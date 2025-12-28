Hindustan Hindi News
UP Top News Today: सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, छात्रा को कार में खींचकर रेप की कोशिश

संक्षेप:

UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे के लिए आज गोरखपुर आ रहे हैं। सीएम एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे। वहीं, रामपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को कार में खींचकर रेप की कोशिश की गई। 

Dec 28, 2025 10:30 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 28 December 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। योगी का दो दिन गोरखपुर दौरा रहेगा। इस दौरान सीएम योगी एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे। तालकंदला में एकेडमी का निर्माण जारी है।

रामपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह कार में खींचा गया। उससे चलती गाड़ी में ही हैवानियत की कोशिश की गई। छात्रा ने अपनी जान बचाने के लिए चीखा-चिल्लाया। शोर मचने पर दबंगों को अपने पकड़े जाने का डर हो गया और छात्रा को छोड़कर भाग निकले।

कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह कार में खींचा, चलती गाड़ी में ही हैवानियत की कोशिश

यूपी के रामपुर में एक छात्रा के साथ दिल को दहलाने वाली वारदात हुई है। कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह कार में खींच लिया गया और चलती गाड़ी में ही हैवानियत की कोशिश की गई। शोर मचने पर पकड़े जाने के डर से हैवानों ने छात्रा को छोड़ा और भाग निकले।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह कार में खींचा, चलती गाड़ी में ही हैवानियत की कोशिश

संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को आएंगे गोरखपुर, RSS की बैठक के साथ डीडीयू में करेंगे संबोधित

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को तीन दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम तय होने के बाद आरएसएस के पदाधिकारी कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जुट गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को आएंगे गोरखपुर, RSS की बैठक के साथ डीडीयू में करेंगे संबोधित

बीएचयू में नए साल के जश्न पर रोक, 31 को रात दस बजे के बाद होगी सख्ती, गाइडलाइन जारी

बीएचयू प्रशासन ने छात्रों के नए साल पर सार्वजनिक स्थलों पर उत्सव मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। शनिवार को छात्र अधिष्ठाता (DSW) और चीफ प्रॉक्टर की ओर से संयुक्त रूप से सभी संकायों, विभागों और छात्रावासों के लिए इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बीएचयू में नए साल के जश्न पर रोक, 31 को रात दस बजे के बाद होगी सख्ती, गाइडलाइन जारी

कॉलेज में घुसकर छात्र की हत्या मामले में ऐक्शन, दरोगा समेत तीन सस्पेंड; दो आरोपी गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर के पिपराइच के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी और उसके साथी को दबोच लिया है। आरोपियों ने असलहा देने वाले का नाम बताया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कॉलेज में घुसकर छात्र की हत्या मामले में ऐक्शन, दरोगा समेत तीन सस्पेंड; दो आरोपी गिरफ्तार

सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, करेंगे एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण

दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालकंदला में निर्माणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एकेडमी रविवार को निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब तीन बजे सर्किट हाउस आएंगे जहां से सीधे तालकंदला जाएंगे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, करेंगे एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण

गैंगस्टर विनय त्यागी: 16 की उम्र में पहली बार ही डबल मर्डर, देवबंद से चुनाव भी लड़ा था

Gangster Vinay Tyagi: कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी का अंत भी खौफनाक हुआ। 66 घंटे चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। विनय त्यागी ने 16 की उम्र में पहली बार ही डबल मर्डर किया था। देवबंद विधानसभा से चुनाव भी लड़ा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गैंगस्टर विनय त्यागी: 16 की उम्र में पहली बार ही डबल मर्डर, देवबंद से चुनाव भी लड़ा था

किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यूपी में इन लोगों को सौगात की तैयारी, घर-घर शुरू हुआ सर्वे

किसान सम्मान निधि की तरह यूपी की योगी सरकार एक योजना शुरू होने जा रही है। इसके लिए शासन के निर्देश पर सर्वे का काम शुरू कराया गया है। घर-घर सर्वे का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को सौगात दी जानी है उनके बैंक एकाउंट के डिटेल के साथ मोबाइल नंबर जुटाए जा रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यूपी में इन लोगों को सौगात की तैयारी, घर-घर शुरू हुआ सर्वे

शिमला-कुल्लू से ज्यादा बनारस में गिरा दिन का तापमान, सर्द हवा से कांपा पूर्वांचल

पूरा पूर्वांचल इस समय भीषण ठंड और शीतलहर की आगोश में है। वाराणसी में तो दिन का तापामान शिमला और कुल्लू से भी नीचे रहा। लॉ नीना और हिमालय पर जल्दी शुरू हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कड़ाके की ठंड जारी रहेगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शिमला-कुल्लू से ज्यादा बनारस में गिरा दिन का तापमान, सर्द हवा से कांपा पूर्वांचल

बड़े भाई ने चाकू से गोदकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार

यूपी में उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रियदर्शिनी नगर मोहल्ले में शनिवार दोपहर घरेलू विवाद पर बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से भाग निकला।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बड़े भाई ने चाकू से गोदकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार

प्यार के लिए पाकिस्तान गया यूपी का बादल बाबू जेल से रिहा, एक हफ्ते में लौटेगा भारत

एक युवती के प्यार में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे यूपी में अलीगढ़ के बरला के बादल बाबू ने जेल में सजा पूरी कर ली है। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिलहाल उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। साथ ही उसे भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: प्यार के लिए पाकिस्तान गया यूपी का बादल बाबू जेल से रिहा, एक हफ्ते में लौटेगा भारत

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

