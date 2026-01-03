Hindustan Hindi News
UP Top News Today 3 January 2026 Magh Mela Weather CM Yogi Adityanath Bareilly Varanasi Crime Politics
UP Top News Today: माघ मेला के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या

UP Top News Today: माघ मेला के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या

संक्षेप:

UP Top News Today: माघ मेला के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम, त्रिवेणी और अन्य घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। वहीं, एक पति ने की अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया।

Jan 03, 2026 10:35 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 3 January 2026: प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू हो गया है। आज माघ मेला का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है। इस मौके पर अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की तरह भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने महाकुंभ की ही तर्ज पर प्रयागराज में माघ मेला के इंतजाम किए हैं।

एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। इसकी जानकारी उनके दो साल के बेटे ने अपने मामा को दी। पति और पत्नी में आए दिन विवाद रहता था। विवाद का कारण पति का किसी युवती से बात करना बताया जा रहा है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

Magh Mela Live: सीएम योगी ने शेयर कीं माघ मेले की तस्वीरें, 7 लाख ने लगाई डुबकी

प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के पावन मौके पर माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। सीएम योगी ने मेले की तस्वीरे शेयर करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बार यहां पहली बार कई व्यवस्थाएं की गईं हैं।

पापा ने मम्मी को मार डाला...2.5 साल के बेटे ने बताई पिता की हरकत, गर्भवती पत्नी की हत्या

यूपी के प्रयागराज में होलागढ़ की थाना रोड निवासी विवाहिता का गुरुवार रात शव को पंखे से लटका मिला। विवाहिता करीब चार माह की गर्भवती बताई जा रही है। मायका पक्ष देर रात पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया।

गंगा में नाव पर लात-घूंसे और लाठी-डंडे चले, बनारस का एक साथ दो खौफनाक वीडियो वायरल

वाराणसी में अस्सी घाट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता गुप्ता के साथ हुई घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच नए साल पर गंगा में नाव पर मारपीट के दो अलग-अलग स्थानों के दो वीडियो ने सनसनी मचा दी है।

माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली के साथ बिहार तक सुविधा

यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले स्नान पर्व पर आने व उन्हें गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। एनसीआर और एनईआर ने स्पेशल ट्रेनों के अलावा अलग-अलग रूटों पर रिंग रेल का भी संचालन करेगा।

माघ मेला में महाकुंभ की तर्ज पर व्यवस्थाएं, पहले दिन सुबह 8 बजे तक ही 6.5 लाख का संगम स्नान

महाकुंभ से इतर पहली बार माघ मेला का लोगो जारी किया गया है, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने निजी कंपनियों से बात कर बाइक सुविधा भी शुरू की है, जिससे श्रद्धालु संगम के करीब तक जा सकें।

बुलंदशहर में अलसुबह एनकाउंटर, मासूम बच्ची के दोनों हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे में सिखाया सबक

यूपी के बुलंदशहर में पांच साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले दोनों हत्यारों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। दोनों को पैर में गोली मारने के बाद पकड़ा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट आवंटियों का 6 साल का इंतजार खत्म, ये काम हो गया शुरू

गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले छह साल से फ्लैट आवंटियों का इंतजार खत्म हो गया है। जीडीए ने फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह से इन्हें कब्जा पत्र दिया जाएगा।

पौष पूर्णिमा स्नान के साथ आज से माघ मेला शुरू, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची त्रिवेणी

पौष पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी के साथ ही प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर डेढ़ माह तक चलने वाले माघ मेला 2026 का शनिवार को शुभारंभ हो गया है। प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन का मानना है कि माघ मेला में श्रद्धालुओं की संख्या 2024 और इससे पूर्व आयोजित माघ मेला की तुलना में ज्यादा हो सकती है।

UP Weather: जनवरी में सताएगी भीषण सर्दी, IMD का अलर्ट- एक हफ्ते तक ठिठुरेगा यूपी

देश के पहाड़ी इलाकों के साथ यूपी समेत उत्तर-पूर्व भारत के मैदानी हिस्सों में भी एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। सभी जिलों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं।

शादाब जकाती के साथ अपनी बीवी भेज रहा हूं, यूट्यूबर पर आरोप लगाने वाले युवक का वीडियो वायरल

यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अक्सर वीडियो में दिखने वाली महिला के पति का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दो दिन पहले ही महिला के पति ने शादाब पर कई आरोप लगाए थे। इस वीडियो में अपनी मर्जी से बीवी को शादाब के साथ भेजने की बात कह रहा है।

