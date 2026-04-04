UP Top News Today: पीएम मोदी का यूपी में तीसरा दौरा जल्द, एक-दूसरे में बचाने को चार भाई डूबे

4 Apr 2026, 02:09:26 PM IST
UP Top News Today: मेरठ में गंगा में नहाने के दौरान चार चचेरे भाई एक दूसरे को बचाने में डूब गए। एक दूसरे को बचाने में चारों डूब गए। सभी अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। अभिषेक और हिमांशु पुत्रगण कमल सिंह तथा दीपांशु व प्रियांशु पुत्रगण सोनू सगे भाई हैं। दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर सहारनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा महज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 2 महीने में तीसरा यूपी दौरा होगा।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में दो के खिलाफ मुकदमा
गोंडा के मैनपुर गाँव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में हल्का लेखपाल की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखपाल दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गांव की हरिजन आबादी व नवीन परती भूमि पर दो लोगों द्वारा जुताई कर फसल बोई जा रही थी। 18 जुलाई 2025 को प्रशासन द्वारा फसल जुतवाकर जमीन खाली कराई गई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने दोबारा गेहूं की फसल बोकर कब्जा कर लिया।
4 Apr 2026, 02:04:14 PM IST
एक-दूसरे को बचाने में डूबे चारों भाई; दादी के अंतिम संस्कार के बाद गंगा में स्नान के दौरान हुआ था हादसा
मेरठ में गंगा में नहाने के दौरान चार चचेरे भाई एक दूसरे को बचाने में डूब गए। एक दूसरे को बचाने में चारों डूब गए। सभी अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। अभिषेक और हिमांशु पुत्रगण कमल सिंह तथा दीपांशु व प्रियांशु पुत्रगण सोनू सगे भाई हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: एक-दूसरे को बचाने में डूबे चारों भाई; दादी के अंतिम संस्कार के बाद गंगा में स्नान के दौरान हुआ था हादसा
4 Apr 2026, 02:03:31 PM IST
स्कूल चलो अभियान का हुआ लाइव प्रसारण
बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय शिवपुर से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किए। जिसका लाइव प्रसारण ब्लॉक के सभी स्कूलों में किया गया।
बीईओ आराधना अवस्थी के निर्देशन में ब्लॉक के स्कूलों में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों को स्मार्ट टीवी एवं मोबाइल के माध्यम से स्कूल चलो अभियान का लाईव शुभारंभ कार्यक्रम दिखाया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना गया। हैदरगढ़ के कंपोजिट विद्यालय अंसारी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैदरगढ़, राजापुर, चौबीसी, गेरावा, रनापुर, सुबेहा प्रथम, रेहुरा एवं प्राथमिक विद्यालय सरांय गोपी आदि में लाइव प्रसारण किया गया।
4 Apr 2026, 02:03:02 PM IST
दुधवा का गब्बर, विलेन जैसा नाम लेकिन हीरो जैसा काम; जानें क्यों इस बाघ की हो रही इतनी चर्चा
दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में इन दिनों गब्ब’ नाम का बाघ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नाम भले ही फिल्म शोले के विलेन की याद दिलाता हो, लेकिन यह गब्बर वन विभाग के लिए किसी हीरो से कम नहीं। बाघ अपनी दमदार कद-काठी और राजसी अंदाज के कारण अलग पहचान बना चुका है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: दुधवा का गब्बर, विलेन जैसा नाम लेकिन हीरो जैसा काम; जानें क्यों इस बाघ की हो रही इतनी चर्चा
4 Apr 2026, 01:52:51 PM IST
बाराबंकी में युवक की हत्या, गांव से एक किमी दूर कल्याणी नदी के पास मिला शव
बाराबंकी क्षेत्र के कल्याणी नदी के समीप शनिवार को चौखंडी गांव के समीप ईदगाह के पीछे युवक की हत्या करने के बाद फेंका शव मिला। युवक के चेहरे पर चोटे निशान थे। शनिवार की सुबह शव मिलने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहंुच गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि शुक्रवार की शाम गांव में एक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था।
रात दस बजे तक वह गांव में ही था, उसके बाद उसका पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर शव मिला। युवक हैदराबाद में वेल्डिंग का कार्य करता था। ईद के पहले वह हैदराबाद से घर पर आया था। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।
4 Apr 2026, 01:49:08 PM IST
अतीक अहमद के जिस दफ्तर में कदम रखने से डरते थे लोग, वहां अब हो रहा टॉयलेट
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का कार्यालय अब वक्त के साथ बदतर हो गया है। सचिवालय की तरह बनाए गए इस दफ्तर के जिस दरवाजे पर कभी कदम रखने से लोग डरते थे, उसी के कमरे में आज स्थानीय लोग खुलेआम टॉयलेट करते नजर आ रहे हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: अतीक अहमद के जिस दफ्तर में कदम रखने से डरते थे लोग, वहां अब हो रहा टॉयलेट
4 Apr 2026, 01:39:59 PM IST
दो महीने में पीएम मोदी का तीसरा यूपी दौरा; आंबेडकर जयंती पर सहारनपुर से साधेंगे दलित वोट बैंक
दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर सहारनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा महज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 2 महीने में तीसरा यूपी दौरा होगा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: दो महीने में पीएम मोदी का तीसरा यूपी दौरा; आंबेडकर जयंती पर सहारनपुर से साधेंगे दलित वोट बैंक
4 Apr 2026, 01:23:23 PM IST
स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का अनोखा अभियान, साइकिल गिफ्ट कर रहे शिक्षक बने मिसाल
प्राथमिक विद्यालय नवादा इमामाबाद के शिक्षक डॉ. लक्ष्मीकांत शुक्ला ने ‘रोज स्कूल आएं-साइकिल पाएं’ अभियान शुरू कर अपने स्कूल में छात्रों की उपस्थिति तीन गुना तक बढ़ा दी है। बच्चों को शिक्षक अपने वेतन से साइकिल खरीद कर दे रहे हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का अनोखा अभियान, साइकिल गिफ्ट कर रहे शिक्षक बने मिसाल
4 Apr 2026, 01:12:38 PM IST
टिकरी के पास दुर्घटना में युवक की मौत
गोंडा में वजीरगंज थानाक्षेत्र में मनकापुर मार्ग पर मधवापुर के पास हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। घटना के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है।
वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरा के मजरा धोबहा निवासी एस कुमार यादव (24) पुत्र रामसरन यादव शुक्रवार देर रात कही जा रहा था। बताया जा रहा है कि नवाबगंज मनकापुर मार्ग पर मधवापुर गांव के पास किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में शिव कुमार की मौत हो गई। नवाबगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर को पोस्टमार्टम के गोण्डा भेज दिया है।
4 Apr 2026, 01:03:26 PM IST
गाजियाबाद का डॉ. रोहित निकला कानपुर किडनी कांड का सरगना, 100 करोड़ के साम्राज्य का दावा
कानपुर किडनी कांड में शामिल डॉ. रोहित गाजियाबाद के न्यायखंड-1 इंद्रापुरम का रहने वाला निकला है। डॉ. रोहित एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बताया गया है। वह मरीजों को बेहोश करता था, जबकि ओटी मैनेजर अली किडनी ट्रांसप्लांट करता था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गाजियाबाद का डॉ. रोहित निकला कानपुर किडनी कांड का सरगना, 100 करोड़ के साम्राज्य का दावा
4 Apr 2026, 01:02:28 PM IST
