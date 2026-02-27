UP Top News Today: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, युवती की हत्या में कांग्रेस नेता पकड़ा

UP Top News Today: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मेरठ में कांग्रेस नेता चंचल कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की युवती अर्चिता अरोड़ा की हत्या कर दी।

UP Top News Today 27 February 2026: प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उनकी ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी शुक्रवार की काजलिस्ट में शामिल है। वहीं, पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई है।

अर्चिता का परिचय मेरठ के कथित कांग्रेस नेता चंचल कुमार निवासी न्यूदेवपुरी कॉलोनी रेलवे रोड से था। अर्चिता कांग्रेस नेता चंचल की कथित गर्लफ्रेंड थी। चंचल अपने दोस्त संदीप निवासी प्रभातनगर के साथ मिलकर परतापुर में अविका होटल का संचालन कर रहा था। चंचल ने 16 फरवरी को परतापुर के होटल अविका में अर्चिता अरोड़ा को बुलाया था। मेरठ में कांग्रेस नेता ने साथियों के साथ मिलकर परतापुर स्थित अपने ही होटल में दिल्ली से गर्लफ्रेंड को बुलाकर 17 फरवरी को हत्या कर दी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए आज अहम दिन, अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए आज का दिन बेहद अहम है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच, पुलिस जांच में बड़ी प्रगति हुई है; यौन शोषण का आरोप लगाने वाले दोनों पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

युवती की होटल बुलाकर हत्या, तेजाब से चेहरा जलाकर शव फेंका, फिर भी ऐसे पकड़ाया कांग्रेस नेता मेरठ में कांग्रेस नेता चंचल कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की युवती अर्चिता अरोड़ा की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए चेहरे को तेजाब से जलाकर शव मवाना के पास फेंक दिया गया। बचने का सब उपाय फेल हो गया।

रूस में नौकरी, डॉलर में कमाई; यूपी में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों का फ्रॉड हो गया गोण्डा में रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से 1 से 1.30 लाख रुपये तक ठगे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट का खुलासा हुआ तो जालसाजों के मोबाइल बंद मिले। पीड़ितों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस जांच में जुटी है।

होली पर कड़ी सुरक्षा! सड़क पर पुलिस हवा में ड्रोन रहेंगे तैनात, ये रहेगा मेट्रो का समय होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा में सिटी जोन को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। कमिश्नरेट के सिटी, पश्चिमी और पूर्वी जोन में 3162 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सभी स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। रंगों की होली के दिन मुख्य मार्गों के साथ गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग होगी।

पिता की हत्याकर शव के टुकड़े; बेटे की करतूत में करीबी की एंट्री, फोन कॉल पर बदला इरादा लखनऊ के बंगला बाजार हत्याकांड में आरोपी बेटे अक्षत से पूछताछ में एक नया मोड़ आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पिता की हत्या करने के बाद अक्षत सरेंडर करने का मन बना चुका था, लेकिन एक 'करीबी' के फोन कॉल ने पूरी साजिश बदल दी।

शंकराचार्य के समर्थन में उतरीं राजा भैया की बेटी राघवी, बोलीं- सनातन और आस्था पर चोट स्वीकार नहीं कुंडा विधायक राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में ट्वीट कर इसे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद वेदों की सर्वोच्च आध्यात्मिक परंपरा है और इस पर आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर लठामार होली आज, यमुना मैया की पूजा के बाद रंगभरनी एकादशी श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर भव्यता से किया जायेगा। रंगारंग लठामार होली की तैयारियां पूर्ण कर लीं गईं है। शुभारम्भ शुक्रवार 27 फरवरी को सायं 4 बजे गुरु शरणानन्द महाराज द्वारा किया जायेगा।

बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबरों पर लगाया प्रतिबंध, मीडिया के प्रवेश को लेकर निर्देश जारी बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद/अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर में अनाधिकृत, अपंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त एवं भ्रांति फैलाने वाले यूट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया संचालक प्रतिबंधित है।

यूपी के 20 बड़े शहर जाम से होंगे मुक्त: डीजीपी राजीव कृष्ण का एक्शन प्लान तैयार, अफसरों को यह निर्देश उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश के 20 बड़े जिलों को जाम मुक्त बनाने के लिए 'कंजेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट' (CFD) योजना शुरू की है। इसके तहत 7 पुलिस कमिश्नरेट और 13 अन्य जिलों के सर्वाधिक जाम वाले मार्गों को चिह्नित कर नई SOP लागू की जाएगी।

प्रेमिका का एंगल, 'ससुर' का फोन; शंकराचार्य के अधिवक्ता श्रीनाथ को धमकी देने वाला LLB छात्र गिरफ्तार वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य के अधिवक्ता को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाला एलएलबी छात्र निकला है। मामले में प्रेमिका का एंगल सामने आया है। युवती के पिता के सिम का इस्तेमाल किया गया था।