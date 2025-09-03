up top news today 3 september weather crime politics updates yogi adityanath akilesh yadav mayawati UP Top News Today: आकाशीय बिजली से पिता-पुत्र की मौत, कानपुर में होटल संचालिका को मिलेगी सुरक्षा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:36 AM
UP Top News Today 3 September 2025: कानपुर के चौबेपुर में मंगलवार को हड़कंप मच गया अब पिता औैर पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे। इंदलपुर जुगराज निवासी दिवारी लाल का 42 वर्षीय बेटा ओम प्रकाश उर्फ मझिले कठेरिया मंगलवार सुबह बाइक से 12 वर्षीय बेटे अंश को लेकर खेत की तरफ गया था। उसी समय तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकी। खेत के पास बिजली गिरने की बात सामने आई और इसकी चपेट में पिता-पुत्र आ गए। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। उनकी हालत नाजुक थी। परिजन अंश को अस्पताल ले गए गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ओम प्रकाश को अंश की मौत की सूचना मिली उसकी भी हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें भी अस्पताल ले जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी भी सांसें थम गईं।

उधर, चर्चित वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत करने वाली होटल संचालिका काफी डरी हुई हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर अपना दर्द और डर बयां किया तो उसे सुरक्षा देने के आदेश कर दिए गए। जल्द ही उसे गनर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और खुलासा हुआ। पीड़िता ने अखिलेश दुबे के टाइप राइटर के खिलाफ वर्ष 2011 में जूही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया, यह मुकदमा दो सिपाहियों के बयान के आधार पर कुछ ही घंटों में जूही पुलिस ने एक्सपंज कर दिया था। पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

दिल्ली से आगरा तक यमुना में बाढ़ का हाई अलर्ट, 48 घंटे बाद भयावह होगा मंजर

यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ का खतरा है। डौकी क्षेत्र के मेहरा नाहरगंज गांव में पानी घुसने पर 20 मकान खाली कराए गए हैं। बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे बाद मंजर भयावह होगा। हथिनी कुंड से यमुना में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

सड़क पर हार्ट अटैक: सीना पकड़कर लुढ़क गया लड़का, देखकर दौड़े दरोगा ने यूं बचा ली जान

दरोगा ने सड़क पर अचानक गिरे युवक की हालत देखी तो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। नब्ज नहीं मिलने पर उन्होंने तत्काल सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद युवक की स्थिति सामान्य होने पर दरोगा ने उसकी पत्नी के साथ अस्पताल भेजा। वहीं युवक को CPR देते हुए एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

RSS के जिला सह संघचालक के बेटे के हत्यारोपियों का 5 वें दिन भी सुराग नहीं, सपा ने DM-SP को दिया ज्ञापन

उत्कर्ष सिंह हत्या के पांचवें दिन भी गांव में पुलिस और PAC के जवान तैनात रहे। गांव में शान्ति का माहौल है। मंगलवार को कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो में हुई उत्कर्ष सिंह की हत्या के पांचवें दिन भी कुबेरस्थान पुलिस और पीएसी तथा पुलिस लाइन से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

घटिया निर्माण पर 5 इंजीनियरों का बड़ी कार्रवाई, 5.25 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश

यूपी आवास विकास परिषद के इंजीनियरों पर घटिया निर्माण कराने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने निर्माण से जुड़े पांच इंजीनियरों से इस रकम की रिकवरी का आदेश दिया है।

प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हुआ और भी असरदार, दवा के 'दुश्मन' प्रोटीन का पता चला

प्रोस्टेट कैंसर एक जटिल बीमारी है। इसमें कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और शरीर के अन्य भागों जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियों, लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क में फैल सकती हैं। इलाज में कई विकल्प होते हैं, लेकिन कभी-कभी कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