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी, इसी महीने से मिलेगा बढ़ा मानदेय, CM योगी का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अनुदेशकों को 17 हजार रुपये और शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये का मानदेय इसी महीने से लागू किया जाएगा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी, इसी महीने से मिलेगा बढ़ा मानदेय, CM योगी का ऐलान
4 Apr 2026, 12:51:25 PM IST
तहसील दिवस में किसान ने अपने ऊपर उड़ेला तेल का कनस्तर, मचा हड़कंप
मेरठ की मवाना तहसील दिवस में किसान ने अपने ऊपर तेल का कनस्तर उड़ेल लिया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बिजली की समस्या को लेकर तहसील दिवस के दौरान किसान ने अपने ऊपर तेल पलट आत्मदाह का प्रयास किया। किसान नासरपुर गांव का मांगेराम बताया जा रहा है। अधिकारियों पर समस्या के समाधान में टाल मटोल के आरोप लगाए हैं।
4 Apr 2026, 12:50:06 PM IST
पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे! 2027 के लिए अखिलेश ने PDA युवाओं को दिया नारा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए युवाओं के नाम सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखा है। जिसमें एक नारा भी दिया गया है। पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे! जिसे 2027 मे होने वाले यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे! 2027 के लिए अखिलेश ने PDA युवाओं को दिया नारा
4 Apr 2026, 12:49:26 PM IST
गंगा का जलस्तर बढ़ते ही डूब गया पीपा पुल का रास्ता, 15 दिन पहले ही हुआ था निर्माण
मिर्जापुर में विधायक रत्नाकर मिश्र ने हरसिंहपुर गंगा घाट से विंध्याचल के लिए बनाए गए पीपा पुल के रास्ते में पानी भर जाने पर पैंटून पुल की तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी है। साथ ही जल्दी मरम्मत न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही डूब गया पीपा पुल का रास्ता, 15 दिन पहले ही हुआ था निर्माण
4 Apr 2026, 12:43:58 PM IST
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस
श्रावस्ती में नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नरपतपुर के मजरा तौवाब पुरवा में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
मिली जानकारी के अनुसार, तौवाब पुरवा निवासी रिजवान पुत्र मोहम्मद हसन (28 वर्ष) का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
सूचना पर पहुंची नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों एवं ग्रामीणों से पूछताछ की।
4 Apr 2026, 12:39:29 PM IST
जेल में बंद कैदी ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में किया टॉप, गायत्री परिवार करेगा सम्मान
वाराणसी के जिला कारागार में बंद रहते हुए राधेश्याम यादव नामक बंदी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार, हरिद्वार की ‘भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा’ में टॉप किया है। यह परीक्षा पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी। उसमें जिले भर से हजार से अधिक विद्यार्थी एवं अन्य लोग शामिल हुए थे।
पूरी खबर यहां पढ़ें: जेल में बंद कैदी ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में किया टॉप, गायत्री परिवार करेगा सम्मान
4 Apr 2026, 12:36:13 PM IST
कुशीनगर में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की हत्या; घरेलू विवाद में बेटे-बहू ने सिर पर मारी रॉड
कुशीनगर में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण दीक्षित की सिर पर रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में बड़े बेटे और बहू ने हमला किया। जिसके चलते उनकी मौत हो गई। दोनो फरार बताए जा रहे हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: कुशीनगर में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की हत्या; घरेलू विवाद में बेटे-बहू ने सिर पर मारी रॉड
4 Apr 2026, 12:26:11 PM IST
बेबसी की इंतहा: असहनीय दर्द से टूटा बुजुर्ग, खुद ही खत्म कर ली जिंदगी
अयोध्या के बाबा बाजार थाना क्षेत्र के सुनवा गांव में शनिवार को एक इंसान की असहनीय पीड़ा और लाचारी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। 60 वर्षीय इंसान अली, जो पिछले एक वर्ष से पूरे शरीर में जलन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, आखिरकार दर्द के आगे हार गए और खुद का गला रेतकर जीवन समाप्त कर लिया।
परिजनों के मुताविक शुक्रवार की रात नित्य की भांति सभी ने भोजन पानी के बाद सो गए, लेकिन इंसान अली को नींद नही आई। पड़ोसियों ने बताया कि वो शनिवार भोर 3:30 बजे ही चारपाई छोड़ दरवाजे पर घूम रहे थे, लेकिन जब बहू 4:30 बजे उठी तो देखा ससुर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े है और बगल में चाकू पड़ा है। ससुर का गला रेता शरीर देख बहू चीखने चिल्लाने लगी।
4 Apr 2026, 12:17:51 PM IST
गंगा का जलस्तर बढ़ते ही डूब गया पीपा पुल का रास्ता, 15 दिन पहले ही हुआ था निर्माण
मिर्जापुर में विधायक रत्नाकर मिश्र ने हरसिंहपुर गंगा घाट से विंध्याचल के लिए बनाए गए पीपा पुल के रास्ते में पानी भर जाने पर पैंटून पुल की तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी है। साथ ही जल्दी मरम्मत न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही डूब गया पीपा पुल का रास्ता, 15 दिन पहले ही हुआ था निर्माण
4 Apr 2026, 12:16:51 PM IST
भांग की झाड़ियां जलने से स्कूल में भरा नशीला धुआं, 25 बच्चों की बिगड़ी हालत, 11 रेफर
कुशीनगर के एक स्कूल में अचानक धुआं भरने से वहां मौजूद 25 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को सेवरही सीएचसी भेजवाया गया। गंभीर 11 बच्चों को पडरौना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दरअसल, एक महिला ने स्कूल के पीछे भांग की झाड़-झंखाड़ जला दिया था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: भांग की झाड़ियां जलने से स्कूल में भरा नशीला धुआं, 25 बच्चों की बिगड़ी हालत, 11 रेफर
4 Apr 2026, 12:00:04 PM IST
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
बाराबंकी में लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर छबील गांव के पास शनिवार की भोर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम जौरास निवासी शिवकुमार (35) पुत्र राजेंद्र कुमार शनिवार की अल सुबह किसी काम से बाइक से घर से बाहर गए थे। गंगागंज की ओर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर छबील गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
4 Apr 2026, 11:48:48 AM IST
CM योगी ने बच्ची को पहनाया बैग; काशी से स्कूल चलो अभियान लॉन्च, बोले- एक भी बच्चा छूटे नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से स्कूल चलो अभियान की शुरूआत की। इस दौरान उन्होने कई बच्चियों को बैग भी पहनाया। सीएम ने कहा कि इस अभियान से कोई भी बच्चा छूटे नहीं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: CM योगी ने बच्ची को पहनाया बैग; काशी से स्कूल चलो अभियान लॉन्च, बोले- एक भी बच्चा छूटे नहीं
4 Apr 2026, 11:48:18 AM IST
एक ने पकड़ा पैर, दूसरे ने ताबड़तोड़ बरसाए डंडे; मदरसा में मालौनाओं ने मासूम को बेरहमी से पीटा
सहारनपुर से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक मदरसे में मौलानाओं ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई साथ ही मदरसा के मौलानाओं पर ऐक्शन लेने के लिए कहा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: एक ने पकड़ा पैर, दूसरे ने ताबड़तोड़ बरसाए डंडे; मदरसा में मालौनाओं ने मासूम को बेरहमी से पीटा
4 Apr 2026, 11:37:10 AM IST
ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत पर फूटा गुस्सा, मंडी बंद कर प्रदर्शन
शाहजहांपुर में हाईवे पर शुक्रवार देर शाम हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद शनिवार सुबह तिलहर में माहौल गरमा गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नवीन गल्ला मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली और उसके चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग अड़े रहे, जिससे मंडी में खरीद-फरोख्त पूरी तरह ठप हो गई।
लखनऊ-दिल्ली हाईवे की सर्विस रोड पर शुक्रवार शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मंसूरपुर गौटिया निवासी विपिन कुमार मौर्य और उमेश की मौत हो गई थी। दोनों रिश्ते में ममेरे-फुफेरे भाई थे और कपसेड़ा मेले में खीरे की दुकान लगाकर लौट रहे थे। रात में ही दोनों की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह जब शव गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया और आक्रोश भड़क उठा।
4 Apr 2026, 11:36:45 AM IST
रूस की आर्मी में तैनात रामपुर के युवक की गोली लगने से मौत; परिवार का इकलौता सहारा था
रामपुर के युवक शावेश की रूस में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शावेद रूस की आर्मी में तैनात था। खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजन शव लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: रूस की आर्मी में तैनात रामपुर के युवक की गोली लगने से मौत; परिवार का इकलौता सहारा था
4 Apr 2026, 11:35:17 AM IST
आईसीयू-वेंटिलेटर पर 90 दिन जंग लड़ लौटा किशोर, लखनऊ के डॉक्टरों ने बचाया जीवन
छाती के गंभीर संक्रमण से जंग जीतकर मौत को मात दे दी। लोहिया संस्थान के आईसीयू में अस्थमा पीड़ित भर्ती कराया गया था। वेंटिलेटर पर 90 दिन से जूझते किशोर को जीवन मिल गया। वैभव आईसीयू-वेंटिलेटर पर जंग लड़कर लौटा है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: आईसीयू-वेंटिलेटर पर 90 दिन जंग लड़ लौटा किशोर, लखनऊ के डॉक्टरों ने बचाया जीवन
4 Apr 2026, 11:34:41 AM IST
संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी
बलरामपुर थाना गैंडास बुजुर्ग के ग्राम पंचायत परसौना के मजरा दुबौली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान रंभा (40) पत्नी तुलाराम यादव के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार, तुलाराम यादव के दो बेटे हैं, जिनमें से एक 19 वर्ष का और दूसरा 15 वर्ष का है। दोनों बेटे अपने पिता के साथ रोजी-रोटी के लिए बाहर मेहनत-मजदूरी करते हैं, जबकि छोटा बेटा अपनी मां के साथ घर पर ही रहता था।
शुक्रवार शाम करीब 5:00 बजे रंभा अपने कमरे में फंदे से लटकती हुई पाई गई। इसकी सूचना मिलने पर पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
4 Apr 2026, 11:24:00 AM IST
मंथली पैकेज पर लड़कियां बुलाई जाती; व्हाट्सएप पर होती डील, सेक्स रैकेट के अड्डे बने 18 होटल
पुलिस ने बताया कि बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों से लड़कियों को सेक्स रैकेट के लिए कानपुर बुलाया जाता था। इन लड़कियों को बंगाल का दादा नाम का आदमी भेजता था। लड़कियों का 4000 से लेकर 10000 रुपये तक रेट तय होता था। कुछ पैसा रोहित लेता था तो कुछ लड़कियों को देता था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: मंथली पैकेज पर लड़कियां बुलाई जाती; व्हाट्सएप पर होती डील, सेक्स रैकेट के अड्डे बने 18 होटल
4 Apr 2026, 11:22:37 AM IST
यहां सब जानवर हैं, मरने दो... ट्रक ड्राइवर की सुसाइड पर भड़के पूर्व सांसद अनिल वारसी, एसपी को भी लपेटा
अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले अनिल वारसी इस बार एसपी पर भड़क उठे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां तो सब जानवर हैं, मरने दो.. एक दिन हम भी मर जाएंगे। तुम भोले सिंह के घर तेरहीं खाओ और गुडड्न सिंह के यहां गुलगुले।
पूरी खबर यहां पढ़ें: यहां सब जानवर हैं, मरने दो... ट्रक ड्राइवर की सुसाइड पर भड़के पूर्व सांसद अनिल वारसी, एसपी को भी लपेटा
4 Apr 2026, 11:21:57 AM IST
बस ने मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत
गोण्डा अयोध्या हाईवे पर बनकटवा ईदगाह के पास शनिवार सुबह बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतना भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जाता है कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के भेजा। घटना से युवक के परिवार में कोहराम मचा है।
बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर के जानकीनगर रानीपुरवा निवासी प्रदीप कुमार पुत्र अमृतलाल किसी काम से अपाची बाइक से अयोध्या की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बनकटवा ईदगाह के पास अयोध्या की ओर ही जा रही बस के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस विधिक कार्यवाही में लगी हुई है।पुलिस ने बताया कि युवक के परिजनों को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है।
4 Apr 2026, 11:09:30 AM IST
एलपीजी गैस संकट: भंडारे में अनाज नहीं, सिलेंडर दान दें...बैकलॉग 1.60 लाख से ऊपर
गैस संकट अब धार्मिक आस्था पर भी भारी पड़ने लगा है। नवरात्र के बाद होने वाले भंडारों में इस बार भोजन सामग्री नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। हालत यह है कि आयोजक श्रद्धालुओं से आटा-चावल नहीं, बल्कि सिलेंडर दान में देने की अपील कर रहे हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: एलपीजी गैस संकट: भंडारे में अनाज नहीं, सिलेंडर दान दें...बैकलॉग 1.60 लाख से ऊपर
4 Apr 2026, 11:08:58 AM IST
कानपुर किडनी कांड में बड़ा खुलासा! झोलाछाप डॉक्टर और ओटी मैनेजर कर रहे थे बड़े ऑपरेशन
कानपुर किडनी कांड में नया खुलासा हुआ। आहूजा अस्पताल में आयूष की किडनी निकालकर पारुल को लगाने वाली आठ लोगों की टीम में एक भी सर्जन नहीं था। सब के सब झोलाछाप थे। जिस अली को डॉक्टर बताया जा रहा था, वह भी ओटी मैनेजर निकला।
पूरी खबर यहां पढ़ें: कानपुर किडनी कांड में बड़ा खुलासा! झोलाछाप डॉक्टर और ओटी मैनेजर कर रहे थे बड़े ऑपरेशन
4 Apr 2026, 11:08:16 AM IST
छत पर खेल रही 11 वर्षीय बच्ची को लंगूर बंदर ने धकेला, मौत
बलरामपुर में सोहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के बरहवा रेंज व थाना हर्रैया सतघरवा के ग्राम पंचायत गौरामाफी गांव में शुक्रवार शाम करीब 5:00 बजे छत पर बच्चों के साथ खेल रही 11 वर्षीय बच्ची को लंगूर बंदर ने धकेल दिया। हादसे में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव के लोगों का आरोप है कि करीब दो माह से लंगूर बंदरों का आतंक बना हुआ है। शुक्रवार शाम बच्चों के साथ छत पर खेल रही 11 वर्षीय शूभि पुत्री अशोक को लंगूर बंदर ने धक्का देकर छत से गिरा दिया। आनन फानन मे निजि वाहन से संयुक्त अस्पताल बलरामपुर ले गए। सर फटने के कारण डाक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए बहराइच के लिए रेफर कर दिया। बहराइच ले जाते समय रास्ते में बच्चों की मौत हो गई।
4 Apr 2026, 11:04:13 AM IST
यूपी की यूनिवर्सिटी 6-6 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेंगी, छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका
यूपी के सभी विश्वविद्यालय अपने आसपास के क्षेत्र के छह-छह आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। यहां छात्र इंटर्नशिप, शोध प्रबंध व कम्युनिटी कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत संवारने में सरकार की मदद करेंगे और शैक्षिक विकास में सहयोग करेंगे।
पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी की यूनिवर्सिटी 6-6 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेंगी, छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका
4 Apr 2026, 11:03:38 AM IST
टाइम बम बनाना सीख रहे थे लखनऊ में पकड़े गए चारों आतंकी, अजीत डोभाल की जानकारी जुटाने का था जिम्मा
यूपी एटीएस ने बिजनौर में हुई आगजनी की घटना के बाद इस आतंकी मॉड्यूल पर छानबीन शुरू की और लखनऊ से चार संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़ कर ली। इसके बाद ही बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और पुणे में हुई आगजनी की वारदात भी सामने आई।
पूरी खबर यहां पढ़ें: टाइम बम बनाना सीख रहे थे लखनऊ में पकड़े गए चारों आतंकी, अजीत डोभाल की जानकारी जुटाने का था जिम्मा
4 Apr 2026, 10:44:46 AM IST
हेलमेट वापस मांगने पर की मारपीट, 4 पर दर्ज हुआ केस
बहराइच में नेपाल गए एक युवक दूसरे का हेलमेट मांग ले गया था। जब दामाद का हेलमेट वापस लेने महिला गई तो हमला कर मारपीट की गई। बेटा बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। चार को नामजद कर केस दर्ज कराया गया है।
रूपईडीहा थाने के बरथनवा गांव निवासिनी खातूना पत्नी रफीक के दामाद से मुमताज पुत्र रमजान नेपाल जाते समय हेलमेट मांग ले गए थे। नेपाल से आने के बाद जब हेलमेट नही लौटाया। खातूना हेलमेट मांगने गई तो कहासुनी पर हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की। महिला की चीख पुकार पर उसका बेटा सफीक बचाने दौड़ा। तो हमलावरों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया।
4 Apr 2026, 10:44:01 AM IST
मुआवजा न अधिग्रहण, आवास विकास ने बेच डाला प्लॉट, 27 साल बाद हटेगा कब्जा
गोरखपुर आवास विकास कॉलोनी में निजी जमीन पर बिना अधिग्रहण और मुआवजा दिए परिषद ने प्लॉट बेच दिए। अब उस पर मकान भी बन गए हैं। करीब तीन दशक पुराने इस विवाद में पीड़ित के पक्ष में अदालतों से फैसला आने के बावजूद अब तक उसका पालन नहीं हुआ।
पूरी खबर यहां पढ़ें: मुआवजा न अधिग्रहण, आवास विकास ने बेच डाला प्लॉट, 27 साल बाद हटेगा कब्जा
4 Apr 2026, 10:43:02 AM IST
UP Weather: मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट, आज अंधड़ के साथ बरसेंगे बादल
यूपी के कई शहरों में शुक्रवार की देर शाम मौसम पलट गया। तेज आंधी के साथ बारिश आई। आगरा और मथुरा के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। 80 किमी की रफ्तार से आई तेज आंधी ने जमकर तबाही मचाई। जगह-जगह पेड़- होर्डिंग्स और बिजली के खंभे उखड़ गए।
पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट, आज अंधड़ के साथ बरसेंगे बादल
4 Apr 2026, 10:20:57 AM IST
स्कूल मार्कशीट लेने निकली छात्रा का रास्ते से लापता
बहराइच में एक छात्रा घर से स्कूल से मार्कशीट लाए जाने को घर से निकली थी। रास्ते से वह लापता हो गई। परिजनों ने सभी संभावित जगहों पर उसकी तलाश की। कोई पता न चलने पर अपहरण की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसी को नामजद नहीं किया गया है।
हरदी थाने के एक गांव निवासिनी 17 नमस्ते वर्षीय किशोरी हाई स्कूल की छात्रा है। वह दो अप्रैल को अपने स्कूल से मार्कशीट लाने निकली थी। ताकि उसका अगली कक्षा में कालेज में एडमिशन कराया जा सके। फिर वह काफी देर तक घर नही पहुंची। तो चिंतित परिजन स्कूल पहुंचे। पता चला कि वह स्कूल आई ही नही थी। इस मामले छात्रा का मोबाइल भी घर पर है।
4 Apr 2026, 10:20:25 AM IST
मकान को होटल की तरह किराए पर चलाना होगा आसान, नई रेंटल नीति की तैयारी
होटल की तरह मकान और फ्लैट बनाकर किराए पर देने वालों को बढ़ावा देने की तैयारी है। ऐसे मकानों से व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय शुल्क लेने का भी सुझाव दिया गया है। इससे घरेलू होटल चलाने के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
पूरी खबर यहां पढ़ें: मकान को होटल की तरह किराए पर चलाना होगा आसान, नई रेंटल नीति की तैयारी