Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 28 January 2026 CM Yogi Adityanath Siddharthnagar Alankar Agnihotri Politics Crime Weather Updates
UP Top News Today: यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, किशोरी ने खुद को लगाई आग

UP Top News Today: यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, किशोरी ने खुद को लगाई आग

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी में एक बार फिर मुस्लिम सियासत बदल रही है। नसीमुद्दीन की चंद्रशेखर से नजदीकियां बढ़ रही हैं और ओवैसी फिर सक्रिय हो गए हैं। वहीं, गोरखपुर में एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़की को धमकियां मिल रहीं थीं जिससे वो परेशान थी।

Jan 28, 2026 10:00 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 28 January 2026: यूपी में मुस्लिम सियासत बदल रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा देकर चंद्रशेखर के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखपुर में एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़की को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी मिल रही थी। लड़की आग के कारण झुलस गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, नसीमुद्दीन की चंद्रशेखर से नजदीकियां, ओवैसी फिर सक्रिय

यूपी में मुस्लिम सियासत की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी नजदीकियां चंद्रशेखर के साथ बताई जा रही हैं। वहीं, ओवैसी की एआईएमआईएम की यूपी में बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत, नसीमुद्दीन की चंद्रशेखर से नजदीकियां, ओवैसी फिर सक्रिय

किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

गोरखपुर में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सिंचाई विभाग का जेई, कार से भी लाखों रुपये बरामद

मेरठ में विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के जेई को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की कार से भी आठ लाख रुपये मिले। यानि कुल मिलाकर जेई के पास से 10 लाख रुपये बरामद हुए। उधर, विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सिंचाई विभाग का जेई, कार से भी लाखों रुपये बरामद

सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पीसीएस अलंकार ने लगाई थी हनुमान जी की फोटो, पुराने विवाद वायरल

शंकराचार्य और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री से संबंधित पुराने और नए विवाद अब सुर्खियां बन रहे और वायरल हो रहे हैं। पिछले साल अलंकार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हनुमान जी की फोटो को लेकर हंगामा हुआ था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पीसीएस अलंकार ने लगाई थी हनुमान जी की फोटो, पुराने विवाद वायरल

पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट, बोले- एडीएम कंपाउंड मिनी जेल में कन्वर्ट, बाहर नहीं निकल पा रहा

पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। मंगलवार रात अलंकार ने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। एडीएम कंपाउंड को मिनी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट, बोले- एडीएम कंपाउंड मिनी जेल में कन्वर्ट, बाहर नहीं निकल पा रहा

हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची भड़कीं, कहा- घुसपैठियों को देश से भगाओ

संघ शताब्दी वर्ष पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में सोमवार को डॉ. साध्वी प्राची ने जमकर हुंकार भरी। अचलताल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने घुसपैठियों पर भी जोरदार हमला किया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची भड़कीं, कहा- घुसपैठियों को देश से भगाओ

स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, पकड़े गए 12 को भेजा जेल

यूपी के अलीगढ़ में शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में देह व्यापार के मामले में पकड़ी गई सात युवतियों समेत 12 लोगों को जेल भेजा है। स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। सेंटर से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, पकड़े गए 12 को भेजा जेल

महाकुंभ भगदड़ के पीड़ित परिजनों को 30 दिन में दें मुआवजा; हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ हुई भगदड़ में एक मृत महिला के परिजनों को 30 दिन में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मामलों का निस्तारण करने की राज्य सरकार की मांग नामंजूर कर दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: महाकुंभ भगदड़ के पीड़ित परिजनों को 30 दिन में दें मुआवजा; हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

ब्राह्मण समाज को संगठित करने में जुटे थे पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री, सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में ही बैठकें

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ब्राह्मण बटुकों के साथ दुर्व्यवहार और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक फैसला नहीं लिया है। वह लंबे समय से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में लगे थे। यहां तक की दफ्तर में ही इसे लेकर बैठकें भी होती थीं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: ब्राह्मण समाज को संगठित करने में जुटे थे पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री, सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में ही बैठकें

प्रयागराज में उमड़ी भीड़, माघ मेला में अब तक 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

माघ मेला 2026 को मिनी कुम्भ बनाने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना को श्रद्धालुओं ने पूरा कर दिया है। यहां पर उम्मीद से अधिक स्नानार्थियों का आगमन हो रहा है। मंगलवार तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का दावा मेला प्राधिकरण ने किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: प्रयागराज में उमड़ी भीड़, माघ मेला में अब तक 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |