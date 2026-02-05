UP Top News Today: यूपी में एक लाख लोग लापता, कानपुर पुलिस ने सपा नेता का निकाला जुलूस

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पाया कि यूपी में एक लाख से ज्यादा लोग दो साल में ही लापता हो गए हैं। वहीं, कानपुर में पुलिस ने स्कूटी से छह किमी पीछा कर सपा नेता को पकड़ा और फिर इलाके में जुलूस भी निकाला।

UP Top News Today 5 February 2026: यूपी हाई कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा लोग दो साल में ही लापता हो गए हैं और पुलिस की खोजबीन नहीं के बराबर है। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और आज सुनवाई की जाएगी।

कानपुर में पुलिस ने सपा नेता आमिर जैदी को फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। स्कूटी से करीब छह किलोमीटर पीछा कर आमिर को पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला।