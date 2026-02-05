Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 5 February 2026 CM Yogi Adityanath Panchayat Elections Weather Crime Politics Updates
UP Top News Today: यूपी में एक लाख लोग लापता, कानपुर पुलिस ने सपा नेता का निकाला जुलूस

UP Top News Today: यूपी में एक लाख लोग लापता, कानपुर पुलिस ने सपा नेता का निकाला जुलूस

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पाया कि यूपी में एक लाख से ज्यादा लोग दो साल में ही लापता हो गए हैं। वहीं, कानपुर में पुलिस ने स्कूटी से छह किमी पीछा कर सपा नेता को पकड़ा और फिर इलाके में जुलूस भी निकाला।

Feb 05, 2026 10:28 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 5 February 2026: यूपी हाई कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा लोग दो साल में ही लापता हो गए हैं और पुलिस की खोजबीन नहीं के बराबर है। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और आज सुनवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कानपुर में पुलिस ने सपा नेता आमिर जैदी को फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। स्कूटी से करीब छह किलोमीटर पीछा कर आमिर को पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी में दो साल में एक लाख से अधिक लोग लापता, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज सुनवाई

उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की स्थिति को अत्यंत भयावह मानते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा लोग दो साल में ही लापता हो गए हैं और पुलिस की खोजबीन नहीं के बराबर है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में दो साल में एक लाख से अधिक लोग लापता, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज सुनवाई

स्कूटी से छह किमी पीछा कर पुलिस ने सपा नेता को पकड़ा, इलाके में जुलूस भी निकाला, क्या आरोप

कानपुर में पुलिस ने सपा नेता आमिर जैदी को फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। स्कूटी से करीब छह किलोमीटर पीछा कर आमिर को पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: स्कूटी से छह किमी पीछा कर पुलिस ने सपा नेता को पकड़ा, इलाके में जुलूस भी निकाला, क्या आरोप

एहसान अली ने दुर्गा मंदिर और मरी माई धाम के लिए दान की 50 लाख रुपये की जमीन

सुलतानपुर के समाजसेवी सैयद एहसान अली उर्फ मुन्ना ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करते हुए वल्लीपुर कस्बे में अपनी 1960 वर्ग फीट जमीन दुर्गा मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी है। जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपये है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एहसान अली ने दुर्गा मंदिर और मरी माई धाम के लिए दान की 50 लाख रुपये की जमीन

कस्टडी में मौत पर रिटायर एसएचओ को उम्रकैद, 23 साल बाद फैसला, अदालत में पुलिस का खेल भी फेल

पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने तत्कालीन एसएचओ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 23 साल पहले यूपी के आजमगढ़ में रानी की सराय थाने के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कस्टडी में मौत पर रिटायर एसएचओ को उम्रकैद, 23 साल बाद फैसला, अदालत में पुलिस का खेल भी फेल

एकतरफा प्यार में सनकी छात्र की करतूत; शिक्षिका को सरेआम किस किया, होंठ काटे, CCTV में कैद

मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक छात्र ने एकतरफा प्यार के चलते महिला शिक्षिका पर हमला कर दिया। आरोपी ने उन्हें गली में घसीटा और होंठ काटकर घायल कर दिया। घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एकतरफा प्यार में सनकी छात्र की करतूत; शिक्षिका को सरेआम किस किया, होंठ काटे, CCTV में कैद

बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग

अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग

एक ही कुत्ते ने दो घंटे में 11 लोगों को काटा, बच्ची का गाल नोंचकर किया गंभीर रूप से घायल, रेफर

आवारा कुत्तों को लेकर इन दिनों मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच आवारा कुत्ते लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बाराबंकी में एक ही कुत्ते ने दो घंटे के अंदर 11 लोगों को काट लिया है। एक बच्ची का तो गाल नोंच लिया है। इससे उसकी हालत गंभीर है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एक ही कुत्ते ने दो घंटे में 11 लोगों को काटा, बच्ची का गाल नोंचकर किया गंभीर रूप से घायल, रेफर

एक झटके में पूरा परिवार खत्म: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दोनों बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने हंसते-खेलते पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों को कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एक झटके में पूरा परिवार खत्म: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दोनों बच्चों की मौत

अमेरिका से डील को राकेश टिकैत ने किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताई, कहा- लड़ा रही सरकार

किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमेरिका से डील को किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताई है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। यूजीसी पर भी सरकार को घेरा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अमेरिका से डील को राकेश टिकैत ने किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताई, कहा- लड़ा रही सरकार

मंत्री को रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण के बयानों पर सियासी घमासान, चर्चा में पिता की पोस्ट

योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण ने मुख्यमंत्री को लेकर भी मंगलवार को बयान दे दिया। इससे बुंदेलखंड में सियासी घमासान मच गई है। इस बीच बृजभूषण के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का एक पोस्ट चर्चा मे आ गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मंत्री को रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण के बयानों पर सियासी घमासान, चर्चा में पिता की पोस्ट

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |