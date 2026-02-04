UP Top News Today: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को धमकी, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सोशल मीडिया पर सबक सिखाने की धमकी मिली है। पुलिस ने इसकी जानकारी मिलते ही मामले में जांच भी शुरू कर दी है। वहीं, वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यूपी सरकार स्पेशल फोर्स बना रही है। इनकी ट्रेनिंग मेघालय में करवाई जाएगी।

UP Top News Today 4 February 2026: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सबक सिखाने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। मामले में भाजपा विधायक के करीबी पर धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वीआईपी सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की तैयारी कर ली है। इनकी हाई टेक ट्रेनिंग मेघालय में होगी। सीएम समेत अन्य वीआईपी की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स तैयार की जाएगी।

