UP Top News Today: योगी कैबिनेट की बैठक आज, आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर
UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हो रही है। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर फैसला आना है। वहीं, यूपी पुलिस ने आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर कर एक अपराधी को मार गिराया और दो को गिरफ्तार कर लिया है।
UP Top News Today 29 January 2026: लखनऊ में लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में लगभग 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दे सकते हैं।
आगरा वालों के लिए गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू हुई। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों से एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
योगी कैबिनेट की बैठक आज, 29 फैसलों पर नजर
लखनऊ में लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में लगभग 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दे सकते हैं। इस प्रस्ताव को योगी सरकार आज मंजूर करने वाली है।
आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर; शातिर शोएब को मार गिराया, दो बदमाशों को गोली मारकर पकड़ा
आगरा वालों के लिए गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू हुई। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों से एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया और दो बदमाशों को गोली मारकर दबोचा है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर; शातिर शोएब को मार गिराया, दो बदमाशों को गोली मारकर पकड़ा
बैरक की ग्रिल तोड़ कर जिला जेल से दो बंदी हुए फरार
अयोध्या जिला कारागार से दो बंदी फरार हो गए। दोनों बंदियों ने बैरक मे लगी ग्रिल काट कर बाहर निकले, उसके बाद बांस के सहारे जिला कारागार के पीछे जहां कैमरे का सर्विलांस नहीं था उस क्षेत्र से चारदीवारी फान कर भाग गए। सूचना पर जिला पुलिस ने तीन टीमों को बनाकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। इसमें अमेठी निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी पुत्र साधु राम निवासी, मुसाफिरखाना और सुल्तानपुर निवासी शेर अली नाम के बंदी शामिल हैं। दोनों बंदियों के फरार होने की जानकारी पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
देवरिया जेल में अमिताभ ठाकुर की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती होने से किया मना
धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बन्द पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत एक बार फिर बुधवार की सुबह बिगड़ गई। जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें देवरिया मेडिकल कालेज में दिखाया गया। इलाज के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: देवरिया जेल में अमिताभ ठाकुर की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती होने से किया मना
दहेज उत्पीड़न के केस से नाम हटाने का रेट 50000, दारोगा-सिपाही 20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
एंटी करप्शन की टीम ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को बनारस के सबसे पॉश कहे जाने वाले सिगरा थाने के काशी विद्यापीठ चौकी से 20 हजार घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों ने दहेज उत्पीड़न के केस में नाम हटाने के एवज में 50 हजार की घूस मांगी थी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: दहेज उत्पीड़न के केस से नाम हटाने का रेट 50000, दारोगा-सिपाही 20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Lucknow Weather: बारिश के बाद गलन भरी सर्दी और सुबह कोहरे ने सताया, दिन में आसमान साफ
बारिश के बाद लखनऊ में गलन भरी सर्दी ने परेशान किया। वहीं, गुरुवार को सुबह कोहरे ने सताया। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा। हालांकि तापमान में बदलाव नहीं होगा। हवाएं और गलन से सर्दी रहेगी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: बारिश के बाद गलन भरी सर्दी और सुबह कोहरे ने सताया, दिन में आसमान साफ
बिल्डर दे रहे चकमा, रेरा बेबस, खरीदारों के लिए यह खतरे की घंटी है आधुनिक मॉडल वाला बदलाव
को-वर्किंग स्पेस, होटल रूम पूलिंग और बड़े ऑफिस स्पेस यह तीन मॉडल ऐसे हैं, जिन पर बिल्डरों ने तेजी से काम शुरू किया है लेकिन इन तौर तरीकों ने यूपी रेरा की नींद उड़ा दी है। खरीदारों के लिए भी यह खतरे की घंटी है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: बिल्डर दे रहे चकमा, रेरा बेबस, खरीदारों के लिए यह खतरे की घंटी है आधुनिक मॉडल वाला बदलाव
BJP नेताओं के लखनऊ आने पर छह तक रोक, बैठक और दौरे रद्द, वार रूम बना, क्यों फैसला?
भाजपा का कोई पदाधिकारी या नेता चेहरा चमकाने को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पहुंच रहा है तो उसे कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। विधानसभा और विधान परिषद की सभी कमेटियों की बैठकें और दौरे भी छह फरवरी तक स्थगित कर दिए गए हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: BJP नेताओं के लखनऊ आने पर छह तक रोक, बैठक और दौरे रद्द, वार रूम बना, क्यों फैसला?
यूपी के इस शहर में 30 से ज्यादा स्पा-मसाज सेंटर पर लगवाया ताला, नाबालिग बच्ची से जुड़ा मामला
गोरखनाथ इलाके में स्थित घर से दोस्त के बुलाने पर निकली किशोरी से होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म व स्पा में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बुधवार को शहर के 30 अवैध स्पा सेंटरों को लाइसेंस न होने के आधार पर बंद कराया गया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी के इस शहर में 30 से ज्यादा स्पा-मसाज सेंटर पर लगवाया ताला, नाबालिग बच्ची से जुड़ा मामला
इंटर के छात्र का अपहरण कर मांगी छह लाख फिरौती, तलाश में अयोध्या पहुंची पुलिस
छात्र के मोबाइल से ही अपहर्ताओं ने उसके चाचा को फोन कर छह लाख रुपये की फिरौती मांगी है। चाचा की सूचना पर पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल के लोकेशन पर पुलिस अयोध्या तक पहुंच गई है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: इंटर के छात्र का अपहरण कर मांगी छह लाख फिरौती, तलाश में अयोध्या पहुंची पुलिस
कहां-कहां…, जहां जाएंगे…, लखनऊ भेजे गए PCS अलंकार अग्निहोत्री ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चेताया
शंकराचार्य और यूजीपी नियमावली को लेकर इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री फिलहाल शांत रहने के मूड में नहीं हैं। लखनऊ भेजे जाने के बाद पोस्ट के जरिए शासन-प्रशासन को चेताया है।