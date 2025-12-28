UP Top News Today: सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, छात्रा को कार में खींचकर रेप की कोशिश

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे के लिए आज गोरखपुर आ रहे हैं। सीएम एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे। वहीं, रामपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को कार में खींचकर रेप की कोशिश की गई।

UP Top News Today 28 December 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। योगी का दो दिन गोरखपुर दौरा रहेगा। इस दौरान सीएम योगी एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे। तालकंदला में एकेडमी का निर्माण जारी है।

रामपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह कार में खींचा गया। उससे चलती गाड़ी में ही हैवानियत की कोशिश की गई। छात्रा ने अपनी जान बचाने के लिए चीखा-चिल्लाया। शोर मचने पर दबंगों को अपने पकड़े जाने का डर हो गया और छात्रा को छोड़कर भाग निकले।