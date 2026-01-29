UP Top News Today: योगी कैबिनेट की बैठक आज, आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हो रही है। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर फैसला आना है। वहीं, यूपी पुलिस ने आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर कर एक अपराधी को मार गिराया और दो को गिरफ्तार कर लिया है।

UP Top News Today 29 January 2026: लखनऊ में लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में लगभग 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दे सकते हैं।

आगरा वालों के लिए गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू हुई। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों से एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया।

