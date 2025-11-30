UP Top News Today: पूर्व मंत्री श्रीप्रकाश का आज होगा अंतिम संस्कार, निषाद पार्टी के फंड में जालसाजी

संक्षेप: UP Top News Today: पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की अंत्येष्टि रविवार को कानपुर के भैरोघाट पर होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ही अन्य दलों के भी सियासी दिग्गजों के पहुंचने की संभावना है। उधर, निषाद पार्टी के फंड में जालसाजी का मामला सामने आया है।

UP Top News Today 30 November 2025: पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की अंत्येष्टि रविवार को कानपुर भैरोघाट पर होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ही अन्य दलों के भी सियासी दिग्गजों के पहुंचने की संभावना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को श्रीप्रकाश के छोटे बेटे गौरव से फोन पर बात की और उन्हें ढांढ़स बंधाया। दूसरी ओर फिल्म अभिनेता रजा मुराद भी यहां पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर पूरे शहर में शोक की लहर है। पार्थिव देह के दर्शन के लिए शनिवार को पोखरपुर स्थित उनके आवास पर दिनभर लोगों का तांता लगा रहा। लखनऊ-दिल्ली समेत कई शहरों से भी कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता पहुंचे।

उधर, निषाद पार्टी के फंड से जुड़ी जालसाजी का मामला सामने आया है। इस मामले में शाहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद के पुत्र डॉ. अमित कुमार निषाद ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर किसी ने अपने बैंक खाते को लिंक कर लिया है। इसके चलते पार्टी समर्थकों द्वारा भेजा जाने वाला फंड गलत खाते में जा रहा है। प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। अब जांच के बाद केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

यहां पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज़ बुंदेलखंड एक्सप्रेस में उठे धुएं से मचा हड़कंप ग्वालियर से बनारस जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के जनरल कोच से तेज धुआं उठता दिखाई दिया। शंकरगढ़ स्टेशन पर सुबह लगभग 5:35 बजे पहुंची ट्रेन को तत्काल रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

यात्रियों ने जनरल बोगी से असामान्य रूप से धुआं निकलते देखा, जिससे स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सीएनडब्ल्यू स्टाफ, स्टेशनकर्मी व शंकरगढ़ के आरपीएफ जवान मौके पर सक्रिय हो गए। काफी मशक्कत के बाद कोच में उठ रहे धुएं पर काबू पाया गया। हालांकि आग से काई नुकसान की सूचना नहीं है। धुआं निकलने की समस्या को नियंत्रित करने में लगभग एक घंटा 20 मिनट का समय लगा, जिसके चलते ट्रेन इसी अवधि तक शंकरगढ़ स्टेशन पर खड़ी रही। स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन को आगे प्रयागराज बनारस की ओर रवाना किया गया। मौके पर आरपीएफ शंकरगढ़ चौकी इंचार्ज आरएस ध्यानी, हेड कांस्टेबल कृपाशंकर राय, मुकेश रजक, राजमन, स्टेशन के एसएस पीसी झा, पोर्टर धीरेन्द्र तथा सीएनडब्ल्यू सहित रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए संभावित बड़े हादसे को टाल दिया।

प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, सभी टीचरों की योग्यता की होगी जांच यूपी की योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक्शन में आ गई है। यूपी में सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई कराने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सख्त नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग अब सभी जिलों में इन स्कूलों के शिक्षकों की जांच कर रिपोर्ट देगा।

यूपी में आतंकियों के स्लीपर सेल की तलाश तेज, अमरोहा में छानबीन, लखनऊ, वाराणसी में गिरफ्तारी दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में यूपी में एटीएस और पुलिस की टीमें आतंकियों के स्लीपर सेल की तलाश लगातार कर रही है। इसी कड़ी में अमरोहा में एटीएस की टीम ने कश्मीरी और पश्चिम बंगाल के लोगों की छानबीन कर जानकारी जुटाई जा रही है। लखनऊ में बांग्लादेशी युवक-युवती को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी में अफगान नागरिक को पकड़ा गया है। अमरोहा में एटीएस ने स्थानीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर जिले के कई शिक्षण संस्थानों के अलावा औद्योगिक इकाइयों व फैक्ट्रियों में जाकर छानबीन की।

SIR ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत पर SDM भी हो गईं भावुक, परिजन के आंसू देखकर खुद भी रो पड़ीं



यूपी के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद भोर में गांव बरवा पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया। चारों तरफ चीत्कार सुनाई देने लगा। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की भी आंखें भर आई। एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों ने घर पहुंच परिजनों को सांत्वना दिया। इस दौरान परिजनों के आंखों में आंसू देख एसडीएम भी रो पड़ीं।