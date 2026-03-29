Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

UP Top News Today: नर्सिंग अफसरों को योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, चर्चित IPS कपल आज करेंगे शादी

UP Top News Today: सीएम योगी आज नर्सिंग ऑफिसरों को नियुक्ति पत्र देंगे। भर्ती की प्रक्रिया छह महीने से लटकी थी। वहीं, संभल के एसपी केके विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा आज 7 फेरे लेंगे। जोधपुर में होने वाली आईपीएस कपल की शादी चर्चा में है।

UP Top News Today: नर्सिंग अफसरों को योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, चर्चित IPS कपल आज करेंगे शादी

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sun, 29 Mar 2026 11:33 AM IST
हमें फॉलो करें

UP Top News Today: लोहिया संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था। 665 पदों पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं, संभल के एसपी, आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई बारात लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थानी परंपराओं के बीच आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा सात फेरे लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।

29 Mar 2026, 11:33:40 AM IST

डीजे पर डांस के बाद फंदे से लटके मिले देवर-भाभी, गांव और परिवार में कोई बोलने को तैयार नहीं

यूपी के मैनपुरी में एलाऊ के ग्राम बखतपुर से चार सौ मीटर दूर देवर और भाभी के शव जामुन के पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। घटना से कुछ घंटे पहले ही दोनों ने परिवार के अन्य लोगों के साथ डीजे पर डांस किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: डीजे पर डांस के बाद फंदे से लटके मिले देवर-भाभी, गांव और परिवार में कोई बोलने को तैयार नहीं

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 11:27:48 AM IST

बच्ची को मारकर सिल्वर ड्रम में भरने वाले की लाश देखने उमड़ी भीड़, पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर

आगरा की मासूम प्रज्ञा का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह खबर गोबर चौकी के सिद्धार्थ नगर में पहुंची तो भीड़ सड़क पर जमा हो गई। हत्यारोपी का चेहरा दिखाया जाए, यह हल्ला मच गया। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बच्ची को मारकर सिल्वर ड्रम में भरने वाले की लाश देखने उमड़ी भीड़, पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 11:26:27 AM IST

जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास

जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नए नोएडा' (DNGIR) को बसाने की तैयारी तेज कर दी है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले इस आधुनिक शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जून महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 11:25:37 AM IST

मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान

23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। इसी वीडियो में उसने कहा कि मैं मम्मी के पास जा रहा हूं, वही मेरे लिए लड़ती थी। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 11:00:27 AM IST

पेट्रोल संकट के बीच अब इलाज भी महंगा, दवाइयों की कीमतों में उछाल के संकेत

खाड़ी में छिड़े युद्ध का असर इलाज पर भी आने का खतरा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां महंगी हो सकती हैं। इसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। अभी पैरासिटामोल के दाम आंशिक रूप से बढ़ गए हैं। आने वाले समय में दूसरी दवाइयों पर भी असर पड़ सकता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पेट्रोल संकट के बीच अब इलाज भी महंगा, दवाइयों की कीमतों में उछाल के संकेत

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:59:46 AM IST

यूपी से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू, जानें गाड़ी नंबर और क्या रहेगा शेड्यूल

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि गाड़ी सं. 05017/05018 मऊ-वलसाड-मऊ स्पेशल ट्रेन मऊ से 4 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को और वलसाड से 5 अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू, जानें गाड़ी नंबर और क्या रहेगा शेड्यूल

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:58:53 AM IST

यूपी में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कानूनों के पालन का खुद प्रमाण पत्र देना पर्याप्त

उत्तर प्रदेश में उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम कानूनों में बदलाव के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निरीक्षण प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। सरकार ने निजी फर्मों (थर्ड पार्टी) ऑडिट की सुविधा शुरू की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कानूनों के पालन का खुद प्रमाण पत्र देना पर्याप्त

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:58:21 AM IST

बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार सहित दो घायल , रेफर

गोंडा स्टेशन रोड पर शनिवार की देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। नवनिर्मित सड़क के बीचों-बीच खड़े बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार युवक और एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक की पहचान सुभान (पुत्र उस्मान), निवासी नई बाजार के रूप में हुई है। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल (हायर सेंटर) रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर शाम सुभान अपनी बहन को बाइक से स्टेशन छोड़ने जा रहा था। स्टेशन रोड पर जैसे ही वह नवनिर्मित मार्ग पर पहुँचा, अंधेरे के कारण सड़क के बीच में स्थित बिजली के खंभे से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुभान लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:56:00 AM IST

पूर्व DIG और दो कर्मचारियों को तीन साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगा; भर्ती रिश्वतकांड में आया फैसला

सीबीआई ने 23 फरवरी 2009 को पूर्व डीआईजी विनोद शर्मा और अन्य पर एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि तत्कालीन DIG ने आपराधिक साजिश रची थी। इसका उद्देश्य CRPF में सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के उम्मीदवारों से अवैध उगाही करना था। वह बिचौलियों को भर्ती कार्यक्रम, पदों की जानकारी पहले उपलब्ध करा देते थे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पूर्व DIG और दो कर्मचारियों को तीन साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगा; भर्ती रिश्वतकांड में आया फैसला

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:55:09 AM IST

यूपी की इस यूनिवर्सिटी में अब कॉट्रैक्ट टीचर भी करा सकेंगे पीएचडी, बदले नियम; जानें डिटेल

लखनऊ यूनिवर्सिटी विद्या परिषद की बैठक में संशोधित पीएचडी अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई। अब वर्ष में दो बार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण मई और द्वितीय चरण दिसंबर में होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। मूल्यांकन के लिए अब केवल सॉफ्ट कॉपी ही पर्याप्त होगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी की इस यूनिवर्सिटी में अब कॉट्रैक्ट टीचर भी करा सकेंगे पीएचडी, बदले नियम; जानें डिटेल

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:53:56 AM IST

UP Weather: यूपी में आज से छाएंगे बादल, कल से दो दिन आंधी-बारिश के आसार

यूपी में रविवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: यूपी में आज से छाएंगे बादल, कल से दो दिन आंधी-बारिश के आसार

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:53:15 AM IST

इलाज के समय कर्मचारी की मौत हो जाए तो क्या परिवार कर सकेगा ये दावा? आया हाई कोर्ट का फैसला

राज्य सरकार ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2011 के तहत दावा केवल लाभार्थी द्वारा ही किया जा सकता है और याची इस श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि नियम-16 की यह व्यवस्था मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: इलाज के समय कर्मचारी की मौत हो जाए तो क्या परिवार कर सकेगा ये दावा? आया हाई कोर्ट का फैसला

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
29 Mar 2026, 10:52:38 AM IST

दर्द के सबसे कठिन क्षणों में लिया परिवार ने लिया बड़ा फैसला, ब्रेन डेड महिला ने दो को दिया नया जीवन

रानी देवी को दिमाग में रक्तस्राव हुआ। आनन-फानन में उन्हें PGI लखनऊ लाया गया। यहां 20 मार्च को न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। 23 मार्च को जटिल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन व उचित देखभाल के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका।

पूरी खबर यहां पढ़ें: दर्द के सबसे कठिन क्षणों में लिया परिवार ने लिया बड़ा फैसला, ब्रेन डेड महिला ने दो को दिया नया जीवन

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
UP Top News Up News UP News Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तर प्रदेशUP Top News Today: नर्सिंग अफसरों को योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, चर्चित IPS कपल आज करेंगे शादी