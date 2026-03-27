UP Top News Today: यूपी में पेट्रोल के लिए आफत, सुबह से पंपों पर लगी लाइन

27 Mar 2026, 09:48:07 AM IST
UP Top News Today: लोग सुबह उठे और पेट्रोल पंप की लाइन में लग गए। यह हाल यूपी के कई शहरों का है। एलपीजी के बाद अब पेट्रोल के खत्म होने की अफवाह के चलते लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी। पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों और चार पहिया वाहनों की भीड़ लगी है। लखनऊ में एक पंप पर चौपहिया गाड़ियों की कतार और लोगों की भीड़ देख पुलिस पहुंची। हालांकि, सरकार का कहना है कि किल्लत नहीं है।
यूपी के माध्यमिक स्कूलों में अब AI की होगी पढ़ाई, 4 घंटे का होगा स्पेशल कोर्स
यूपी में स्कूलों के दो लाख छात्रों को एआई फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। 1200 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, सरकार ने 2026-27 से अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया है।
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27 Mar 2026, 09:47:26 AM IST
राम नवमी के लिए अयोध्या में चप्पे-चप्पे पर पाबंदी, वाहनों को रोका, भीड़ नियंत्रण में जुटे
अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। अयोध्या में दर्शन के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। देर शाम से ही इसकी झलक देखने को मिली। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण व सुव्यवस्थित दर्शन को लेकर कवायद में जुटी रही।
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27 Mar 2026, 09:34:12 AM IST
अयोध्या राम नवमी: पीताम्बरी में सजे रामलला, 12 बजे भगवान के अवतरण की बेला में होगी महाआरती
रामनवमी का पावन पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मध्याह्न ठीक 12 बजे अखिल ब्रह्माण्ड नायक के अवतरण की भावना के अनुरूप प्राकट्य की महाआरती उतारी जाएगी। इस पर्व पर आराध्य की झलक पाने के लिए लाखों देश-देशांतर से यहां पहुंच चुके हैं।
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27 Mar 2026, 09:33:40 AM IST
बाइक चोरी के शक में नेपाली युवक को खम्भे से बांधा
बहराइच के बाबागंज कस्बे में एक नेपाली युवक को भीड़ ने पकड़कर खम्भे से बांध दिया। युवक लोगों ने शक जताया कि वह बाइक चोरी कर रहा था इस बीच लोगों ने उसे रंगेहाथों पकड़ा। घटना रूपईडीहा थाने के बाबागंज कस्बे के हाईवे किनारे स्थित एक सब्जी की दुकान के पास की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि दुकान के सामने खड़ी एक बाइक को उठाने की कोशिश कर रहा था।
संदिग्ध युवक पर आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ गई। शक होने पर ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और मौके पर ही पकड़ कर खंभे से बांध दिया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपने आप को नेपालगंज निवासी नेपाली नागरिक बताया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में ले लिया।
27 Mar 2026, 09:32:34 AM IST
LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन की कीमत दोगुनी, अगले महीने और बढ़ाने की तैयारी
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है। खाना पकाना मुश्किल है तो वहीं रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो रही है। मार्केट में बिक रहे इंडक्शन चूल्हे की कीमत पिछले 25 दिनों में डबल हो गई हैं। अगले महीने से चुनिंदा माडलों पर 10 से 15% तक और बढ़ सकती हैं।
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27 Mar 2026, 09:32:02 AM IST
UP Weather: वाराणसी-गोरखपुर समेत कई जिलों में आज से बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; अलर्ट जारी
यूपी में आज सेकई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दो नए विक्षोभों के कारण पूरे प्रदेश में पॉकेट क्लाउड रहेंगे जो 31 मार्च तक कहीं न कहीं बरसते रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।
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27 Mar 2026, 09:31:30 AM IST
ना'पाक' साजिश में नया खुलासा, मलेशिया से भारत में फैलाया जासूसी नेटवर्क का जाल
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मलेशिया में बैठकर भारत में जासूसी का जाल बिछा रहे थे। यह खुलासा गाजियाबाद और हापुड़ से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में हुआ है।
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27 Mar 2026, 09:30:39 AM IST
70 KM की रफ्तार से आंधी, खूब होगी बारिश; जानें दिल्ली-NCR से UP-बिहार तक के मौसम का हाल
दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। IMD के अनुसार, दिन भर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में दिन का तापमान फिलहाल सामान्य से ऊपर बना रहेगा।
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