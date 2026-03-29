UP Top News Today: नर्सिंग अफसरों को योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, चर्चित IPS कपल आज करेंगे शादी

29 Mar 2026, 11:33:40 AM IST
UP Top News Today: लोहिया संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था। 665 पदों पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं, संभल के एसपी, आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई बारात लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थानी परंपराओं के बीच आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा सात फेरे लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
डीजे पर डांस के बाद फंदे से लटके मिले देवर-भाभी, गांव और परिवार में कोई बोलने को तैयार नहीं
यूपी के मैनपुरी में एलाऊ के ग्राम बखतपुर से चार सौ मीटर दूर देवर और भाभी के शव जामुन के पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। घटना से कुछ घंटे पहले ही दोनों ने परिवार के अन्य लोगों के साथ डीजे पर डांस किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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29 Mar 2026, 11:27:48 AM IST
बच्ची को मारकर सिल्वर ड्रम में भरने वाले की लाश देखने उमड़ी भीड़, पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर
आगरा की मासूम प्रज्ञा का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह खबर गोबर चौकी के सिद्धार्थ नगर में पहुंची तो भीड़ सड़क पर जमा हो गई। हत्यारोपी का चेहरा दिखाया जाए, यह हल्ला मच गया। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया।
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29 Mar 2026, 11:26:27 AM IST
जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नए नोएडा' (DNGIR) को बसाने की तैयारी तेज कर दी है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले इस आधुनिक शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जून महीने से शुरू होने की उम्मीद है।
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29 Mar 2026, 11:25:37 AM IST
मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान
23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। इसी वीडियो में उसने कहा कि मैं मम्मी के पास जा रहा हूं, वही मेरे लिए लड़ती थी। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।
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29 Mar 2026, 11:00:27 AM IST
पेट्रोल संकट के बीच अब इलाज भी महंगा, दवाइयों की कीमतों में उछाल के संकेत
खाड़ी में छिड़े युद्ध का असर इलाज पर भी आने का खतरा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां महंगी हो सकती हैं। इसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। अभी पैरासिटामोल के दाम आंशिक रूप से बढ़ गए हैं। आने वाले समय में दूसरी दवाइयों पर भी असर पड़ सकता है।
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29 Mar 2026, 10:59:46 AM IST
यूपी से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू, जानें गाड़ी नंबर और क्या रहेगा शेड्यूल
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि गाड़ी सं. 05017/05018 मऊ-वलसाड-मऊ स्पेशल ट्रेन मऊ से 4 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को और वलसाड से 5 अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी।
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29 Mar 2026, 10:58:53 AM IST
यूपी में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कानूनों के पालन का खुद प्रमाण पत्र देना पर्याप्त
उत्तर प्रदेश में उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम कानूनों में बदलाव के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निरीक्षण प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। सरकार ने निजी फर्मों (थर्ड पार्टी) ऑडिट की सुविधा शुरू की है।
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29 Mar 2026, 10:58:21 AM IST
बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार सहित दो घायल , रेफर
गोंडा स्टेशन रोड पर शनिवार की देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। नवनिर्मित सड़क के बीचों-बीच खड़े बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार युवक और एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक की पहचान सुभान (पुत्र उस्मान), निवासी नई बाजार के रूप में हुई है। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल (हायर सेंटर) रेफर कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार देर शाम सुभान अपनी बहन को बाइक से स्टेशन छोड़ने जा रहा था। स्टेशन रोड पर जैसे ही वह नवनिर्मित मार्ग पर पहुँचा, अंधेरे के कारण सड़क के बीच में स्थित बिजली के खंभे से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुभान लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।
29 Mar 2026, 10:56:00 AM IST
पूर्व DIG और दो कर्मचारियों को तीन साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगा; भर्ती रिश्वतकांड में आया फैसला
सीबीआई ने 23 फरवरी 2009 को पूर्व डीआईजी विनोद शर्मा और अन्य पर एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि तत्कालीन DIG ने आपराधिक साजिश रची थी। इसका उद्देश्य CRPF में सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के उम्मीदवारों से अवैध उगाही करना था। वह बिचौलियों को भर्ती कार्यक्रम, पदों की जानकारी पहले उपलब्ध करा देते थे।
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29 Mar 2026, 10:55:09 AM IST
यूपी की इस यूनिवर्सिटी में अब कॉट्रैक्ट टीचर भी करा सकेंगे पीएचडी, बदले नियम; जानें डिटेल
लखनऊ यूनिवर्सिटी विद्या परिषद की बैठक में संशोधित पीएचडी अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई। अब वर्ष में दो बार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण मई और द्वितीय चरण दिसंबर में होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। मूल्यांकन के लिए अब केवल सॉफ्ट कॉपी ही पर्याप्त होगी।
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29 Mar 2026, 10:53:56 AM IST
UP Weather: यूपी में आज से छाएंगे बादल, कल से दो दिन आंधी-बारिश के आसार
यूपी में रविवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है।
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29 Mar 2026, 10:53:15 AM IST
इलाज के समय कर्मचारी की मौत हो जाए तो क्या परिवार कर सकेगा ये दावा? आया हाई कोर्ट का फैसला
राज्य सरकार ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2011 के तहत दावा केवल लाभार्थी द्वारा ही किया जा सकता है और याची इस श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि नियम-16 की यह व्यवस्था मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती है।
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29 Mar 2026, 10:52:38 AM IST
दर्द के सबसे कठिन क्षणों में लिया परिवार ने लिया बड़ा फैसला, ब्रेन डेड महिला ने दो को दिया नया जीवन
रानी देवी को दिमाग में रक्तस्राव हुआ। आनन-फानन में उन्हें PGI लखनऊ लाया गया। यहां 20 मार्च को न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। 23 मार्च को जटिल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन व उचित देखभाल के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका।
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