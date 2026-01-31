UP Top News Today: मिंकी हत्याकांड में कटे सिर की तलाश, दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति होगी

संक्षेप: UP Top News Today: आगरा के मिंकी शर्मा हत्याकांड में पुलिस को कटे सिर की तलाश है। नाले में गोताखोरों को उतारकर और हवा में ड्रोन उड़ाकर तलाश की जा रही है। वहीं, रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की भी अनुकंपा नियुक्ति होगी।

UP Top News Today 31 January 2026: आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। लेकिन सिर नहीं मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।