UP Top News Today: 'घूसखोर पंडत' वेब सीरीज पर छिड़ी रार, भड़कीं मायावती

संक्षेप: UP Top News Today: वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ के नाम पर यूपी में विवाद बढ़ गया। ब्राह्मण समाज को गलत दिखाने के आरोप में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। अब बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है।

UP Top News Today 6 February 2026: वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' को लेकर रार छिड़ गई है। इस बारे में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पूरे देश में पंडितों का अपमान हो रहा है। ब्राह्मणों के सम्मान में मायावती ने केंद्र सरकार से मांग रखी है। वहीं, संतों ने फिल्म पर बैन की मांग की। यूपी में वेब सीरीज पर ब्राह्मण समाज को गलत दिखाने के आरोप में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई।

पूरे देश में हो रहा पंडितों का अपमान; ब्राह्मणों के सम्मान में, मायावती मैदान में, केंद्र सरकार से यह मांग उत्तर प्रदेश की राजनीति में वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। अब बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है।

मौसम की मार; लखनऊ आने वाली दो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल, कई लेट खराब मौसम के चलते लखनऊ एयरपोर्ट से दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जब कई फ्लाइट लेट रहीं। जॉर्जिया से सुबह 10:10 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 228) को निरस्त कर दिया गया। वहीं क़मीस मुशैत से समय शाम 04:55 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 222) को भी रद्द कर दिया गया।

'घूसखोर पंडत' वेब सीरीज पर लखनऊ में FIR; सीएम योगी के आदेश पर ऐक्शन, जानें क्यों हो रहा विवाद वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ के नाम पर यूपी में विवाद बढ़ गया। ब्राह्मण समाज को गलत दिखाने के आरोप में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। संतों ने फिल्म पर बैन की मांग की। विवाद के बाद डायरेक्टर नीरज पांडेय ने प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया।

तीसरी शादी की तैयारी थी, मंडप में बैठे दूल्हे को दूसरी पत्नी ने दबोचा; पहली को दे चुका तलाक सीतापुर के महोली में तीसरी शादी करने पहुंचे युवक को दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने भरे मंडप से पकड़ लिया। महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद शादी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ में काली थार सवारों का आतंक, दो और को अगवा कर लूटा, चलती गाड़ी से फेंका राजधानी लखनऊ में काली थार का आंतक बढ़ता जा रहा है। दो और लोगों को अगवा कर लूटा गया और रास्ते में चलती गाड़ी से फेंक दिया गया है। एक हफ्ते में तीसरी घटना से दहशत की स्थिति है।

संभल में ज्वेलर्स के यहां मिला 17 किलो सोना, 875 किलो चांदी, 21 घंटे चली छापेमारी में कई खुलासे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जीएसटी (GST) विभाग की छापेमारी ने सर्राफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। राज्य कर विभाग की प्रवर्तन विंग ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम पर करीब 21 घंटे तक मैराथन तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में बेहिसाबी सोना, चांदी और हीरे बरामद हुए हैं।

परिवारों के बीच जमीन के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या, ससुर की हालत भी गंभीर यूपी के देवरिया में दो परिवारों के बीच झगड़े में एक महिला की हत्या हो गई और उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम फरेंदहा में गुरुवार की रात विवादित भूमि में भैंस बांधने के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या कर दी गई।

मौसी ने भांजे से ही ठग लिए 90 लाख; फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया, नौकरी का झांसा दिया था एलडीए से रिटायर सुमायरा रब्बानी पर भांजे राहिल अली से नौकरी दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपये ठगने और फर्जी नियुक्तिपत्र देने का आरोप लगा है। हजरतगंज में केस दर्ज हुआ। वहीं चिनहट में विदेश नौकरी के नाम पर 40 हजार की ठगी का मामला भी सामने आया।

लखनऊ में बच्चों को अगवा करने की कोशिश, एक किमी भागकर बचाई जान; गांव में हड़कंप लखनऊ के मोहनलालगंज के सोहावा गांव में कार सवारों पर बच्चों को टॉफी का लालच देकर अगवा करने की कोशिश का आरोप लगा। बच्चे डरकर भाग गए। ग्रामीणों ने कार घेर ली। जांच में कार चोरी की निकली। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चों से धक्का लगवाने के लिए मदद मांग रहे थे।