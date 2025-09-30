UP Top News Today: कल कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी, आज कई बड़े अफसर हो रहे रिटायर
महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के मान में गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विधिविधान से महानिशा पूजन व हवन किया। उधर, यूपी के कई आईएएस,पीसीएस और आईपीएस अधिकारी 30 सितम्बर को रिटायर हो जाएंगे। इनमें राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े भी शामिल हैं।
UP Top News Today 30 September 2025: मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के मान में गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विधिविधान से महानिशा पूजन व हवन किया। महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच जगतजननी मां आदिशक्ति आराधना की। एक अक्टूबर यानी कल वह गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में पूर्वाह्न शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के नौवें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कन्या पूजन का अनुष्ठान होगा। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर कुंवारी कन्याओं के पांव पखारकर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा, उपहार देंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाएगा। जबकि विजयदशमी के पावन पर्व पर 2 अक्टूबर, गुरुवार सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे।
उधर, यूपी के कई आईएएस,पीसीएस और आईपीएस अधिकारी 30 सितम्बर को रिटायर हो जाएंगे। इन अफसरों में आईएएस डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े इस समय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं। आईएएस राकेश कुमार सिंह जेवर एयरपोर्ट नोएडा के सीईओ, आईएएस ब्रजेश नारायण सिंह सचिव सचिवालय प्रशासन, आईएएस अविनाश कृष्ण सिंह डीजी टेक्निकल एजुकेशन है। इसी तरह आईपीएस पंकज कुमार पाण्डेय पीएसी मुख्यालय के एसपी, आईपीएस कमल प्रसाद यादव डीआईजी एसीओ, वर्ष 1997 बैच के आईपीएस डॉ. जीके गोस्वामी यूपी फोरेंसिंक साइंस इंस्टीटयूट के संस्थापक निदेशक पद पर तैनात हैं। इनके अलावा पीसीएस अधिकारी अरुण मणि तिवारी अयोध्या में एडीएम एलए और सर्वेश कुमार गुप्ता मुरादाबाद में एडिशनल कमिश्नर हैं।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
बरेली बवाल में ताबड़तोड़ ऐक्शन, IMC प्रवक्ता का ऑफिस और 74 दुकानें सील; चल सकता है बुलडोजर
धर्मस्थल के पास एक ही इमारत में IMC प्रवक्ता डॉ. नफीस का ऑफिस और 74 दुकानें बनी हुई हैं। वक्फ संपत्ति बताकर डॉ. नफीस ही इन दुकानों से किराया वसूलता था, जो बवाल के मुख्य आरोपियों में भी शामिल है। निगम के मुताबिक यह सभी निर्माण नजूल की जमीन और नाले पर अतिक्रमण कर किए गए थे।
यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में फर्जीवाड़ा, 7 का गलत चयन, जांच में DPO-CDPO दोषी
यूपी के रायबरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच अधिकारियों ने तो जिला कार्यक्रम अधिकारी व सीडीपीओ सरेनी को भी दोषी करार दिया गया है। कार्रवाई के लिए संस्तुति दी गई है।
पति नाबालिग तो भी भरण पोषण के लिए केस कर सकती है पत्नी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
नाबालिगों के विरुद्ध अर्जी उनके अभिभावकों के जरिए से ही दाखिल करना जरूरी है। CRPC की धारा 125 के अनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे (वैध/अवैध) का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दे सकता है, जो तथ्यों पर विचार करने के बाद एक निश्चित राशि प्रदान करेगा।
शराब के नशे में हत्यारा बन गया पिता, मुंह में कपड़ा ठूंस मासूम बेटे को मार डाला; बेटी ने देखी करतूत
उसने रविवार को शराब के नशे में अपने डेढ साल के बेटे गुल्लू की मुंह में कपड़ा डालकर हत्या कर दी। इस कृत्य को उसकी चार साल की बेटी ने देखा। घटना के बाद नशे में धुत शनि ने खुद ही परिजनों को अपने कृत्य के बारे में बताया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
यूपी में इंस्पेक्टर ने तीन करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई, भ्रष्टाचार का मुकदमा
यूपी के मेरठ जिले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के संबंध में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद ही शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।
टाइगर जिंदा निकला, निर्भय गुर्जर गैंग के इस कुख्यात डाकू को पकड़ने में पुलिस को लगे 23 साल
वह कुख्यात दस्यु निर्भय गुर्जर के गैंग का सदस्य था। अपहरण किसका होना है, यह चिन्हित करने का काम टाइगर करता था। निर्भय के मारे जाने के बाद वह भाग गया था। उसने कई रूप बदले। कभी ट्रक पर क्लीनर बना, तो कभी ढाबे पर काम किया। पुलिस को उसे पकड़ने में 23 साल लग गए।
बरेली बवाल : तौकीर रजा के करीबी आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम समेत 29 उपद्रवी गए जेल
यूपी के बरेली में बवाल के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान समेत 29 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बवाल में उसने अहम भूमिका निभाई थी।
चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक
एक व्यापारी की बेटी को धमकाकर सपा नेता के भतीजे ने दोस्तों की मदद से लाखों रुपये के गहने घर से गायब कराकर हथिया लिए और गहनों को एक बैंक में गिरवी रखकर 6 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले लिया। तीज के दिन घर की महिलाओं को जब गहने नहीं मिले, तब इसका पता चला।
दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा
बढ़ी दरें 1 अक्तूबर 2025 से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की घोषित नई दरों का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के आधार पर किया गया है। भत्ता जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर, जनवरी 2025 से जून 2025 के औसत 414 अंकों पर देय होगा।
जेल से बाहर आने से पहले ही इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिर बढ़ीं, मिला ईडी का नोटिस
करीब दो हजार पेज के बताए जा रहे इस वाद में मनी लाॅड्रिंग, बांग्लादेशी को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, अवैध संपत्तियां बनाने समेत कई आरोप हैं। नोटिस जारी कर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, डॉ. रिजवान मोहम्मद, मन्नू रहमान, मो. वशी खान और कमर आलम को अपना पक्ष रखने के लिए 29 सितंबर को तलब किया था।
गोंडा में फिर भिड़े भाजपाई, पूर्व MP के करीबी ने MLA अजय सिंह पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप
यूपी के गोंडा जिले में एक बार फिर भाजपाई भिड़ गए हैं। यहां कटरा ब्लॉक परिसर में भाजपा के दो पक्षों में मारपीट के बाद अब बीजेपी के ही पूर्व सांसद के समर्थक ने विधायक अजय सिंह और उनके समर्थक पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है।
30 साल संघर्ष, 9 साल कानूनी लड़ाई, सम्मान के लिए बरसों जूझी महिला; मिला ये दर्जा
शटरिंग कारोबारी सुनील के साथ बेबी की शादी 13 मई 1989 को हुई थी। बेबी को पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार आदि देकर विदा किया। दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ। बेबी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। 5 जनवरी 1995 को पति ने बेटे कुलदीप संग घर से बाहर निकाल दिया।
