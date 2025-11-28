UP Top News Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में, राजधानी में रूट डायवर्जन लागू

संक्षेप: UP Top News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में हैं। राष्ट्रपति सुलतानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र में हो रहे कार्यक्रम में पहुंची हैं। उधर, राष्ट्रपति के रूट प्लान को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई रास्तों पर यातायात में बदलाव किया है। रूट डायवर्जन किया गया है।

UP Top News Today 28 November 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में हैं। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सुलतानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र में हो रहे कार्यक्रम में पहुंची हैं। यहां 12 से 1 बजे तक रुकने के बाद राजभवन जाएंगी। राज भवन से करीब 2:45 बजे रवाना हो कर 3:00 बजे वृंदावन योजना स्थित राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट गाइड कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी। यहां से 4:45 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उधर, राष्ट्रपति के रूट प्लान को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई रास्तों पर यातायात में बदलाव किया है। रूट डायवर्जन किया गया है। संबंधित मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति के आगमन पर एयरपोर्ट से डिफेंस एक्सपो और उनके मूवमेंट मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल समेत करीब दो हजार पुलिस कर्मी सुरक्षा ड्यूटी में जगह-जगह तैनात किए गए हैं। सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी में खड़े ट्रक में जा भिड़ी गाड़ी, वाराणसी जा रहे पिता-पुत्र समेत चार की मौत यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत हो गई। हादसा एक गाड़ी के ट्रक से भिड़ने पर हुआ। इस हादसे में सड़क पार कर रहा युवक भी चपेट में आ गया। युवक समेत ट्रक चालक और कार सवार दो की मौत हो गई है।

रिसेप्शन में अचानक टूट गया मंच, बीजेपी जिलाध्यक्ष-पूर्व सांसद समेत कई नेता गिरे रिसेप्शन का यह कार्यक्रम बुधवार की रात बलिया के रामलीला मैदान में आयोजित था। कार्यक्रम में वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए लोग मंच पर आ-जा रहे थे। आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद , विधायक प्रतिनिधि और कई अन्य लोग वर-वधू की कुर्सियों के पीछे मौजूद थे।

पति ने 5 लाख के लिए पत्नी की पीटकर कर दी हत्या, अश्लील वीडियो बनाने की देता था धमकी यूपी के बड़ौत क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शबगा निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसकी हत्या का आरोप पति सहित अन्य परिजनों पर लगाया है और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खुले आसमान के नीचे सो रहे बुजुर्ग की मौत यूपी की गंगा नगरी बृजघाट में बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ मिला। उसकी मौत खुले आसमान के नीचे सोने से होना प्रतीत हो रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार की सुबह गंगा नगरी में लोग अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गंगा नगरी में एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ देख वह दंग रह गए। मृतक का शरीर अकड़ा हुआ था। इसको लेकर विडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लोगो का कहना है कि बुजुर्ग की खुले आसमान के नीचे सोने से मौत हो गई है। लोगो का कहना है कि बुजुर्ग भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व की जंग? प्रधान के सिर में गोली मार बाइक सवार बदमाश फरार शाहजहांपुर के मिर्जापुर के जरियापुर गांव के प्रधान को सिर में गोली मारी गई। घटना के समय वह अपनी दुकान के सामने सड़क पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक से पहुंचे दो बदमाशों ने तमंचा निकाला और प्रधान देवेंद्र पर गोली चला दी। गोली देवेंद्र के सिर के पिछले हिस्से में लगी।

खेत में मिली लंबी चोटी ने अपहरण केस को बनाया हत्याकांड, 11 महीने पहले गायब हुई थी लड़की यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस अब हत्याकांड में बदल गया है। दरअसल, खेत में मिली एक चोटी से लिए सैंपल उसकी मां के डीएनए से मिलने के बाद केस को हत्या के केस में बदला गया है। लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है।

हाथरस में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर-ट्राली में टक्कर मारी, 20 घायल हाथरस के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात अलीगढ़ रोड हाईवे 34 स्थित गांव बिलार पर रोडवेज बस ने आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी। जिसकी चलते ट्रैक्टर-ट्राली पलट गए और उसके चालक परिचालक सहित रोडवेज बस की लगभग 20 सवारी घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंच गई और सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लाकर भर्ती कराया। वहीं ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मारने वाली क्षतिग्रस्त रोडवेज बस को लाकर कोतवाली पर खड़ा कर दिया है।

बीजेपी नेता को अचानक छाती में लगी गोली, मौत; हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदलीं बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। बारात चढ़त के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे।

स्कार्पियों सवार युवकों ने दिखाई गुंडागर्दी, पुलिस अफसर की गाड़ी में टक्कर मार भागे और फिर… यूपी के मुजफ्फरनगर में गुरुवार की देर रात्रि शहर के शिव चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जब एसपी सिटी ने भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगी हुई स्कॉर्पियो सवारों को गाड़ी रोकने कहा, तो उल्टे ही कार सवारों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए गाड़ी दौड़ा दी।

वो मेरी नहीं हुई इसलिए..., एकतरफा प्यार में रिश्ता तार-तार; सिरफिरे ने मौसेरी बहन को गोली से उड़ाया दीपिका की मां ने बताया कि हत्यारोपी की हरकतों की जानकारी उन्हें पहले हुई थी, लेकिन तब लगा था कि लड़कपना होगा। कभी नहीं सोचा गया था कि शादी के बाद वह बेटी की इस तरह से हत्या कर देगा। परिवार के सभी लोगों का यही कहना था कि हत्यारोपी की नीयत पता होती तो उसको घर छोड़िए गांव में नहीं घुसने देते।

युवती ने फेसबुक फ्रेंड से राधारानी मंदिर में की शादी, 7 दिन से बेटी को खोज रहे थे परिजन फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद सहारनपुर की युवती वहां से भागकर यूपी के मथुरा में बरसाना आ गयी। बरसाना स्थित राधारानी मंदिर में युवक-युवती ने एक-दूसरे को माला पहनाकर और युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली।