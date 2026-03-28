UP Top News Today: पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, आगरा हत्याकांड आरोपी एनकाउंटर में ढेर

Noida International Airport

UP Top News Today: 25 वर्ष पहले देखा गया जेवर में एयरपोर्ट बनाने का सपना आज साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। चार चरण का काम पूरा होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आगरा के ताजगंज में 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या करने वाले इनामी सुनील को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आरोपी ने किराए के विवाद में मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए मासूम की जान ली थी।

28 Mar 2026, 10:36:24 AM IST भाई के साथ साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, घायल बाराबंकी में कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के पोखन्नी रेगुलेटर के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल छात्र अपने भाई के साइकिल पर बैठकर विद्यालय जा रही थी। कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के पोखन्नी रेगुलेटर पुल पर शनिवार की सुबह बड्डूपुर कोतवाली के ब्राह्मन पुरवा मजरे देवगांव निवासी दुर्गेश कुमार वर्मा की पुत्री अंशिका वर्मा (15) अपने भाई के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी पोखन्नी रेगुलेटर पर खाद्यान्न लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी।

28 Mar 2026, 10:17:29 AM IST एलपीजी गैस और पेट्रोल संकट के बीच ब्लैक में बिक रहे सिलेंडर और तेल गोंडा में घरेलू गैस सिलेंडर व बड़े-बड़े डब्बो में डीजल, पेट्रोल इकट्ठा कर अधिक दामों में चुपके से बेच रहे हैं। यह समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में अधिक देखी जा रही है। इतना ही नहीं कुछ चालाक लोग तो अपने वाहन के टंकी में तेल भिन्न-भिन्न पंपों से भरवा कर डब्बों में खाली कर रहे है। ऐसे लोगों ने तो आपदा को अवसर के रूप में बदलकर कर अपने कमाई का जरिया बना लिया है। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है। डीजल पेट्रोल की आपूर्ति पंपों पर पहुंचते ही फुर्र हो जा रही है। जिनको अपने कार्यालय, दुकानों या आवश्यक कार्य से कहीं जाना है उन लोगों को आवश्यकता अनुरूप डीजल पेट्रोल नहीं हो पा रहा है।

28 Mar 2026, 10:15:55 AM IST पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुलेट डिवाइडर से टकराई, चालक की मौत, दो घायल सुलतानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के सड़क दुर्घटना हुई। इसमें बुलेट बाइक मेटल बीम क्रैश बैरियर से टकरा गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य साथी घायल हो गए। दुर्घटना शनिवार सुबह एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 165 पर हुई। गोरखपुर के रामपुर मोतीराम अड्डा निवासी आमिर खान (33) पुत्र आमीन बुलेट मोटरसाइकिल से अपने दो साथियों सागर गुप्ता पुत्र अजय कुमार निवासी बांगरमऊ, उन्नाव और अर्पित मिश्रा पुत्र श्याम किशोर मिश्रा के साथ गोरखपुर से बांगरमऊ जा रहे थे। आमिर खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर गुप्ता और अर्पित मिश्रा घायल हो गए।

28 Mar 2026, 10:14:43 AM IST संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश मिले युवक की मौत रामगांव इलाके के झिंगहा घाट बाईपास से एआरटीओ कार्यालय के पास संदिग्ध हालात में युवक बेहोश पड़ा था। उसे मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। युवक की इलाज के लिये लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। रामगांव थाने के निम्बुआरी गांव निवासी बबलू (35) पुत्र सीता राम शुक्रवार शाम सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। युवक को लोगों ने मेडिकल कालेज पहुंचाया। जहां परिजनों के आने पर चिकित्सक ने लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले समय युवक की रास्ते मे मौत हो गई। मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया है।