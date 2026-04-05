UP Top News Today: यूपी से एक और आतंकी गिरफ्तार, KGMU में बनी मजारों पर बुलडोजर एक्शन

आतंकी कनेक्शन में एटीएस ने किया गिरफ्तार

UP Top News Today: दिल्ली पुलिस ने पडरौना कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी के सहयोग से टीम ने पडरौना के छावनी स्थित राइनी मोहल्ले से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। केजीएमयू परिसर में छह मजारों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन मजार के प्रबंधकों को दो बार नोटिस भेजकर जमीन से जुड़े दस्तावेज और कानूनी स्वामित्व के सुबूत मांगे थे। लेकिन अब तक एक को छोड़ बाकी किसी ने भी मजार को लेकर कागजात नहीं पेश कर पाए हैं।

5 Apr 2026, 02:07:02 PM IST तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई, दो की मौत, चार घायल बलरामपुर में तुलसीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात करीब डेढ़ बजे चायपुरवा गांव पास हुए सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चयपुरवा के पास स्थित पेट्रोल पंप के निकट हुआ। बताया जा रहा है कि आई-टेन कार तेज गति से जा रही थी, तभी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया के से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

5 Apr 2026, 02:00:29 PM IST अमेठी की प्रकाश गैस एजेंसी के संचालक पर केस दर्ज गैस संकट के बीच लगातार उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में फेल साबित हो रहे अमेठी कस्बे में स्थित प्रकाश गैस एजेंसी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को पूर्ति विभाग द्वारा की गई जांच में भारी अनियमितता पाए जाने पर डीएम की अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक ने एजेंसी संचालक के विरुद्ध अमेठी कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं प्रकाश गैस एजेंसी पर मौजूद मिले गैस सिलेंडरों को राजाराम गैस एजेंसी बारामासी के सुपुर्द कर दिया गया है।

5 Apr 2026, 01:54:48 PM IST बिजली लाइन जोड़ने पोल पर चढ़े युवक की करंट से मौत श्रावस्ती जिले के टेपरी गांव में रविवार को बिजली लाइन जोड़ने के लिए पोल पर चढ़ा युवक अचानक करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी झुलसने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मल्हीपुर पुलिस ने खंभे के ऊपर से शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र में विगत एक माह से सीमावर्ती गाँवो में विद्युत पोल लगाकर नई लाइन बिछाई जा रही हैं। रविवार को क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालबोझा दरवेश गांव के मजरा टेपरी गांव में नई लाइन में सप्लाई देने के लिए उसे पुराने हाइटेंशन लाइन से जोड़ा जा रहा था।

5 Apr 2026, 01:48:15 PM IST ईरान युद्ध में फंसा उमरी निवासी युवक सोमवार पहुंचेगा दिल्ली गोण्डा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुकुंदपुर पूरे भाटन पुरवा निवासी जय किशन सिंह उर्फ पिंकू सिंह, जो लगभग एक वर्ष पूर्व रोजगार के सिलसिले में ईरान गए थे। ईरान - अमेरिका युद्ध के कारण ईरान में फंसे हुए थे। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से अब सकुशल स्वदेश लौट रहे हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि पिंकू सिंह की पत्नी ने उनके सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय समाजसेवी एवं प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह से गुहार लगाई। इसके बाद धर्मवीर सिंह ने लगातार एक सप्ताह तक प्रयास करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से संपर्क साधा और पूरे मामले से अवगत कराया। मंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कराई गई। मंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्रालय से जुड़े सौरभ सिंह से संपर्क स्थापित किया गया।

5 Apr 2026, 01:34:58 PM IST देवबंद के सर्राफ कारोबारी से मेरठ के घंटाघर पर 12 लाख का बैग उड़ाया मेरठ के सहारनपुर के देवबंद निवासी सर्राफ कारोबारी अनिल गुप्ता से शहर के व्यस्त घंटाघर क्षेत्र में 12 लाख रुपये से भरा बैग पार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची देहलीगेट थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मौके पर बुलियन ट्रेडर्स के महामंत्री विजय आनंद अन्य कारोबारी थाने पहुंच गए।

5 Apr 2026, 01:24:40 PM IST वजीरगंज में टूटे खंभे , ट्रांसफार्मर भी खंभे के साथ भूमि पर गिरा गोण्डा में शनिवार रात आई तेज आंधी और बारिश ने क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। 33 हजार केवी मेन लाइन में ब्रेकडाउन होने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए। आंधी के चलते डुमरियाडीह उपकेंद्र के मझगवां फीडर अंतर्गत हड़हवा गांव के पास पांच बिजली के खंभे टूट गए और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। वहीं बनकसिया गांव में भी पांच खंभे धराशायी हो गए। इसके अलावा वजीरगंज उपकेंद्र के चंदापुर, ओझापुरवा, कोडंर और मझारा क्षेत्रों के साथ-साथ मोहनपुर उपकेंद्र के धनेश्वरपुर में भी खंभों के गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर 33 हजार लाइन पर पेड़ों की डाल गिरने से लाइन पूरी तरह ब्रेकडाउन हो गई।

