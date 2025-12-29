Hindustan Hindi News
UP TOP News Today 29 december
UP TOP News Today: यूपी में 12वीं तक के स्कूल बंद, बदायूं में इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर

संक्षेप:

UP TOP News Today: यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों को 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। उधर, बदायूं में किन्नर के घर हुई डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।

Dec 29, 2025 11:06 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP TOP News Today 29 December: शीतलहर और घने कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से लेकर 12 वीं तक के स्कूलों में 29 दिसंबर से एक जनवरी तक अवकाश रहेगा। ये आदेश प्राइमरी स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समेत यूपी बोर्ड, सीबीएसई व सीआईएससीई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम विशाख जी ने रविवार को जारी आदेश में डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिये हैं कि स्कूलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

उधर, बदायूं में किन्नर के घर हुई डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पास से डकैती के दौरान कुछ माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस कांड में शामिल 10 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

यहां पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज़

हिट एंड रन: अलाव ताप रहे लोगों पर चढ़ाई थार, एक की मौत, दो की हालत गंभीर

यूपी के मथुरा में ब्रज क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम एक अनियंत्रित थार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे तीन लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया।

भूमाफिया पर कठोर कार्रवाई हो, समय से की जाए जमीन की पैमाइश; योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

यूपी के गोरखपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की। करीब 150 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जमीन की पैमाइश सही समय पर हो।

चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने किया हंगामा, पादरी को पीटा

यूपी के फतेहपुर में राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित इंडिया प्रेसबाईटेरियन चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर बजरंगियों को शांत कराया। देर शाम पुलिस ने वेदप्रकाश पासवान की तहरीर पर चर्च के पादरी डेविड ग्लेडविन, उसके बेटे अभिषेक, जोहान विश्वास उर्फ केके बंगाली और सात अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

