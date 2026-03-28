UP Top News Today: पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, आगरा हत्याकांड आरोपी एनकाउंटर में ढेर

28 Mar 2026, 10:36:24 AM IST
UP Top News Today: 25 वर्ष पहले देखा गया जेवर में एयरपोर्ट बनाने का सपना आज साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। चार चरण का काम पूरा होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आगरा के ताजगंज में 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या करने वाले इनामी सुनील को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आरोपी ने किराए के विवाद में मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए मासूम की जान ली थी।
भाई के साथ साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, घायल
बाराबंकी में कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के पोखन्नी रेगुलेटर के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल छात्र अपने भाई के साइकिल पर बैठकर विद्यालय जा रही थी।
कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के पोखन्नी रेगुलेटर पुल पर शनिवार की सुबह बड्डूपुर कोतवाली के ब्राह्मन पुरवा मजरे देवगांव निवासी दुर्गेश कुमार वर्मा की पुत्री अंशिका वर्मा (15) अपने भाई के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी पोखन्नी रेगुलेटर पर खाद्यान्न लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी।
28 Mar 2026, 10:35:12 AM IST
लखनऊ में एक और पुल बनेगा, रायबरेली रोड पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव, 157 करोड़ मंजूर
लखनऊ के साउथ सिटी और रजनीखंड के बीच उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास ₹157 करोड़ की लागत से नए आरओबी (ROB) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रयासों से स्वीकृत यह पुल रायबरेली रोड, तेलीबाग और पीजीआई के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा।
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28 Mar 2026, 10:17:29 AM IST
एलपीजी गैस और पेट्रोल संकट के बीच ब्लैक में बिक रहे सिलेंडर और तेल
गोंडा में घरेलू गैस सिलेंडर व बड़े-बड़े डब्बो में डीजल, पेट्रोल इकट्ठा कर अधिक दामों में चुपके से बेच रहे हैं। यह समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में अधिक देखी जा रही है। इतना ही नहीं कुछ चालाक लोग तो अपने वाहन के टंकी में तेल भिन्न-भिन्न पंपों से भरवा कर डब्बों में खाली कर रहे है। ऐसे लोगों ने तो आपदा को अवसर के रूप में बदलकर कर अपने कमाई का जरिया बना लिया है।
हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है। डीजल पेट्रोल की आपूर्ति पंपों पर पहुंचते ही फुर्र हो जा रही है। जिनको अपने कार्यालय, दुकानों या आवश्यक कार्य से कहीं जाना है उन लोगों को आवश्यकता अनुरूप डीजल पेट्रोल नहीं हो पा रहा है।
28 Mar 2026, 10:16:30 AM IST
जेवर एयरपोर्ट यूपी के विकास का रनवे, सीएम योगी बोले- युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा का स्वर्णिम शिखर बताया है। कहा कि यह एयरपोर्ट युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा और यूपी को वैश्विक कनेक्टिविटी का हब बनाएगा।
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28 Mar 2026, 10:15:55 AM IST
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुलेट डिवाइडर से टकराई, चालक की मौत, दो घायल
सुलतानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के सड़क दुर्घटना हुई। इसमें बुलेट बाइक मेटल बीम क्रैश बैरियर से टकरा गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य साथी घायल हो गए।
दुर्घटना शनिवार सुबह एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 165 पर हुई। गोरखपुर के रामपुर मोतीराम अड्डा निवासी आमिर खान (33) पुत्र आमीन बुलेट मोटरसाइकिल से अपने दो साथियों सागर गुप्ता पुत्र अजय कुमार निवासी बांगरमऊ, उन्नाव और अर्पित मिश्रा पुत्र श्याम किशोर मिश्रा के साथ गोरखपुर से बांगरमऊ जा रहे थे। आमिर खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर गुप्ता और अर्पित मिश्रा घायल हो गए।
28 Mar 2026, 10:15:14 AM IST
पति के पीछे से महिला की हत्या कर शव जलाया, सास-ससुर, देवर-ननद फरार
यूपी के संतकबीरनगर में मेंहदावल क्षेत्र के खजुरा खुर्द में शुक्रवार को महिला की हुई मौत मामले में पुलिस ने देर शाम सास-ससुर समेत चार ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटा देने के आरोप में केस दर्ज किया।
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28 Mar 2026, 10:14:43 AM IST
संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश मिले युवक की मौत
रामगांव इलाके के झिंगहा घाट बाईपास से एआरटीओ कार्यालय के पास संदिग्ध हालात में युवक बेहोश पड़ा था। उसे मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। युवक की इलाज के लिये लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
रामगांव थाने के निम्बुआरी गांव निवासी बबलू (35) पुत्र सीता राम शुक्रवार शाम सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। युवक को लोगों ने मेडिकल कालेज पहुंचाया। जहां परिजनों के आने पर चिकित्सक ने लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले समय युवक की रास्ते मे मौत हो गई। मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया है।
28 Mar 2026, 10:13:19 AM IST
नोएडा एयरपोर्ट के नाम होंगे ये रिकॉर्ड, हर साल 1.25 करोड़ यात्री भर सकेंगे उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद उत्तर प्रदेश पांच हवाईअड्डों वाला देश का इकलौता ऐसा राज्य बन जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से पहले चरण में करीब सवा करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे।
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28 Mar 2026, 10:10:23 AM IST
टैम्पो की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल
बहराइच के राजापुर ईटहा मार्ग के मुनीमपुर के पास शुक्रवार शाम तेज रफ्तार रांग साइड टैम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना होते ही चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उसके परिजनों की मदद से शिवपुर सीएचसी पर भर्ती कराया है।
28 Mar 2026, 10:09:58 AM IST
मासूम की हत्या कर फरार बदमाश सुनील का अंत, आगरा में एनकाउंटर, दारोगा भी घायल
आगरा के ताजगंज में 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या करने वाले इनामी सुनील को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आरोपी ने किराए के विवाद में मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए मासूम की जान ली थी।
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28 Mar 2026, 10:09:19 AM IST
शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया कॉल
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर दी गई।
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28 Mar 2026, 10:08:42 AM IST
भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की तैयारी, दो फार्मूले पर पार्टी का पूरा फोकस, कब होगा ऐलान?
उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश टीम के गठन की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बनने वाली इस टीम के लिए लगातार बैठकें हुईं। आरएसएस के साथ भी भाजपा नेताओं ने मंथन किया है। पूरा फोकस दो फार्मूलों पर है।
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28 Mar 2026, 10:08:00 AM IST
पेट्रोल संकट: रिकॉर्ड बिक्री से इलेक्ट्रिक वाहनों का भी स्टॉक खत्म, बैटरी वाली साइकिल की डिमांड
पेट्रोल-डीजल की किल्लत को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी के गोरखपुर में विभिन्न कंपनियों के शोरूम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉक खत्म हो चुका है।
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28 Mar 2026, 10:07:15 AM IST
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में जाने को इन रास्तों से निकलें, नोएडा पुलिस ने जारी किया रूट-पार्किंग प्लान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश-विदेश और प्रदेश के वीवीआईपी-वीआईपी और अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके मद्देनजर खास रूट प्लान तैयार किया गया है।
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28 Mar 2026, 10:06:25 AM IST
गैस संकट से जूझ रहे कारोबारियों को बड़ी राहत, कामर्शियल एलपीजी कोटा सरकार ने बढ़ाया
गैस संकट से जूझ रहे उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कामर्शियल एलपीजी कोटे में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब उद्योगों को पूर्व-संकट स्तर का कुल 70 फीसदी गैस कोटा मिल सकेगा।
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28 Mar 2026, 10:05:45 AM IST
यूपी को मिलेगा 76वां जिला? भाजपा सांसद ने लोस में उठाई बाह-बटेश्वर को 'अटल नगर' बनाने की मांग
सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में बाह-बटेश्वर को 'अटल नगर' के नाम से यूपी का 76वां जिला बनाने की मांग की है। उन्होंने इसके पीछे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत, भगवान नेमिनाथ की तपोस्थली और आगरा मुख्यालय से 100 किमी की दूरी का हवाला दिया है।
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28 Mar 2026, 10:05:01 AM IST
बाराती का नाले में गिरा चमचमाता iPhone-17 Pro, शादी छोड़ लगा दी छलांग; वीडियो वायरल
यूपी के औरैया में बारात के दौरान सेल्फी लेते समय एक युवक का नया iPhone 17 Pro नाले में गिर गया। फोन के गिरते ही युवक बारात छोड़कर नाले में कूद गया। उसे ऐसा करते देख लोग हैरान भी रह गए।
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28 Mar 2026, 10:03:13 AM IST
दो दिन मौसम में बदलाव नहीं, 29 मार्च की शाम से आंधी-बारिश और ओले भी
यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। रविवार से बदलाव के आसार हैं। इस दिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को तेज रफ्तार अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।
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28 Mar 2026, 10:02:34 AM IST
पति-पत्नी के झगड़े, मानहानि के मामलों में अब सीधे FIR नहीं, DGP राजीव कृष्ण का निर्देश
यूपी डीजीपी ने निर्देश दिया है कि वैवाहिक विवाद, मानहानि और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में अब सीधे एफआईआर दर्ज करने के बजाय परिवाद दाखिल कराया जाए। हाईकोर्ट की आपत्ति और नई दंड संहिता (BNSS) के नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि तकनीकी खामियों का लाभ आरोपियों को न मिल सके।
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28 Mar 2026, 10:02:02 AM IST
नाेएडा को आज मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 25 वर्ष पुराना सपना होगा साकार
25 वर्ष पहले देखा गया जेवर में एयरपोर्ट बनाने का सपना आज साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। चार चरण का काम पूरा होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा।
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