरी, जैकेट में लगी गोली; एनकाउंटर में ऐसे मारा गया नरेश
नरेश बड़ा शातिर था। उसने गुजरात की जीके कंपनी की रेकी की। उसने आसानी से कानपुर से पता लगा लिया कि करोड़ों की धनराशि को कार से आगरा चालक के भरोसे भिजवाया जा रहा है। कार कानपुर से चली तो उसका पीछा कर मक्खनपुर घुनपई में हाइवे पर उसने लूटपाट की ताकि कोई सीसीटीवी आसपास नहीं होने से वह पकड़ में न आ सके।
सीएम योगी ने अफसरों की फील्ड तैनाती को लेकर दिया आदेश, बोले-सिर्फ यही होगा आधार
सीएम योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मंडी शुल्क में कमी से किसानों को राहत और राजस्व में वृद्धि दोनों हुई हैं। पारदर्शी और सरल कर प्रणाली हमेशा लाभकारी होती है।
ट्यूशन पढ़ाने शिक्षिका के आते ही बाहर चले जाते थे घरवाले, छात्र के रिश्तेदार ने कई बार किया रेप
शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी है और वह शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुंशीगंज पानी की टंकी के पास के बच्चों को ट्यूशन पढाने आती थी। घर पर बच्चे के रिश्तेदार राहुल शुक्ला आते जाते रहते थे। राहुल ने शादी करने का झांसा देकर कई बार दुराचार किया।
बरेली बवाल : आईएमसी के यूथ अध्यक्ष समेत 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित; पुलिस की दबिश तेज
यूपी के बरेली में बवाल मामले में आईएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात उपद्रवियों के खिलाफ एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम के ऐलान के बाद पुलिस की दबिश और तेज हो गई है।
