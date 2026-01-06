UP Top News Today: योगी कैबिनेट की बैठक आज, जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में आज योगी कैबिनेट की बैठक है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और पश्चिम को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं, यूपी में SIR के बाद आज ड्राफ्ट मतदाता सूची भी आएगी। इसमें से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं।

UP Top News Today 6 January 2026: यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कैबिनेट बैठक में पश्चिम को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। हलांकि दिए गए समय में करोड़ों लोगों ने अपने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किए हैं। आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। बता दें कि एसआईआर के बाद से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं।