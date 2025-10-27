Hindustan Hindi News
UP Top News Today: यूपी में छठ पूजा की धूम, आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी

संक्षेप: भगवान सूर्य की उपासना और लोक आस्था के चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन षष्ठी तिथि यानी सोमवार के दिन चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे। उधर, सीएम योगी सोमवार को लखीमपुर खीरी के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री, अलीगंज स्थित कबीरधाम आश्रम पहुंचेंगे।

Mon, 27 Oct 2025 08:55 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">UP Top News Today 27 October 2025: भगवान सूर्य की उपासना और लोक आस्था के चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन षष्ठी तिथि यानी सोमवार के दिन चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे। सुबह 7.27 बजे से सुकर्मा योग और दोपहर 1.27 बजे से रवि योग लग जायेगा। जो 28 अक्टूबर को दोपहर 3.45 बजे तक रहेगा। पूरे प्रदेश में महापर्व की धूम है। पोखरों, तालाबों, नदियों और अन्य छठ घाटों पर छठ पूजन की तैयारियां पूरी हो गईं। शाम को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

उधर, सीएम योगी सोमवार को लखीमपुर खीरी के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री, अलीगंज स्थित कबीरधाम आश्रम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां आयोजित सत्संग और स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम का कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रशासन तैयारियां चाक चौबंद करने में जुटा है। गोला तहसील के अलीगंज स्थित कबीरधाम आश्रम में तीन दिवसीय सत्संग और कार्यक्रमों की शृंखला चल रही है। सोमवार को आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे।

किन्नर के घर डकैती डालने वाले नौ बदमाश यूपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

यूपी के बदायूं में किन्नर के घर डकैती डालने वाले नौ बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी में 21 अक्तूबर को डकैती हुई थी। सात दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ में नौ डकैत दबोच लिए जिनमें से दो घायल हुए हैं।

सावधान! लाल दिखने वाली चटनी में न टमाटर न मिर्च, जांच में मिले खतरनाक केमिकल

खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर और आसपास के प्रमुख कस्बों से चटनी के 14 नमूने लिए थे, जिनमें से 11 फेल हो गए हैं। तीन नमूनों की रिपोर्ट मानक के अनुसार सही निकली, जबकि नौ अधोमानक पाए गए हैं। दो नमूने असुरक्षित मिले हैं। नमूने की जांच में दूसरी बार भी रिपोर्ट असुरक्षित आई है।

ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान की डिलीवरी पर अब पुलिस जांच नहीं, यूपी में नई गाइडलाइन जारी

हाल के वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी, सोशल मीडिया और डिजिटल लेनदेन से जुड़े मामलों में शिकायतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। अधिकांश शिकायतें ऐसे विवादों से जुड़ी होती हैं, जो उपभोक्ता फोरम या संबंधित कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र से सुलझाई जा सकती हैं।

UP Weather AQI: बादल छाएंगे और हल्की बारिश के आसार, जहरीली हवा में मानक से ज्यादा कार्बन

यूपी के कई शहरों की हवा में मानकों से 20 फीसदी तक अधिक कार्बन मोनो आक्साइड है। गले में खराश, खांसी, सांस फूलना व आंखों में जलन का कारण बन रही है। कार्बन की अधिकता में पश्चिम यूपी के शहर ज्यादा हैं। कई इलाकों में कार्बन की अधिकतम मौजूदगी का स्तर 83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया है।

प्रोफेसर ने दो साल तक किया शोधार्थी का रेप, शादी का झांसा देकर करता रहा गंदा काम

यूपी के आगरा में डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर उसकी शोधार्थी ने शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) के रसायन विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर पर आरोप है कि दो साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा।

खराब सड़क पर नहीं आ सकी एंबुलेंस, गर्भवती को बैलगाड़ी से तीन किलोमीटर ले गए ससुर

कृष्ण कुमार अपनी 23 वर्षीय बहू रेशमा को बैलगाड़ी से लेकर गए। बड़े बेटे राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके डेरा की तीन किलोमीटर सड़क दलदल से भरी रहती है। इस वजह से कोई भी साधन नहीं आ पाता है। रविवार को भाई हरिपाल की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई तो एंबुलेंस को फोन किया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
