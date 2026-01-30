UP Top News Today: राहुल समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका, गोरखपुर में नाबालिग से रेप

संक्षेप: UP Top News Today: रायबरेली में राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की को घर से उठाकर उससे रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने केस दर्ज करवाया।

UP Top News Today 30 January 2026: रायबरेली में अब राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इसे लेकर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर में एक नाबालिग किशोरी को घर से उठाकर ले जाकर रेप किया गया। आरोपी का दोस्त बाहर खड़ा होकर पहरा देता रहा। पीड़िता की मां उसे ढूंढते हुए पहुंची तो रोने की आवाज सुनाई दी। महिला को देखकर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज रायबरेली में अब राहुल समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट रायबरेली में अब राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इसे लेकर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सरकारी अभिलेखों में हेरफेरी करने वालों के सहयोग का आरोप है।