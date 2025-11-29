Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news today 29 november weather crime politics cm yogi akhilesh yadav mayawati sir voter latest updates
UP Top News Today: कंगना रनौत केस में होगी सुनवाई, लखनऊ में रेंजर-दरोगा गिरफ्तार

UP Top News Today: कंगना रनौत केस में होगी सुनवाई, लखनऊ में रेंजर-दरोगा गिरफ्तार

संक्षेप:

UP Top News Today: भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत केस में आज आगरा की एक अदालत में फिर सुनवाई होगी। वहीं, लखनऊ में शीशम के तीन रोग ग्रस्त पेड़ काटने की इजाजत के एवज में 40 हजार रुपए घूस लेने के आरोप में एक रेंजर और वन दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Sat, 29 Nov 2025 06:21 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 29 November 2025 : भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर रिवीजन को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने स्वीकार करने के आदेश दिए थे। उक्त विशेष न्यायालय के आदेश पर अवर न्यायालय बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत पत्रावली पर मौजूद तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर शनिवार को फिर सुनवाई करेगा। किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्प्णी करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 24 को वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने छह मई को परिवाद को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, लखनऊ में शीशम के तीन रोग ग्रस्त पेड़ काटने की इजाजत के एवज में 40 हजार रुपए घूस लेने के आरोप में एक रेंजर और वन दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठानर की ओर से खीरी के लुधौरी रेंज के रेंजर गजेन्द्र बहादुर सिंह, वन दरोगा राजेन्द्र कुमार वर्मा को घूस लेते पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से शिकायत की थी कि परमिट की फाइल को रेंजर गजेन्द्र बहादुर सिंह ने प्रति पेड़ परमिट के छह हजार अनुसार तीन पेड़ के 18 हजार, लकड़ी निकासी के लिए 30 हजार रुपए घूस मांगा। रेंजर गजेन्द्र बहादुर सिंह और वन दरोगा राजेन्द्र कुमार वर्मा को टीम ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ लिया। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

एचआईवी पॉजिटिव जीजा का साली को चढ़ा दिया खून, ऐक्शन में स्वास्थ्य विभाग; कमेटी करेगी जांच

अलीगढ़ में अपने मायके आई महिला को ऑपरेशन के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला का जीजा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से एक यूनिट खून लेने पहुंचा। डिमांड लेटर में बी पॉजिटिव ग्रुप का फ्रैश खून मांगा गया था। कर्मचारियों द्वारा ग्रुप मैच होने पर उसी का खून निकाल निजी अस्पताल को दे दिया।

यूपी में फिर बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश में पावर कॉरपोरेशन, जताया 10 हजार करोड़ घाटे का अनुमान

एआरआर के मुताबिक बिजली खरीद और उपभोक्ताओं से मिले राजस्व के बाद कॉरपोरेशन को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। इस अंतर के आधार पर पावर कॉरपोरेशन बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। हालांकि अभी तक कॉरपोरेशन ने बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

कार पर लाल-नीली बत्ती, मुखौटा लगाकर चाय की दुकान पर स्वागत फिर गिरफ्तार

आजकल रील बनाने के लिए युवक कुछ भी कर गुजर रहे हैं। इस दौरान नियम कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही नजारा राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। यहां एक युवक अपनी लग्जरी कार पर लाल-नीली बत्ती लगाकर घूमते और चाय की दुकान पर स्वागत कराते गिरफ्तार किया गया है।

लेखपाल की मौत में अफसर पर क्यों नहीं हुई एफआईआर? SIR पर अखिलेश का सरकार पर हमला

अखिलेश यादव अचानक मृतक लेखपाल के खजुहा कस्बे स्थित घर पहुंचे। परिजनों से करीब आधे घंटे तक मुलाकात करने के बाद सपा प्रमुख ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। कहा कि लेखपाल की मौत में अफसर पर एफआईआर क्यों नहीं हुई ?

यूपी में दूल्हे ने पेश की मिसाल, सगाई में मिले 21 लाख का चेक लौटाया, एक रुपये का लिया शगुन

आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना दान-दहेज की शादियां नहीं करते। कई बार तो दहेज न मिलने के चलते लड़के बारात ही नहीं लाते है। कुछ लोग शादी के बाद ही दहेज को लेकर लड़की को परेशान करने लगे हैं।

यूपी की अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |