UP Top News Today: यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, किशोरी ने खुद को लगाई आग

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में एक बार फिर मुस्लिम सियासत बदल रही है। नसीमुद्दीन की चंद्रशेखर से नजदीकियां बढ़ रही हैं और ओवैसी फिर सक्रिय हो गए हैं। वहीं, गोरखपुर में एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़की को धमकियां मिल रहीं थीं जिससे वो परेशान थी।

UP Top News Today 28 January 2026: यूपी में मुस्लिम सियासत बदल रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा देकर चंद्रशेखर के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर में एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़की को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी मिल रही थी। लड़की आग के कारण झुलस गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।