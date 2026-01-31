UP Top News Today: मिंकी हत्याकांड में कटे सिर की तलाश, दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति होगी
UP Top News Today: आगरा के मिंकी शर्मा हत्याकांड में पुलिस को कटे सिर की तलाश है। नाले में गोताखोरों को उतारकर और हवा में ड्रोन उड़ाकर तलाश की जा रही है। वहीं, रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की भी अनुकंपा नियुक्ति होगी।
UP Top News Today 31 January 2026: आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। लेकिन सिर नहीं मिला।
रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।
मिंकी शर्मा हत्याकांड में कटा सिर ढूंढने को नाले में उतरे गोताखोर, ड्रोन भी उड़ाया
यूपी के आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। सुबह से शाम तक पुलिस ने कटा सिर बरामद करने के लिए मशक्कत की, मगर सफलता नहीं मिली।
दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति, रेलवे बोर्ड का अहम फैसला
रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कि मृतक रेलकर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। उन्हें केवल तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा।
गाय को राज्यमाता घोषित करें- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाई मांग
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मांग की है कि गौ को महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्यमाता घोषित करे। इसके लिए 40 दिन का समय देते हुए शंकराचार्य ने घोषणा की कि मांग न माने जाने पर 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समागम होगा।
यूपी में नक्शा पास कराना होगा आसान, जिला पंचायत नहीं बल्कि ये विभाग देगा मंजूरी
यूपी सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नक्शा पास करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने जा रही है। विकास प्राधिकरण सीमा में जिला पंचायतें नक्शा पास नहीं करेंगी। विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार मिलेगा।
मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।
Lucknow Weather: सर्द हवा से दिन का पारा लुढ़का, लखनऊ में आज फिर कोहरे का अलर्ट
पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में सर्द हवा ने शहर को फिर से ठिठुरा दिया। सुबह हवा तेज थी तो ऊपरी क्षोभमंडल पर कोहरे ने धूप को रोके रखा था। बाद में धूप निकली पर 15 से 20 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ भारी पड़ रही थी।
केजीएमयू धर्मांतरण गैंग का शारिक भेजा जेल, निकाह के लिए बनवाए थे महिला के फर्जी दस्तावेज
धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में आरोपी लखनऊ के केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर के निकाहनामा में गवाह के मामले में गिरफ्तार शारिक खान को चौक पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि शारिक ने आगरा की महिला डॉक्टर के निकाह और धर्मांतरण से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे।
UP Weather: बर्फीली हवा ने बढ़ाई ठंड और कोहरे ने भी गिराया तापमान, कल से बारिश के आसार
यूपी में मौसम में बदलाव के बाद बर्फीली हवा चलने से शुक्रवार को भी मौसम ठंडा रहा। दिनभर बादल छाए रहे। ऐसा ही शनिवार की सुबह देखने को मिला। शनिवार के दिन की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई है।
UP छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज्यादा रकम, विभाग में हड़कंप
यूपी में समान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित स्कॉरशिप से अधिक रकम भेज दी गई है। चार श्रेणियों में 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई। इससे अब विभाग में हड़कंप मच गया है।
UP में प्रमोशन पाने को एनकाउंटर कर रही है पुलिस; किस बात पर भड़के HC के जज
कोर्ट ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जो कानून के शासन द्वारा शासित है इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट व सुस्पष्ट हैं पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है।