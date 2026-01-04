Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP TOP NEWS TODAY 4 January yogi adityanath akhilesh yadav magh mela mohan bhagwat mathura weather crime politics
UP TOP NEWS TODAY: मथुरा पहुंचे मोहन भागवत, बस्ती में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग

UP TOP NEWS TODAY: मथुरा पहुंचे मोहन भागवत, बस्ती में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग

संक्षेप:

UP TOP NEWS TODAY: आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार सुबह मथुरा पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से सीधे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उधर, बस्ती में एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई।

Jan 04, 2026 10:52 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP TOP NEWS TODAY 4 January: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार सुबह मथुरा पहुंचे। कोहरे के कारण उनकी ट्रेन 'तेलंगाना एक्सप्रेस' अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटा देरी से सुबह 6:30 बजे जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजाम संघ प्रमुख के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद रहे। ट्रेन से उतरने के बाद मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से सीधे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वृंदावन में संघ की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक 5 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगी। संघ प्रमुख इस दौरान 10 जनवरी तक वृंदावन में ही प्रवास करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बिहरा सेमरहिया गांव में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में रविवार की भोर में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटों के सामने हर कोई बेबस नजर आया। बताया जा रहा है कि यह गोदाम बस्ती के ‘कमल टेंट हाउस’ का है, जहां बड़े कार्यक्रमों के लिए टेंट, कुर्सी, पंडाल और अन्य सामान रखा जाता था। इसी टेंट हाउस का एक अन्य गोदाम भी हरैया थाना क्षेत्र के बिहरा गांव में स्थित है, जहां से कार्यक्रमों के लिए सामान का आवागमन होता है। रात करीब 3 बजे गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने अचानक धुआं निकलते देखा। जब तक वे कुछ समझ पाते, आग विकराल रूप ले चुकी थी। इसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई।

यूपी की टॉप न्यूज़ यहां पढ़ें

गलतफहमी या गहरी दरार? कानपुर भाजपा में धड़ेबंदी खुलकर आई सामने

यूपी के कानपुर में पार्षदों और महापौर के बीच चल रही तू-तू, मैं-मैं को भाजपा के तमाम जिम्मेदार इसे जरा सी ‘गलतफहमी’ बता रहे हैं। इस ‘गलतफहमी’ में परिवारवाद का आरोप उछल चुका है। भ्रष्टाचार का इशारे हैं। शक्ति प्रदर्शन है। धड़ेबंदी के सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन शहर में भाजपा के तमाम जिम्मेदार इसे जरा सी ‘गलफहमी’ बता रहे हैं। एक माननीय तो ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा, ‘नगर निगम में क्या चल रहा, कुछ पता नहीं।’ बाकी सबको भी नगर निगम में सब चंगा दिख रहा है। यह बात अलग है कि शहर में अलावों से ज्यादा चिनगारियां महापौर-पार्षद टकराव में छूट रहीं हैं।

गंगा के प्रदूषण ने ली डॉल्फिन की जान, पोस्टमार्टम में खुलासा- डैमेज हो गया था लिवर

कानपुर के जाजमऊ पुल के पास मृत मिली डॉल्फिन की मौत गंगा में प्रदूषण से हुई है। पोस्टमार्टम में इस बात के संकेत डॉक्टरों को मिले हैं क्योंकि डॉल्फिन का लिवर डैमेज हो चुका था। फिलहाल, डॉल्फिन का विसरा जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट ही डॉल्फिन की मौत का सच बयां करेगी, फिलहाल बिसरा सुरक्षित रखा गया है।

कुदरत का करिश्मा: डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, घर पर फ्रिजर में रखने के बाद हो गया जिंदा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक ऐसी हैरतअंगेज घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कोई इसे कुदरत का करिश्मा बोल रहा है तो कोई डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही कह रहे हैं। गुरसहायगंज कस्बे में एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लोग शव घर लाए और फ्रीजर में रखकर रिश्तेदारों का इंतजार करने लगे तो अचानक मृत घोषित व्यक्ति जिंदा हो गया। इस 'चमत्कार' को देखकर जहां परिजनों की आंखों से बहते आंसू खुशी में बदल गए, वहीं इलाके में यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई है।

UP Weather: भीषण ठंड से कांपे यूपी के 11 शहर, 38 शहरों के लिए मौसम विभाग की यह चेतावनी

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शनिवार को प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आई है, जिससे लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर रहे। कई शहरों में दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए। वहीं, मौसम विभाग ने 38 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया।

संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले ही लोगों ने खुद हटाई अवैध मस्जिद

यूपी के संभल के असमोली थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को लेकर प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए शनिवार को स्वयं ढांचा हटाने की पहल शुरू कर दी। शनिवार को हथौड़ों से दीवारें तोड़ी गईं और निर्माण में लगा सामान सुरक्षित निकाल लिया गया, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान अधिक नुकसान न हो।

संगम तट पर कल्पवास शुरू, लाखों श्रद्धालुओं ने शुरू की एक महीने की कठिन साधना

मां गंगा की गोदी में सबकी अपनी कामना, सबका अपना भक्ति-भाव। तंबुओं की नगरी में टेंट की बनी एक छोटी सी कुटिया, जिसमें सीमित सामग्री में सिमटी सकल गृहस्थी। शयन के लिए एक कोने में जमीन पर बिछा पुआल, दूसरे कोने में रसोई और एक कोने में चौकी पर विराजित रामचरित मानस, शंख और भगवान विष्णु का आसान। न कोई सांसारिक मोह-माया न ही कोई खेती-पाती की चिंता। अभिलाषा यही कि जब तक शरीर साथ दे पतित पावनी मां गंगा के निमित्त जीवन समर्पित रहे। जीवन-मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिले। इसी भक्ति-भाव और अक्षय पुण्य की कामना के साथ माघ मास के पहले स्नान पर्व पर शनिवार को लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं ने कल्पवास का संकल्प लिया।

पुलिस ने दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री, तलवों पर मारे डंडे, नाखून उखड़ा

यूपी के आगरा के से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां किरावली में किसान के पैर तोड़ने के मामले में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद 2 जनवरी को छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी चौकी पुलिस ने फिर बर्बरता दिखाई। एक दूध विक्रेता को बेरहमी से पीटा गया। तलवों पर डंडे बरसाए गए, जिससे उसके पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया। पीड़ित की चीख-पुकार पर भी पुलिस कर्मियों को दया नहीं आई। बाद में शांतिभंग में चालान कर दिया गया। पीड़ित का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपना टेंपो साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि वह टेंपो चलाना नहीं जानता।

हिंदू और सनातियों की जीत है; केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान की विदाई पर बोले संगीत सोम

भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की विदाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सनातनियों की जीत कहा है। दरअसल, हाल ही में संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |