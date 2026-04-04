UP Top News Today: पीएम मोदी का यूपी में तीसरा दौरा जल्द, एक-दूसरे में बचाने को चार भाई डूबे

पीएम मोदी

UP Top News Today: मेरठ में गंगा में नहाने के दौरान चार चचेरे भाई एक दूसरे को बचाने में डूब गए। एक दूसरे को बचाने में चारों डूब गए। सभी अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। अभिषेक और हिमांशु पुत्रगण कमल सिंह तथा दीपांशु व प्रियांशु पुत्रगण सोनू सगे भाई हैं। दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर सहारनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा महज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 2 महीने में तीसरा यूपी दौरा होगा।

4 Apr 2026, 02:09:26 PM IST सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में दो के खिलाफ मुकदमा गोंडा के मैनपुर गाँव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में हल्का लेखपाल की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखपाल दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गांव की हरिजन आबादी व नवीन परती भूमि पर दो लोगों द्वारा जुताई कर फसल बोई जा रही थी। 18 जुलाई 2025 को प्रशासन द्वारा फसल जुतवाकर जमीन खाली कराई गई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने दोबारा गेहूं की फसल बोकर कब्जा कर लिया।

4 Apr 2026, 02:03:31 PM IST स्कूल चलो अभियान का हुआ लाइव प्रसारण बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय शिवपुर से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किए। जिसका लाइव प्रसारण ब्लॉक के सभी स्कूलों में किया गया। बीईओ आराधना अवस्थी के निर्देशन में ब्लॉक के स्कूलों में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों को स्मार्ट टीवी एवं मोबाइल के माध्यम से स्कूल चलो अभियान का लाईव शुभारंभ कार्यक्रम दिखाया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना गया। हैदरगढ़ के कंपोजिट विद्यालय अंसारी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैदरगढ़, राजापुर, चौबीसी, गेरावा, रनापुर, सुबेहा प्रथम, रेहुरा एवं प्राथमिक विद्यालय सरांय गोपी आदि में लाइव प्रसारण किया गया।

4 Apr 2026, 01:52:51 PM IST बाराबंकी में युवक की हत्या, गांव से एक किमी दूर कल्याणी नदी के पास मिला शव बाराबंकी क्षेत्र के कल्याणी नदी के समीप शनिवार को चौखंडी गांव के समीप ईदगाह के पीछे युवक की हत्या करने के बाद फेंका शव मिला। युवक के चेहरे पर चोटे निशान थे। शनिवार की सुबह शव मिलने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहंुच गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि शुक्रवार की शाम गांव में एक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था। रात दस बजे तक वह गांव में ही था, उसके बाद उसका पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर शव मिला। युवक हैदराबाद में वेल्डिंग का कार्य करता था। ईद के पहले वह हैदराबाद से घर पर आया था। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।

4 Apr 2026, 01:12:38 PM IST टिकरी के पास दुर्घटना में युवक की मौत गोंडा में वजीरगंज थानाक्षेत्र में मनकापुर मार्ग पर मधवापुर के पास हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। घटना के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरा के मजरा धोबहा निवासी एस कुमार यादव (24) पुत्र रामसरन यादव शुक्रवार देर रात कही जा रहा था। बताया जा रहा है कि नवाबगंज मनकापुर मार्ग पर मधवापुर गांव के पास किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में शिव कुमार की मौत हो गई। नवाबगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर को पोस्टमार्टम के गोण्डा भेज दिया है।

4 Apr 2026, 12:51:25 PM IST तहसील दिवस में किसान ने अपने ऊपर उड़ेला तेल का कनस्तर, मचा हड़कंप मेरठ की मवाना तहसील दिवस में किसान ने अपने ऊपर तेल का कनस्तर उड़ेल लिया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बिजली की समस्या को लेकर तहसील दिवस के दौरान किसान ने अपने ऊपर तेल पलट आत्मदाह का प्रयास किया। किसान नासरपुर गांव का मांगेराम बताया जा रहा है। अधिकारियों पर समस्या के समाधान में टाल मटोल के आरोप लगाए हैं।

4 Apr 2026, 12:43:58 PM IST संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस श्रावस्ती में नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नरपतपुर के मजरा तौवाब पुरवा में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार, तौवाब पुरवा निवासी रिजवान पुत्र मोहम्मद हसन (28 वर्ष) का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों एवं ग्रामीणों से पूछताछ की।

4 Apr 2026, 12:26:11 PM IST बेबसी की इंतहा: असहनीय दर्द से टूटा बुजुर्ग, खुद ही खत्म कर ली जिंदगी अयोध्या के बाबा बाजार थाना क्षेत्र के सुनवा गांव में शनिवार को एक इंसान की असहनीय पीड़ा और लाचारी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। 60 वर्षीय इंसान अली, जो पिछले एक वर्ष से पूरे शरीर में जलन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, आखिरकार दर्द के आगे हार गए और खुद का गला रेतकर जीवन समाप्त कर लिया। परिजनों के मुताविक शुक्रवार की रात नित्य की भांति सभी ने भोजन पानी के बाद सो गए, लेकिन इंसान अली को नींद नही आई। पड़ोसियों ने बताया कि वो शनिवार भोर 3:30 बजे ही चारपाई छोड़ दरवाजे पर घूम रहे थे, लेकिन जब बहू 4:30 बजे उठी तो देखा ससुर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े है और बगल में चाकू पड़ा है। ससुर का गला रेता शरीर देख बहू चीखने चिल्लाने लगी।

4 Apr 2026, 12:00:04 PM IST तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत बाराबंकी में लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर छबील गांव के पास शनिवार की भोर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम जौरास निवासी शिवकुमार (35) पुत्र राजेंद्र कुमार शनिवार की अल सुबह किसी काम से बाइक से घर से बाहर गए थे। गंगागंज की ओर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर छबील गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

4 Apr 2026, 11:37:10 AM IST ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत पर फूटा गुस्सा, मंडी बंद कर प्रदर्शन शाहजहांपुर में हाईवे पर शुक्रवार देर शाम हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद शनिवार सुबह तिलहर में माहौल गरमा गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नवीन गल्ला मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली और उसके चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग अड़े रहे, जिससे मंडी में खरीद-फरोख्त पूरी तरह ठप हो गई। लखनऊ-दिल्ली हाईवे की सर्विस रोड पर शुक्रवार शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मंसूरपुर गौटिया निवासी विपिन कुमार मौर्य और उमेश की मौत हो गई थी। दोनों रिश्ते में ममेरे-फुफेरे भाई थे और कपसेड़ा मेले में खीरे की दुकान लगाकर लौट रहे थे। रात में ही दोनों की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह जब शव गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया और आक्रोश भड़क उठा।

4 Apr 2026, 11:34:41 AM IST संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी बलरामपुर थाना गैंडास बुजुर्ग के ग्राम पंचायत परसौना के मजरा दुबौली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान रंभा (40) पत्नी तुलाराम यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, तुलाराम यादव के दो बेटे हैं, जिनमें से एक 19 वर्ष का और दूसरा 15 वर्ष का है। दोनों बेटे अपने पिता के साथ रोजी-रोटी के लिए बाहर मेहनत-मजदूरी करते हैं, जबकि छोटा बेटा अपनी मां के साथ घर पर ही रहता था। शुक्रवार शाम करीब 5:00 बजे रंभा अपने कमरे में फंदे से लटकती हुई पाई गई। इसकी सूचना मिलने पर पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

4 Apr 2026, 11:21:57 AM IST बस ने मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत गोण्डा अयोध्या हाईवे पर बनकटवा ईदगाह के पास शनिवार सुबह बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतना भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जाता है कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के भेजा। घटना से युवक के परिवार में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर के जानकीनगर रानीपुरवा निवासी प्रदीप कुमार पुत्र अमृतलाल किसी काम से अपाची बाइक से अयोध्या की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बनकटवा ईदगाह के पास अयोध्या की ओर ही जा रही बस के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस विधिक कार्यवाही में लगी हुई है।पुलिस ने बताया कि युवक के परिजनों को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है।

4 Apr 2026, 11:08:16 AM IST छत पर खेल रही 11 वर्षीय बच्ची को लंगूर बंदर ने धकेला, मौत बलरामपुर में सोहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के बरहवा रेंज व थाना हर्रैया सतघरवा के ग्राम पंचायत गौरामाफी गांव में शुक्रवार शाम करीब 5:00 बजे छत पर बच्चों के साथ खेल रही 11 वर्षीय बच्ची को लंगूर बंदर ने धकेल दिया। हादसे में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव के लोगों का आरोप है कि करीब दो माह से लंगूर बंदरों का आतंक बना हुआ है। शुक्रवार शाम बच्चों के साथ छत पर खेल रही 11 वर्षीय शूभि पुत्री अशोक को लंगूर बंदर ने धक्का देकर छत से गिरा दिया। आनन फानन मे निजि वाहन से संयुक्त अस्पताल बलरामपुर ले गए। सर फटने के कारण डाक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए बहराइच के लिए रेफर कर दिया। बहराइच ले जाते समय रास्ते में बच्चों की मौत हो गई।

4 Apr 2026, 10:44:46 AM IST हेलमेट वापस मांगने पर की मारपीट, 4 पर दर्ज हुआ केस बहराइच में नेपाल गए एक युवक दूसरे का हेलमेट मांग ले गया था। जब दामाद का हेलमेट वापस लेने महिला गई तो हमला कर मारपीट की गई। बेटा बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। चार को नामजद कर केस दर्ज कराया गया है। रूपईडीहा थाने के बरथनवा गांव निवासिनी खातूना पत्नी रफीक के दामाद से मुमताज पुत्र रमजान नेपाल जाते समय हेलमेट मांग ले गए थे। नेपाल से आने के बाद जब हेलमेट नही लौटाया। खातूना हेलमेट मांगने गई तो कहासुनी पर हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की। महिला की चीख पुकार पर उसका बेटा सफीक बचाने दौड़ा। तो हमलावरों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया।