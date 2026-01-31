Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 31 January 2026 CM Yogi Adityanath Panchayat Elections Weather Crime Politics Update
UP Top News Today: मिंकी हत्याकांड में कटे सिर की तलाश, दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति होगी

UP Top News Today: मिंकी हत्याकांड में कटे सिर की तलाश, दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति होगी

संक्षेप:

UP Top News Today: आगरा के मिंकी शर्मा हत्याकांड में पुलिस को कटे सिर की तलाश है। नाले में गोताखोरों को उतारकर और हवा में ड्रोन उड़ाकर तलाश की जा रही है। वहीं, रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की भी अनुकंपा नियुक्ति होगी।

Jan 31, 2026 10:28 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 31 January 2026: आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। लेकिन सिर नहीं मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

मिंकी शर्मा हत्याकांड में कटा सिर ढूंढने को नाले में उतरे गोताखोर, ड्रोन भी उड़ाया

यूपी के आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। सुबह से शाम तक पुलिस ने कटा सिर बरामद करने के लिए मशक्कत की, मगर सफलता नहीं मिली।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ मिंकी शर्मा हत्याकांड में कटा सिर ढूंढने को नाले में उतरे गोताखोर, ड्रोन भी उड़ाया

दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति, रेलवे बोर्ड का अहम फैसला

रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। उन्हें केवल तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति, रेलवे बोर्ड का अहम फैसला

गाय को राज्यमाता घोषित करें- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाई मांग

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मांग की है कि गौ को महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्यमाता घोषित करे। इसके लिए 40 दिन का समय देते हुए शंकराचार्य ने घोषणा की कि मांग न माने जाने पर 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समागम होगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ गाय को राज्यमाता घोषित करें- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाई मांग

यूपी में नक्शा पास कराना होगा आसान, जिला पंचायत नहीं बल्कि ये विभाग देगा मंजूरी

यूपी सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नक्शा पास करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने जा रही है। विकास प्राधिकरण सीमा में जिला पंचायतें नक्शा पास नहीं करेंगी। विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार मिलेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ यूपी में नक्शा पास कराना होगा आसान, जिला पंचायत नहीं बल्कि ये विभाग देगा मंजूरी

मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति

Lucknow Weather: सर्द हवा से दिन का पारा लुढ़का, लखनऊ में आज फिर कोहरे का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में सर्द हवा ने शहर को फिर से ठिठुरा दिया। सुबह हवा तेज थी तो ऊपरी क्षोभमंडल पर कोहरे ने धूप को रोके रखा था। बाद में धूप निकली पर 15 से 20 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ भारी पड़ रही थी।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ सर्द हवा से दिन का पारा लुढ़का, लखनऊ में आज फिर कोहरे का अलर्ट

केजीएमयू धर्मांतरण गैंग का शारिक भेजा जेल, निकाह के लिए बनवाए थे महिला के फर्जी दस्तावेज

धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में आरोपी लखनऊ के केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर के निकाहनामा में गवाह के मामले में गिरफ्तार शारिक खान को चौक पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि शारिक ने आगरा की महिला डॉक्टर के निकाह और धर्मांतरण से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ केजीएमयू धर्मांतरण गैंग का शारिक भेजा जेल, निकाह के लिए बनवाए थे महिला के फर्जी दस्तावेज

UP Weather: बर्फीली हवा ने बढ़ाई ठंड और कोहरे ने भी गिराया तापमान, कल से बारिश के आसार

यूपी में मौसम में बदलाव के बाद बर्फीली हवा चलने से शुक्रवार को भी मौसम ठंडा रहा। दिनभर बादल छाए रहे। ऐसा ही शनिवार की सुबह देखने को मिला। शनिवार के दिन की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ बर्फीली हवा ने बढ़ाई ठंड और कोहरे ने भी गिराया तापमान, कल से बारिश के आसार

UP छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज्यादा रकम, विभाग में हड़कंप

यूपी में समान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित स्कॉरशिप से अधिक रकम भेज दी गई है। चार श्रेणियों में 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई। इससे अब विभाग में हड़कंप मच गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ UP छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज्यादा रकम, विभाग में हड़कंप

UP में प्रमोशन पाने को एनकाउंटर कर रही है पुलिस; किस बात पर भड़के HC के जज

कोर्ट ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जो कानून के शासन द्वारा शासित है इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट व सुस्पष्ट हैं पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है।

पूरी खबर यहां पढ़ें:_ UP में प्रमोशन पाने को एनकाउंटर कर रही है पुलिस; किस बात पर भड़के HC के जज

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |