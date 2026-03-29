UP Top News Today: नर्सिंग अफसरों को योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, चर्चित IPS कपल आज करेंगे शादी

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

UP Top News Today: लोहिया संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था। 665 पदों पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं, संभल के एसपी, आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई बारात लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थानी परंपराओं के बीच आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा सात फेरे लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।