Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Top News Today: यूपी में भाजपा बदलेगी क्षेत्रीय अध्यक्ष, वाराणसी में वाहन पलटने से 10 घायल

Mar 06, 2026 10:05 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मिशन-2027 को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव करेगी और क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने का ऐलान हो सकता है। वहीं, मथुरा से दर्शन करते हुए बिहार की ओर जा रही पिकअप पलटने से 10 घायल हो गए।

UP Top News Today: यूपी में भाजपा बदलेगी क्षेत्रीय अध्यक्ष, वाराणसी में वाहन पलटने से 10 घायल

UP Top News Today 6 March 2026: भारतीय जनता पार्टी के जिलों से लेकर क्षेत्र और प्रदेश संगठन में जल्द बड़ा बदलाव दिखेगा। एक ओर जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी है। प्रदेश के टीम के साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों के बदलाव का भी ऐलान हो जाएगा। दरअसल, अधिकांश क्षेत्रीय अध्यक्षों के खिलाफ पार्टी नेतृत्व के पास गंभीर शिकायतें हैं।

यूपी के मथुरा दर्शन करके बिहार के भभुआ जा रहे दर्शनार्थियों का वाहन वाराणसी में पलट गया। सड़क हादसे में 10 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी मथुरा से दर्शन कर बिहार लौट रहे थे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी भाजपा में बदलाव की हलचल तेज, प्रदेश संगठन के साथ सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलने की तैयारी

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मिशन-2027 को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी नेतृत्व जल्द ही प्रदेश टीम के साथ सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने का ऐलान कर सकता है।

मथुरा से भभुआ जा रहे दर्शनार्थियों का वाहन वाराणसी में पलटा, 10 घायल

वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्रीय थानांतर्गत खोचवां (भेड़हरा ) गांव के पास वाराणसी-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की अलसुबह करीब 4.30 बजे प्रयागराज की ओर से आ रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें चालक समेत सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी मथुरा से दर्शन कर बिहार लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिकअप संख्या बीआर-45-जीबी-4022 में 20 सवार लोग मथुरा से दर्शन कर अपने गांव भभुआ (बिहार) लौट रहे थे। हाईवे पर विधान ढाबा के सामने चालक को झपकी आने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गुड्डू, पुजारी, संगीता, उषा, विक्की, रामप्यारे व समीर समेत करीब 10 दर्शनार्थी घायल हो गए। मौके पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना से कुछ देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने पिकअप को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारू कराया।

ईरान- इजरायल युद्ध के बीच यूपी में तेल खत्म होने की अफवाह, पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइनें लगीं

इजरायल-ईरान युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी और दाम बढ़ने की अफवाह से बाराबंकी और लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग ड्रम-जेरीकैन में ईंधन भरवाने पहुंचे। वहीं प्रशासन ने बताया कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर की जाएगी।

MBBS छात्र हत्या: आरोपी ने खुद को बताया कैबिनेट मंत्री का भतीजा, संजय निषाद के बेटे ने बताया क्या है सच

यूपी के गोरखपुर में मोहद्दीपुर-चारफाटक ओवरब्रिज पर बुधवार की रात एक तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई। फार्च्यूनर की तेज टक्कर से छात्र काफी ऊपर उछल कर ओवरब्रिज पर ही उल्टा लटक गया था।

मुसलमान आज के राक्षस, खत्म करना जरूरी, पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल

डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने होली मिलन समारोह में मुसलमानों की तुलना राक्षसों से की और उनके संहार का आह्वान किया। पूर्व में भी वह लव जिहाद और अन्य मुद्दों पर कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं।

जरूरी बात बताने के बहाने कमरे में बुलाकर पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, मौत

यूपी के महाराजगंज में एक पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी। बृजमनगंज थाना क्षेत्र स्थित सौरहा गांव में गुरुवार की शाम गृहकलह में एक युवक ने 20 वर्षीया पत्नी पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद वह फरार हो गया।

जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को BCAS से मंजूरी, एयरोड्रम लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बनाए गए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों के अनुरूप मिली है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) ने जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सशर्त मंजूरी दे दी। इससे एयरोड्रम लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

वोटर कार्ड नाजिया का, सबा को पुलिस ने भेज दिया जेल, पाकिस्तानी मामले में नया मोड़

मेरठ में पाकिस्तानी नागरिक सबा की गिरफ्तारी में नया मोड़ आया है। अधिवक्ता का दावा है कि जिस वोटर कार्ड के आधार पर उसे जेल भेजा गया, वह सठला गाँव की नाजिया का है। पुलिस पर बिना सत्यापन के गलत कार्रवाई करने का आरोप लगा है।

यूपी के इस शहर में तीन दिन में गटक गए 36 करोड़ की शराब, होली पर भांग के लिए रही भीड़

यूपी के आगरा जिले में इस साल होली पर पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 फीसदी ज्यादा शराब बिकी। तीन दिनों में 36 करोड़ की शराब पी गई। अंग्रेजी शराब और बीयर की 65 तथा देशी शराब की 35 फीसदी बिक्री हुई।

खुद को करोड़ों का मालिक बता बदमाशों ने सर्राफ से मांगी ढाई करोड़ की रंगदारी, चार गिरफ्तार

यूपी के आगरा में मलपुरा में चोरी की घटना से भयभीत सराफा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल से ढाई करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। बदमाश इंटरनेट के जरिए फोन कर रहे थे। धमकी भरे फोन भोजपुरी भाषा में आते थे। फोन करने वालों की लोकेशन मुंबई आती थी।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |