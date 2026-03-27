UP Top News Today: यूपी में पेट्रोल के लिए आफत, सुबह से पंपों पर लगी लाइन

Lucknow Petrol Pump

UP Top News Today: लोग सुबह उठे और पेट्रोल पंप की लाइन में लग गए। यह हाल यूपी के कई शहरों का है। एलपीजी के बाद अब पेट्रोल के खत्म होने की अफवाह के चलते लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी। पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों और चार पहिया वाहनों की भीड़ लगी है। लखनऊ में एक पंप पर चौपहिया गाड़ियों की कतार और लोगों की भीड़ देख पुलिस पहुंची। हालांकि, सरकार का कहना है कि किल्लत नहीं है।