Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Top News Today: गोंडा ASP की सलाह- रंग से परहेज वाले घर में रहें, गोरखपुर में होली मनाएंगे योगी

Feb 28, 2026 11:24 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today: गोंडा एएसपी ने होली को लेकर हिदायत देते हुए कहा कि जिन्हें रंग से परहेज है, वह घर में रहें। ये मस्ती का त्योहार है। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की होली इस बार गोरखपुर में मनेगी। दो और चार मार्च को योही शोभायात्रा में शामिल होंगे।

UP Top News Today: गोंडा ASP की सलाह- रंग से परहेज वाले घर में रहें, गोरखपुर में होली मनाएंगे योगी

UP Top News Today 28 February 2026: रमजान के दौरान होली के त्यौहार की तैयारियों के बीच गोंडा जिले में अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने हिदायत दी है कि जिन्हें रंग से परहेज है वे होली के दिन अपने घर में ही रहें। होली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले की कर्नलगंज कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दो मार्च को होलिका दहन तथा चार मार्च को होलिकोत्सव पर निकलने वाली प्रमुख शोभायात्राओं में सहभागिता करेंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा तैयारियों में जुट गया है। नगर में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देने लगा है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

जिन्हें रंग से परहेज है, वह घर में रहें; गोंडा एएसपी ने दी हिदायत, बोले- ये मस्ती का त्योहार है

गोंडा जिले में एएसपी राधेश्याम राय ने हिदायत दी है कि जिन्हें रंग से परहेज है वे होली के दिन अपने घर में ही रहें। उन्होंने कहा कि होली मस्ती का त्यौहार है। यह त्यौहार नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, ईसाई या सिख। यह बस देखता है कि होली है। एएसपी का यह बयान अब वायरल हो रहा है।

सीएम योगी की गोरखपुर में मनेगी होली, दो और चार मार्च को शोभायात्रा में होंगे शामिल

योगी आदित्यनाथ दो मार्च की शाम गोरखपुर के पांडेयहाता से निकलने वाली भक्त प्रह्लाद शोभायात्रा में शामिल होंगे। होलिकादहन पर वे परंपरागत रूप से शोभायात्रा में सहभागिता कर श्रद्धालुओं का अभिवादन करेंगे। वे समाज में एकता, सद्भाव और समरसता का संदेश देंगे। गोरक्षपीठ से जुड़ी यह परंपरा दशकों पुरानी है।

होली पर समय से सैलरी जारी करने के आदेश के बीच इनके वेतन पर असमंजस; फंसा है ये पेच

नए अधिनियम में कार्यवाहक प्रधानाचार्य को स्वतः प्रधानाचार्य का बढ़ा हुआ वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पहले से दिए गए वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन आदेश की तारीख के बाद भुगतान नियमों के अनुसार ही होगा। इसी आदेश के बाद DIOS कार्यालय ने सभी संबंधित विद्यालयों से अभिलेख मांगे हैं।

पंचायत वोटर लिस्ट के सत्यापन में डुप्लीकेट निकले 56 हजार वोटर, कटे नाम

यूपी के बरेली में पंचायत निर्वाचन नामावली के सत्यापन के दौरान 56892 वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं। इनको डिलीट कर दिया गया है। अभी तक सबसे ज्यादा 12665 नाम फरीदपुर विधानसभा में डिलीट किए गए हैं।

सभी होली स्थल पर रहेगी यूपी पुलिस की कड़ी नजर, पीएसी व आरएएफ तैनात

होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। अलीगढ़ में ढाई हजार से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होगा। प्रत्येक स्थान पर पुलिस की निगरानी रहेगी। थाना पुलिस के अलावा पीएसी व आरएएफ तैनात की गई है। सोशल मीडिया पर एक टीम निगरानी रख रही है।

सुहागरात पर दूल्हे की आई शामत, दुल्हन ने चाकू से किया वार, 5 दिन बाद चाचा संग भागी

हाथरस में सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि घटना के अगले दिन उसने पति के साथ रहने की बात कही, लेकिन शादी के महज पांच दिन बाद वह रिश्ते के चाचा संग फरार हो गई। वहीं, जब इस बात की भनक दूल्हे को लगी तो वह हैरान रह गया और थाने में तहरीर दी।

भूखा और थका हुआ हूं...हाईकोर्ट में जज का छलका दर्द, फैसला सुरक्षित रखने की बताई मजबूरी

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सूचीबद्ध मामलों की भारी संख्या के कारण एक न्यायाधीश ने निर्णय लिखाने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि वे भूखे, थके और शारीरिक रूप से निर्णय लिखाने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आदेश सुरक्षित रखा जाता है।

यूपी: इस जिले में नहीं मिल रहे बिजली बिल संशोधन के 4 साल के रिकॉर्ड, लाखों के भुगतान के दस्तावेज गायब

गोरखपुर के विद्युत वितरण खंड गुलरिहा में वर्ष 2016 से 2023 तक के TI भुगतान और वर्ष 2019 से 2023 तक के बीच में किए गए बिल संशोधन से संबधित रिकार्ड का पता नहीं चल रहा। दरअसल, गुलरिहा में तैनात एक कार्यकारी सहायक पर किसी के द्वारा टीआई भुगतान और बिल संशोधन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया था।

चिल्लाती हुई महिला में दिखाई दिया गुस्सैल पत्नी का चेहरा, इसलिए चाकू से किया हमला

हमलावर की पत्नी ने उसे धोखा दिया। छोड़कर चली गई। आए दिन झगड़ा होता था। हमलावर किसी भी महिला को चिल्लाते देखता है तो उसे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आता है। इसी कारण उसने मॉर्निंग वॉक पर एक महिला को देखकर उसपर चाकू से हमला कर दिया।

ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के 4 हजार खरीदारों को मिलेगा फ्लैट और प्लॉट का मालिकाना हक

ग्रेटर नोएडा शहर की 11 सोसाइटी और यमुना सिटी के सेक्टर-22ए स्थित थ्रीसी होम्स के चार हजार खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। परियोजनाओं में फंसे 3410 लोगों को होली के बाद फ्लैट पर मालिकाना हक मिल जाएगा। वहीं, थ्रीसी होम्स के 512 खरीदारों को भूखंड मिलने से आवास बना सकेंगे।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |