UP Top News Today: योगी कैबिनेट की बैठक आज, जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची
UP Top News Today: यूपी में आज योगी कैबिनेट की बैठक है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और पश्चिम को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं, यूपी में SIR के बाद आज ड्राफ्ट मतदाता सूची भी आएगी। इसमें से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
UP Top News Today 6 January 2026: यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कैबिनेट बैठक में पश्चिम को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। हलांकि दिए गए समय में करोड़ों लोगों ने अपने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किए हैं। आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। बता दें कि एसआईआर के बाद से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
योगी कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को लोकभवन में प्रस्तावित है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज हैं। हालांकि इसे लेकर अटकलों का बाजार काफी समय से गर्म है। प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं लेकिन अभी यह संख्या 54 है।
यूपी में SIR के बाद आज आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए
यूपी में मंगलवार को 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह स्थानांतरित, अनुपस्थित और मृत इत्यादि मतदाता हैं।
हज यात्रियों के हाथ में होगा 'स्मार्ट बैंड', कॉलिंग और लोकेशन ट्रैकिंग समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
हज-2026 को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नई व्यवस्था लागू की है। इस बार सऊदी अरब जाने वाले सभी भारतीय हज यात्रियों के लिए स्मार्ट बैंड पहनना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें 5000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
यूपी पुलिस एनकाउंटर में गैंगरेप का इनामी बदमाश ढेर, 17 पॉक्सो केस में था वांटेड
यूपी के सुलतानपुर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास रविवार की रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी बाइक लेकर भागने में सफल रहा। मारे गए बदमाश की शिनाख्त एक लाख के इनामी तालिब उर्फ आजम खां (26) पुत्र गफ्फार खां के रूप में हुई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे से सियासी गर्माहट बढ़ी, कल पहुंचेंगे काशी
नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी सात जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर काशी क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी संसदीय क्षेत्र सहित काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे।
अजंतापुरम योजना से जुड़ा आया नया अपडेट आया सामने, हर सोसाइटी में होंगी यह सुविधाएं
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर दिल्ली बॉर्डर और लोनी तक करीब 190 एकड़ में अजंतापुरम योजना विकसित होनी है। करीब 31 साल पहले 11 सहकारी आवास समितियों ने जमीन खरीदकर परिषद को योजना लाने का प्रस्ताव दिया था।
कनेर के बीज को फल समझकर खा गईं बच्चियां, दो बहनों समेत तीन मासूमों की मौत
यूपी के वाराणसी में करधना (कलवरिया) गांव में कनेर का बीज खाने से तीन बच्चियों की मौत हो गई। इनमें दो सगी बहनें हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना दो बच्चियों का दाह संस्कार कर दिया, जबकि तीसरी बच्ची के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विग से गंजापन छुपाकर की थी शादी, पोल खुलने पर थाने पहुंच गई पत्नी; फिर हुआ ऐसा
ग्रेटर नोएडा की महिला ने अपने पति पर गंजापन छिपाकर शादी करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी से पहले कई अहम बातों को उनसे छिपाया गया। महिला के अनुसार, उसके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच’ का इस्तेमाल करते हैं।
मैं लो-प्रोफाइल नेता हूं, लाइमलाइट में नहीं रहता; गोरखपुर में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हनने के बाद पहली पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हैं। कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। सात बार सांसद होने के बाद भी लाइमलाइट में नहीं रहते और लो प्रोफाइल नेता हैं।
यूपी में जनगणना का पहला चरण मई-जून में होगा, करेंगे हाउस लिस्टिंग और एचएलओ
यूपी में जनगणना-2027 के पहले चरण का काम मई और जून 2026 में कराया जाएगा। इसमें हाउस लिस्टिंग, आवास जनगणना (एचएलओ) का काम होगा। इसमें करीब छह लाख कार्मिक लगाए जाएंगे।