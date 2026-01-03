UP Top News Today: माघ मेला के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या

संक्षेप: UP Top News Today: माघ मेला के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम, त्रिवेणी और अन्य घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। वहीं, एक पति ने की अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया।

UP Top News Today 3 January 2026: प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू हो गया है। आज माघ मेला का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है। इस मौके पर अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की तरह भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने महाकुंभ की ही तर्ज पर प्रयागराज में माघ मेला के इंतजाम किए हैं।

एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। इसकी जानकारी उनके दो साल के बेटे ने अपने मामा को दी। पति और पत्नी में आए दिन विवाद रहता था। विवाद का कारण पति का किसी युवती से बात करना बताया जा रहा है।