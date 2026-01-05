UP TOP News Today: मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर बनेंगे दो फ्लाईओवर, आठवीं तक के स्कूल कल भी बंद

संक्षेप: UP TOP News Today 5 January: यूपी में मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर दो फ्लाईओवर बनेंगे। उधर, भीषण ठंड की वजह से कल भी आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।

UP TOP News Today 5 January: यूपी की योगी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों का सफर आसान करने के लिए लगातार फैसले हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी यूपी को लेकर राहत दी गई है। परिवहन मंत्रालय लगातार नई सड़कों की सौगात दे रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली को राहत देने की तैयारी है।

उधर, यूपी में भीषण ठंड ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी को गलन और ठंड का कारण बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए भीषण ठंड की आशंका जताते हुए पूर्वी यूपी के लिए ऑरेंज से लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का नया निर्देश भी आ गया है। सीएम योगी ने आठवीं तक के सभी स्कूलो को पांच जनवरी तक पहले ही बंद रखने का आदेश दिया था। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद वाराणसी के डीएम ने छह जनवरी को भी आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि मौसम विभाग ने पांच दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है तो स्कूलों की बंदी भी और बढ़ सकती है।

यूपी की टॉप न्यूज़ यहां पढ़ें यूपी में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक आउटसोर्स से भर्ती; अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर भड़के उत्तर प्रदेश में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक के पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यह विज्ञापन भी कहीं और नहीं सीएम योगी के जिले गोरखपुर में निकला है। इसे लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर ने भी इसे पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा बताया है।

कोलकाता से वाराणसी आ रहा लग्जरी गंगा विलास क्रूज पटना से ही लौटा, बस से लाए गए पर्यटक कोलकाता से वाराणसी के लिए निकला लग्जरी गंगा विलास क्रूज पटना से ही वापस लौट गया है। पटना से वाराणसी के बीच गंगा में कई स्थानों पर जलस्तर कम होने से आगे का संचालन संभव नहीं हो सका। क्रूज में सवार 30 विदेशी पर्यटकों को सड़क मार्ग से वाराणसी लाया गया। गंगा विलास क्रूज 12 नवंबर को कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। इसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 30 पर्यटक सवार थे। यात्रा के दौरान कुल 15 ठहराव स्थल निर्धारित थे।

UP में पारा 1.5 डिग्री तक गिरा, पांच दिन भीषण ठंड, इस इलाके के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद उधर से होकर आ रही तेज उत्तर पश्चिमी हवा ने यूपी को कंपा दिया है। प्रदेश की सबसे सर्द रात बाराबंकी की रही। यहां पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके बाद कानपुर में पारा 3.2 और इटावा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन यानी 10 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे व सर्दी का ऑरेंज से यलो अलर्ट रहेगा।

अब आसानी से पास होगा घर का नक्शा, योगी सरकार ने नियमों में बदलाव के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी नक्शा पास कराने या फिर भू-उपयोग को लेकर आने वाली बाधाएं दूर होने जा रही हैं। आवास विभाग द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति बना दी गई है। समिति देखेगी कि इसमें क्या समस्या आ रही है और इसे दूर करने के लिए नियमों में बदलाव की क्या जरूरत है। समिति सात दिन में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

दिव्यांग किशोरी से रेप के आरोपी का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस की दबिश के बीच संदिग्ध मौत यूपी के कौशांबी में दिव्यांग किशोरी संग दरिंदगी के आरोपी हाईस्कूल के एक छात्र का शव रविवार सुबह गांव के बाहर बाग में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। उसके खिलाफ शनिवार को ही दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। छात्र ने खुदकुशी की या हत्या कर शव लटकाया गया, फिलहाल यह अभी साफ नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।