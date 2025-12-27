UP Top News Today: स्मार्टफोन पर खाप पंचायत ने लगाया बैन, कफ सिरप तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में खाप पंचायत ने फरमान सुनाया है के किशोंरों के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया जा रहा है। यूपी के कफ सिरप तस्कर भोला जयसवाल की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

UP Top News Today 27 December 2025: किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन के साथ ही लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक लगाई जा रही है। ये फरमान खाप पंचायत में सुनाया गया है। साथ ही शादी करवाने के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।

यूपी पुलिस ने भोला जयसवाल पर शिकंजा कसा है। नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। अवैध कारोबार से जुटाई संपत्ति का ब्योरा तैयार है और उसके आधार पर कुर्की नोटिस जारी किया गया है।