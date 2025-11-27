UP Top News Today : सीढ़ी से गिरकर दरोगा की मौत, सड़क हादसे में पति-पत्नी ने दम तोड़ा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक दरोगा की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। उधर, बुलंदशहर के सिकंदराबाद से पत्नी संग बाइक से दवा लेकर लौट रहे एक राज मिस्त्री की टैंपो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में टैंपो सवार महिला समेत दो लोग घायल हो गए।

UP Top News 27 November 2025: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक दरोगा की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। कुशीनगर के रहने वाले दरोगा व्यास राय 26 नवंबर की शाम अपने आवास पर स्थित सीढ़ियों से उतर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। इस दौरान उन्हें चोटें आईं। घटना की सूचना पाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवटिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के चौराखास थाना क्षेत्र के खजनिया गांव के रहने वाले दरोगा व्यास राय का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से खराब चल रहा था। अवकाश खत्म होने के बाद 25 नवंबर को वह दोबारा ड्यूटी पर लौटे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उधर, बुलंदशहर के सिकंदराबाद से पत्नी संग बाइक से दवा लेकर लौट रहे एक राज मिस्त्री की टैंपो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप घायल पत्नी ने भी देर रात दम तोड़ दिया। हादसे में टैंपो सवार महिला समेत दो लोग घायल हो गए। ड्राइवर, टैंपो छोड़कर मौके से फरार हो गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज प्रेमिका काम पर जाती तो 13 साल की बेटी से रेप करता था प्रेमी, लिव इन में घिनौना अपराध दिल्ली दक्षिण में रहने वाली एक महिला के मुताबिक 15 साल पहले उनका विवाह विकास से हुआ था। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। 8 साल पहले पति ने छोड़ दिया और बेटे को साथ ले गया। वह बेटी के साथ कानपुर के जाजमऊ के जखई बाबा मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी।

बाइक पर चलते-चलते सीओडी कर्मी की मौत, घर के पास बेहोश होकर गिरे फिर नहीं उठे यूपी में आगरा के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (सीओडी) के सीनियर मेटेरियल असिस्टेंट (एसएमए) की बाइक पर चलते-चलते अचानक मौत हो गई। अचेत होकर गिरने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घर में घुसकर 12 साल के बच्चे का गुप्तांग काट भागा शराबी, कई के साथ मारपीट कर फरार मेरठ में शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक पार्षद के भतीजों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने घर में घुसकर एक किशोर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।

यूपी और उत्तराखंड के 26 सहकारी बैंक इनकम टैक्स के रडार पर, ऐक्शन की तैयारी इटावा और कानपुर के 2 सहकारी बैंकों पर पहले ही ऐक्शन लिया जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि SFT का उल्लंघन करने वाले किसी भी बैंक को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई बैंक जानकारियां छिपाता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी तय है। कानपुर के पांच सहकारी बैंक पर विभाग की नजर है।

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पहले 14 नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित; यूं साधे समीकरण जातिगत गुणा-गणित देखें तो 84 में से सामान्य वर्ग से 45, पिछड़ा वर्ग से 32 और अनुसूचित वर्ग से 7 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बुधवार को घोषित की गई 14 नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट में बृज क्षेत्र में अलीगढ़ जिला और महानगर के अलावा फिरोजाबाद जिले में पुराने चेहरों को ही फिर मौका दिया गया है।

12 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती, 3 महीने बाद परिवार को पता चला तो मचा हड़कंप यूपी के मथुरा में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

बच्ची का अपहरण कर चार महीने तक बंधक बनाकर रेप, आरोपी को 20 साल की सजा यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की को किडनैप किया और फिर चार महीने तक उसका रेप किया। गांधीपार्क क्षेत्र की एक छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।