UP Top News Today: राहुल समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका, गोरखपुर में नाबालिग से रेप
UP Top News Today: रायबरेली में राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की को घर से उठाकर उससे रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने केस दर्ज करवाया।
UP Top News Today 30 January 2026: रायबरेली में अब राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इसे लेकर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
गोरखपुर में एक नाबालिग किशोरी को घर से उठाकर ले जाकर रेप किया गया। आरोपी का दोस्त बाहर खड़ा होकर पहरा देता रहा। पीड़िता की मां उसे ढूंढते हुए पहुंची तो रोने की आवाज सुनाई दी। महिला को देखकर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है।
रायबरेली में अब राहुल समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
रायबरेली में अब राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इसे लेकर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सरकारी अभिलेखों में हेरफेरी करने वालों के सहयोग का आरोप है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: रायबरेली में अब राहुल समेत पूरे गांधी परिवार के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
नाबालिग को घर से उठाकर रेप, बाहर खड़ा दोस्त करता रहा रखवाली, दो हिरासत में
पीड़ित की मां ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गांव का ही युवक अपने दोस्त के साथ उनकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। घर पर बेटी के नहीं मिलने पर वह तलाश में निकली, तभी कुछ दूरी पर रोने की आवाज सुनाई दी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: नाबालिग को घर से उठाकर रेप, बाहर खड़ा दोस्त करता रहा रखवाली, दो हिरासत में
गोरखपुर में 10 से ज्यादा स्पा बंद और 50 होटलों की जांच, नाबालिग को कराया मुक्त
यूपी के गोरखपुर में किशोरी से दुष्कर्म और स्पा सेंटरों से जुड़ा गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिलेभर में स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गोरखपुर में 10 से ज्यादा स्पा बंद और 50 होटलों की जांच, नाबालिग को कराया मुक्त
होठों में आलपिन दबाकर बात करना पड़ा भारी, सांस की नली में सरकी और फिर…
साड़ी पहनते समय होठों में आलपिन दबाना गोरखपुर की सहजनवा निवासी युवती के लिए जानलेवा साबित होने वाला था। ऑलपिन सांस की नली में सरक गई। चार दिन तक खांसी और सांस फूलने के बाद गंभीर हालत में युवती बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची।
पूरी खबर यहां पढ़ें: होठों में आलपिन दबाकर बात करना पड़ा भारी, सांस की नली में सरकी और फिर…
यूपी और हरियाणा में सवर्णों की हैसियत... यूजीसी नियमों पर क्या बोले बिहार के भाजपा विधायक?
बिहार के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने यूजीसी के नियमों का खुलकर विरोध करते हुए मोदी सरकार से इसमें बदलाव की मांग की। उन्होंने यूपी और हरियाणा में सवर्णों की हैसियत का हवाला देते हुए इन नियमों का विरोध किया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी और हरियाणा में सवर्णों की हैसियत... यूजीसी नियमों पर क्या बोले बिहार के भाजपा विधायक?
पिछड़ों-दलितों के केस पेंडिंग, UGC पर…, सांसद चंद्रशेखर भड़के, आज रणनीति बनाएंगे
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पे नेगेटिव ऑर्डर आते हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पिछड़ों-दलितों के केस पेंडिंग, UGC पर…, सांसद चंद्रशेखर भड़के, आज रणनीति बनाएंगे
Lucknow Weather: पछुआ से बढ़ी गलन और गिरा दिन-रात का तापमान, फिर होगी बारिश
पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फीली हवा ने तापमान गिराना शुरू कर दिया है। सुबह गलन-कंपकंपी के साथ हुई। न्यूनतम तापमान बुधवार को 14 डिग्री के ऊपर था वह, 11.2 पर आ गया। गुरुवार को साथ ही आठ बजे तक हल्का कोहरा बना रहा फिर धूप निकल आई।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पछुआ से बढ़ी गलन और गिरा दिन-रात का तापमान, फिर होगी बारिश
कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर नया शिकंजा, पासपोर्ट निरस्त
कफ सिरप तस्करी में मास्टर माइंड शुभम जायसवाल पर नया शिकंजा कस गया है। एसटीएफ की अपील पर उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही रेड कॉनर नोटिस जारी किया जा चुका है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर नया शिकंजा, पासपोर्ट निरस्त
डीसीएम से बाइक टकराई, 12वीं के छात्र की मौत, कोमा में दोस्त, फेयरवेल से लौटते समय हादसा
लखनऊ में फेयरवेल पार्टी से लौट रहे 12वीं के छात्र की बाइक डीसीएम से टकराने के कारण मौत हो गई है। उसका दोस्त कोमा में चला गया है। एक ही बाइक पर तीन छात्र सवार थे। किसान पथ पर हादसा हुआ। हेलमेट न पहनने से मौत की आशंका है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: डीसीएम से बाइक टकराई, 12वीं के छात्र की मौत, कोमा में दोस्त, फेयरवेल से लौटते समय हादसा
हर महीने लाभ का झांसा देकर करवाए करोड़ों रुपये निवेश, ताला लगाकर भागी चिटफंड कंपनी
यूपी में गोरखपुर और देवरिया जनपद में गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। टीआरएक्स ट्रेडिंग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर सैकड़ों निवेशकों से प्रतिमाह 2 से 4 प्रतिशत लाभ का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप लगा है।