5 Apr 2026, 01:23:15 PM IST कहर बरपा गया भीषण तूफान, पेड़ के नीचे दबकर गाय-भैंस की मौत, किसान चोटिल रायबरेली क्षेत्र में शनिवार की देर शाम आया तीव्रतम तूफान किसानों पर कहर बरष गया। पेड़ के नीचे दबकर एक किसान की पालतू भैंस और एक किसान की गाय की मौत हो गई। छप्पर के नीचे दबने से एक किसान का पैर टूट गया। क्षेत्र के गहराखेड़ा मजरे धुराई गांव में तेज तूफान के दौरान नीम का एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ के नीचे बंधी किसान भीखा पुत्र प्रभु की पालतू भैंस गंभीर रूप से चोटिल हो गई। जिससे भैंस की मौत हो गई। मदनापुर मजरे धुराई गांव के किसान सुखदीन पुत्र रामनरायन की गाय गूलर के पेड़ के नीचे बंधी थी, तभी अचानक तेज तूफान आने से पेड़ उखड़ कर गिर गया। जिसके नीचे दबकर गाय की मौत हो गई।

5 Apr 2026, 01:22:50 PM IST भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं संग किया रात्रि विश्राम, योग के बाद चाय पर चर्चा महराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महराजगंज प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम कर संगठनात्मक संवाद को नई दिशा दी। सदर विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी स्थित बाला जी महाविद्यालय परिसर में आयोजित प्रशिक्षण अभियान के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संदेश दिया। रात्रि विश्राम के बाद रविवार पसुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का समग्र विज्ञान है। सामूहिक योग के दौरान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, अनुशासन और आत्मिक शांति माहौल दिखा।

5 Apr 2026, 01:05:27 PM IST आधी में मकान पर गिरा पेड, बाल - बाल बचा परिवार बभनजोत विकासखंड में शनिवार रात आई आंधी के झोकों से बकुई खुर्द गांव मे एक पेड जड़ से ऊखड गया और बगल स्थित रोहित कुमार के मकान पर जा गिरा। इस दौरान घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इस हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। मकान में दरारें जरूर पड़ गयी हैं। आंधी पानी के प्रभाव से बिजली भी गुल हो गई। जिसको लेकर सुबह से विभागीय कर्मी पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए है। इस दौरान रसूलपुर खान निवासी दान बहादुर के घर शादी में लगा टेंट हवा के दबाव में पूरी तरह उखड गया जबतक लोग कुछ करते हवा में उडकर दूर जा गिरा। हालांकि इस दौरान कोई बडा हादसा नही हुआ। तूफान शान्त होने के बाद लोगो ने राहत की सांस ली।

5 Apr 2026, 01:03:59 PM IST तेज आंधी में पीपल का पेड़ घर पर गिरा, मां बेटे दबे बहराइच में तेज रफ्तार चक्रवितिय आंधी व बारिश के दौरान शनिवार शाम रमपुरवा गांव में लगभग दस दशक साल पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक भरभरा कर एक मकान और बगल से गुजर रहे रास्ते पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही जोरदार आवाज के साथ आसपास हड़कंप मच गया। धराशाई मकान के मलबे में मां बेटे दब ग ए। जिसके चलते गांव में अफरातफरी मच गई। पुलिस व राजस्व महकमे की टीम पहुंची।आनन फानन में हाइड्रा के जरिए कड़ी मशक्कत व सावधानी से मलबा हटा कर घायल मां बेटे निकाले जाने पर प्रशासनिक अमले व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आनन फानन में घायलों को रमपुरवा सीएचसी पर लाया गया।

5 Apr 2026, 12:43:12 PM IST आठ माह का मनादेय अटका, मंत्री आवास पर धरने पर बैठे रोजगार सेवक महराजगंज में आठ माह से मानदेय न मिलने से परेशान ग्राम रोजगार सेवकों का गुस्सा रविवार को खुलकर सामने आ गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे रोजगार सेवक जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानन्द के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए केंदीय वित्त राज्य मंत्री को छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। रोजगार सेवकों ने कहना है कि उन्हें मात्र 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वह भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है।

5 Apr 2026, 12:02:10 PM IST शातिर बदमाश को पकड़ने पर पुलिस टीम पर हमला, पांच घायल बहराइच शहर के किला महाजनी मोहल्ले में शनिवार देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमले में वांछित शातिर बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर उसके परिजनों ने हमला कर दिया। दरोगा सहित पांच पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। बदमाश को छुड़ा ले गए। बदमाश फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पीड़ित दरोगा ने छह से अधिक को नामजद कर केस दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक विशेष सिंह एक जानलेवा हमले के प्रकरण में शातिर बदमाश बरकतउल्ला उर्फ डोकोमो को पकड़ने उसके घर दबिश पर गए थे। उसे धर दबोचा।

5 Apr 2026, 10:30:07 AM IST रोडवेज बस ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचे यात्री बहराइच में शनिवार की रात करीब 11:00 बजे लखनऊ की ओर से आ रही कैसरबाग डिपो की एक रोडवेज बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें यात्री बाल बाल बचे। ट्रक का पीछे और बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों के अनुसार बस चालक असंतुलित तरीके से बस चला रहा था। बस में सवार लोगों ने बाराबंकी से ही चालक को कई बार गाड़ी धीमी चलाने की चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। देहात कोतवाली क्षेत्र के बहराइच-लखनऊ मार्ग पर कीर्तनपुर के पास राजू ढाबा के सामने रोडवेज बस ने आगे चल रहे एक अज्ञात ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।