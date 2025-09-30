up top news today 30 september 2025 cm yogi navratri puja kanya pujan updates weather crime politics akhilesh mayawati UP Top News Today: कल कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी, आज कई बड़े अफसर हो रहे रिटायर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Top News Today: कल कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी, आज कई बड़े अफसर हो रहे रिटायर

महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के मान में गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विधिविधान से महानिशा पूजन व हवन किया। उधर, यूपी के कई आईएएस,पीसीएस और आईपीएस अधिकारी 30 सितम्बर को रिटायर हो जाएंगे। इनमें राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े भी शामिल हैं।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:41 AM
UP Top News Today 30 September 2025: मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के मान में गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विधिविधान से महानिशा पूजन व हवन किया। महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच जगतजननी मां आदिशक्ति आराधना की। एक अक्टूबर यानी कल वह गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में पूर्वाह्न शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के नौवें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कन्या पूजन का अनुष्ठान होगा। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर कुंवारी कन्याओं के पांव पखारकर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा, उपहार देंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाएगा। जबकि विजयदशमी के पावन पर्व पर 2 अक्टूबर, गुरुवार सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे।

उधर, यूपी के कई आईएएस,पीसीएस और आईपीएस अधिकारी 30 सितम्बर को रिटायर हो जाएंगे। इन अफसरों में आईएएस डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े इस समय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं। आईएएस राकेश कुमार सिंह जेवर एयरपोर्ट नोएडा के सीईओ, आईएएस ब्रजेश नारायण सिंह सचिव सचिवालय प्रशासन, आईएएस अविनाश कृष्ण सिंह डीजी टेक्निकल एजुकेशन है। इसी तरह आईपीएस पंकज कुमार पाण्डेय पीएसी मुख्यालय के एसपी, आईपीएस कमल प्रसाद यादव डीआईजी एसीओ, वर्ष 1997 बैच के आईपीएस डॉ. जीके गोस्वामी यूपी फोरेंसिंक साइंस इंस्टीटयूट के संस्थापक निदेशक पद पर तैनात हैं। इनके अलावा पीसीएस अधिकारी अरुण मणि तिवारी अयोध्या में एडीएम एलए और सर्वेश कुमार गुप्ता मुरादाबाद में एडिशनल कमिश्नर हैं।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

