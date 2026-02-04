Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 4 February 2026 CM Yogi Adityanath Economic Survey report Panchayat Elections Weather Crime Updates
UP Top News Today: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को धमकी, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स

UP Top News Today: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को धमकी, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सोशल मीडिया पर सबक सिखाने की धमकी मिली है। पुलिस ने इसकी जानकारी मिलते ही मामले में जांच भी शुरू कर दी है। वहीं, वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यूपी सरकार स्पेशल फोर्स बना रही है। इनकी ट्रेनिंग मेघालय में करवाई जाएगी।

Feb 04, 2026 10:01 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 4 February 2026: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सबक सिखाने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। मामले में भाजपा विधायक के करीबी पर धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वीआईपी सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की तैयारी कर ली है। इनकी हाई टेक ट्रेनिंग मेघालय में होगी। सीएम समेत अन्य वीआईपी की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स तैयार की जाएगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सबक सिखाने की धमकी, भाजपा विधायक के करीबी पर आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सोशल मीडिया के जरिए सबक सिखाने की धमकी दी गई है। लखनऊ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने हुसैनगंज थाने में इसे लेकर तहरीर दी है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। धमकी का आरोप भाजपा विधायक के करीबी पर लगा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सबक सिखाने की धमकी, भाजपा विधायक के करीबी पर आरोप

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स, मेघालय में होगी हाई टेक ट्रेनिंग

सीएम सहित अन्य वीआईपी की सुरक्षा में हाल ही में आई चूक को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस की विशेष टीम तैयार की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स, मेघालय में होगी हाई टेक ट्रेनिंग

जेई ने प्रेमजाल में फंसाकर बनाए संबंध फिर की मारपीट, साथ रहने पर अड़ी पीड़िता

यूपी के अमरोहा में बिजली विभाग के जेई पर मंडी धनौरा क्षेत्र निवासी एक महिला ने प्रेम जाल में फंसाने, शारीरिक संबंध बनाने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि जेई ने उसे उसके पति से अलग करा दिया और उसके साथ रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जेई ने प्रेमजाल में फंसाकर बनाए संबंध फिर की मारपीट, साथ रहने पर अड़ी पीड़िता

अब टीटीई नहीं करेगा अगले स्टेशन तक इंतजार, बोर्डिंग पर नहीं मिले तो दूसरे को दे दी जाएगी सीट

ट्रेन की बोर्डिंग नियम को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीटीई यात्रियों का निर्धारित बोर्डिंग से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। यात्री के न आने पर टीटीई चेकिंग के समय ही अपने ईएफटी पर उस सीट पर नॉट टर्नअप दर्ज कर देगा। जिससे दूसरे यात्री को सीट मिल जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अब टीटीई नहीं करेगा अगले स्टेशन तक इंतजार, बोर्डिंग पर नहीं मिले तो दूसरे को दे दी जाएगी सीट

लखनऊ की चाट और रेवड़ी में नंबर वन की रेस, योगी सरकार की ओडीओडी पर मांगे गए प्रस्ताव

लखनऊ में एक जिला एक व्यंजन (ओडीओडी) में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा रेवड़ी और चाट के बीच में है। अभी तीन व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है। इसमें चयन होना है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ की चाट और रेवड़ी में नंबर वन की रेस, योगी सरकार की ओडीओडी पर मांगे गए प्रस्ताव

कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, इन रास्तों से गुजरें

यूपी के मुरादाबाद में फाल्गुन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर भी भारी वाहन रोके जाएंगे। जिला पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नौ फरवरी से हाईवे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, इन रास्तों से गुजरें

यूपी के इस जिले की पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 154 कर्मी इधर से उधर, 6 थानों को मिले नए प्रभारी

यूपी के बांदा जिले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में तैनात 16 निरीक्षकों और 38 उपनिरीक्षकों समेत कुल 154 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई तैनाती दी गई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी के इस जिले की पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 154 कर्मी इधर से उधर, 6 थानों को मिले नए प्रभारी

वाराणसी में आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां, STF से एनकाउंटर में एक लाख का इनामी बनारसी यादव ढेर

वाराणसी में आधी रात गोलियां पुलिस और बदमाशों को बीच गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस ने एक लाख के इनामी कुख्यात बनारसी यादव को ढेर कर दिया है। बनारसी यादव कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में वांछित था। चौबेपुर के बरियासनपुर में एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: वाराणसी में आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां, STF से एनकाउंटर में एक लाख का इनामी बनारसी यादव ढेर

1.69 करोड़ वोटरों को नोटिस, 22 लाख की हुई सुनवाई, अब हर दिन दो घंटे बूथ पर मिलेंगे बीएलओ

सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह दो घंटे के निर्धारित किए गए समय पर अपने बूथ पर उपस्थित रहें। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीएलओ के पास मतदाता जाकर फॉर्म-6, फॉर्म-7 व फॉर्म-8 लेकर भर सकते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 1.69 करोड़ वोटरों को नोटिस, 22 लाख की हुई सुनवाई, अब हर दिन दो घंटे बूथ पर मिलेंगे बीएलओ

यूपी वाले सावधान, 40KM की स्पीड से चलेंगी हवाएं; दूसरे राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Updates: मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। यहां 3 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी वाले सावधान, 40KM की स्पीड से चलेंगी हवाएं; दूसरे राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |