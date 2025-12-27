Hindustan Hindi News
UP Top News Today 27 December 2025
UP Top News Today: स्मार्टफोन पर खाप पंचायत ने लगाया बैन, कफ सिरप तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क

UP Top News Today: स्मार्टफोन पर खाप पंचायत ने लगाया बैन, कफ सिरप तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी में खाप पंचायत ने फरमान सुनाया है के किशोंरों के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया जा रहा है। यूपी के कफ सिरप तस्कर भोला जयसवाल की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

Dec 27, 2025 10:29 am IST लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 27 December 2025: किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन के साथ ही लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक लगाई जा रही है। ये फरमान खाप पंचायत में सुनाया गया है। साथ ही शादी करवाने के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।

यूपी पुलिस ने भोला जयसवाल पर शिकंजा कसा है। नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। अवैध कारोबार से जुटाई संपत्ति का ब्योरा तैयार है और उसके आधार पर कुर्की नोटिस जारी किया गया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन, लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक; खाप पंचायत का फरमान

बागपत की खाप पंचायत ने किशोरों के लिए स्मार्टफोन पर पाबंदी और बच्चों हाफ‑पैंट पर पाबंदी लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। पंचायत ने इसे पश्चिमी प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। साथ ही, शादी समारोहों में खर्च, अतिथि सूची के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन, लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक; खाप पंचायत का फरमान

भोला जयसवाल पर शिकंजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी

यूपी में नशीले कफ सिरप मामले के आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध कारोबार से अर्जित 30 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क होगी। न्यायालय से सम्पत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी किया गया है। उसने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपाजिट और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: भोला जयसवाल पर शिकंजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी

पत्नी और चचेरे भाई ने मिलकर युवक की कर दी हत्या, करंट से बताई मौत; सीने में मिली गोली

यूपी के मिर्जापुर में कछवां थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास में गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में अवैध पिस्टल से चली गोली से युवक की मौत हो गई। गोली युवक के सीने में लगी थी। पिता ने मृत युवक की पत्नी और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पत्नी और चचेरे भाई ने मिलकर युवक की कर दी हत्या, करंट से बताई मौत; सीने में मिली गोली

उस दुष्ट की बड़ी भूल थी, खुद को बादशाह कहता था; शहीदी दिवस पर औरंगजेब पर बोले योगी

वीर बाल दिवस के अवसर पर शबद पाठ और कीर्तन समागम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर हुआ। सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर प्रणाम किया। उन्होंने शबद कीर्तन और साहिबज़ादों के अमर बलिदान की गाथा को सुना। सीएम ने कहा कि कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो।

पूरी खबर यहां पढ़ें: उस दुष्ट की बड़ी भूल थी, खुद को बादशाह कहता था; शहीदी दिवस पर औरंगजेब पर बोले योगी

सुहागरात पर दुल्हन को चकमा दे गया दूल्हा, सुबह भाभी के कमरे से निकलता दिखा देवर

पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के अगले दिन ही वह विदा होकर अहमदाबाद चली गई थी। वहां दावते वलीमा हुआ। ससुराल पहुंचने के बाद सुहागरात पर वह पूरी रात वह पति का इंतजार करती रही लेकिन पति कमरे में नहीं आया। सुबह देखा कि पति जेठानी के कमरे से निकल रहा था। यह सिलसिला हर रात चलता रहा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सुहागरात पर दुल्हन को चकमा दे गया दूल्हा, सुबह भाभी के कमरे से निकलता दिखा देवर

जिंदगी नर्क थी इसलिए मार डाला; नशे में पति का कत्ल करने वाली पत्नी की बातें सुनकर दंग रह गई पुलिस

कानपुर में नशे में पति की हत्या करने वाली पत्नी ने खुलासा किया है कि उसका पति शराब का लती था। रोज पीता था तो वह भी पीने लगे। जिंदगी नर्क बन गई थी। इसलिए उसकी हत्या कर दी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जिंदगी नर्क थी इसलिए मार डाला; नशे में पति का कत्ल करने वाली पत्नी की बातें सुनकर दंग रह गई पुलिस

शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली

यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली

यूपी समेत 12 राज्यों में 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है इब्राहिम, मास्टरमाइंड ने किए चौंकाने वाले खुलासे

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चार दिन पहले पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पकड़े गए मो. इब्राहिम सहित तीन रोहिंग्याओं से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इब्राहिम दो साल में यूपी सहित 12 राज्यों में म्यांमार से लाकर 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी समेत 12 राज्यों में 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है इब्राहिम, मास्टरमाइंड ने किए चौंकाने वाले खुलासे

बहराइच और बलरामपुर में तेंदुए का आंतक, ड्रोन और ट्रैप कैमरे से पकड़ने की तैयारी

वन विभाग पगचिंहों के आधार पर तार जोड़ने में जुटा हुआ है। हालाकि तेंदुए के मूवमेंट को देखते हुए जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी कैमरों से शुरू की गई है। वन विभाग संभावित क्षेत्र में ड्रोन की मदद से हमलावर तेंदुए की तलाश कर रहा है। गांवों में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बहराइच और बलरामपुर में तेंदुए का आंतक, ड्रोन और ट्रैप कैमरे से पकड़ने की तैयारी

9 बीघा जमीन के लिए छोटे भाई की हत्या कर आंगन में गाड़ा शव, 15 दिन बाद ऐसे खुला राज

यूपी के पीलीभीत में करेली क्षेत्र के लिलहर गांव में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर शव को आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। लापता की खोज के चक्कर में करीब दो सप्ताह बाद भेद खुला।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 9 बीघा जमीन के लिए छोटे भाई की हत्या कर आंगन में गाड़ा शव, 15 दिन बाद ऐसे खुला राज

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
