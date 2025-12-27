UP Top News Today: स्मार्टफोन पर खाप पंचायत ने लगाया बैन, कफ सिरप तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क
UP Top News Today: यूपी में खाप पंचायत ने फरमान सुनाया है के किशोंरों के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया जा रहा है। यूपी के कफ सिरप तस्कर भोला जयसवाल की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
UP Top News Today 27 December 2025: किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन के साथ ही लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक लगाई जा रही है। ये फरमान खाप पंचायत में सुनाया गया है। साथ ही शादी करवाने के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
यूपी पुलिस ने भोला जयसवाल पर शिकंजा कसा है। नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। अवैध कारोबार से जुटाई संपत्ति का ब्योरा तैयार है और उसके आधार पर कुर्की नोटिस जारी किया गया है।
किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन, लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक; खाप पंचायत का फरमान
बागपत की खाप पंचायत ने किशोरों के लिए स्मार्टफोन पर पाबंदी और बच्चों हाफ‑पैंट पर पाबंदी लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। पंचायत ने इसे पश्चिमी प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। साथ ही, शादी समारोहों में खर्च, अतिथि सूची के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
भोला जयसवाल पर शिकंजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी
यूपी में नशीले कफ सिरप मामले के आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध कारोबार से अर्जित 30 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क होगी। न्यायालय से सम्पत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी किया गया है। उसने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपाजिट और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की है।
पत्नी और चचेरे भाई ने मिलकर युवक की कर दी हत्या, करंट से बताई मौत; सीने में मिली गोली
यूपी के मिर्जापुर में कछवां थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास में गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में अवैध पिस्टल से चली गोली से युवक की मौत हो गई। गोली युवक के सीने में लगी थी। पिता ने मृत युवक की पत्नी और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है।
उस दुष्ट की बड़ी भूल थी, खुद को बादशाह कहता था; शहीदी दिवस पर औरंगजेब पर बोले योगी
वीर बाल दिवस के अवसर पर शबद पाठ और कीर्तन समागम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर हुआ। सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर प्रणाम किया। उन्होंने शबद कीर्तन और साहिबज़ादों के अमर बलिदान की गाथा को सुना। सीएम ने कहा कि कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो।
सुहागरात पर दुल्हन को चकमा दे गया दूल्हा, सुबह भाभी के कमरे से निकलता दिखा देवर
पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के अगले दिन ही वह विदा होकर अहमदाबाद चली गई थी। वहां दावते वलीमा हुआ। ससुराल पहुंचने के बाद सुहागरात पर वह पूरी रात वह पति का इंतजार करती रही लेकिन पति कमरे में नहीं आया। सुबह देखा कि पति जेठानी के कमरे से निकल रहा था। यह सिलसिला हर रात चलता रहा।
जिंदगी नर्क थी इसलिए मार डाला; नशे में पति का कत्ल करने वाली पत्नी की बातें सुनकर दंग रह गई पुलिस
कानपुर में नशे में पति की हत्या करने वाली पत्नी ने खुलासा किया है कि उसका पति शराब का लती था। रोज पीता था तो वह भी पीने लगे। जिंदगी नर्क बन गई थी। इसलिए उसकी हत्या कर दी।
शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली
यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई।
यूपी समेत 12 राज्यों में 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है इब्राहिम, मास्टरमाइंड ने किए चौंकाने वाले खुलासे
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चार दिन पहले पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पकड़े गए मो. इब्राहिम सहित तीन रोहिंग्याओं से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इब्राहिम दो साल में यूपी सहित 12 राज्यों में म्यांमार से लाकर 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है।
बहराइच और बलरामपुर में तेंदुए का आंतक, ड्रोन और ट्रैप कैमरे से पकड़ने की तैयारी
वन विभाग पगचिंहों के आधार पर तार जोड़ने में जुटा हुआ है। हालाकि तेंदुए के मूवमेंट को देखते हुए जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी कैमरों से शुरू की गई है। वन विभाग संभावित क्षेत्र में ड्रोन की मदद से हमलावर तेंदुए की तलाश कर रहा है। गांवों में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं।
9 बीघा जमीन के लिए छोटे भाई की हत्या कर आंगन में गाड़ा शव, 15 दिन बाद ऐसे खुला राज
यूपी के पीलीभीत में करेली क्षेत्र के लिलहर गांव में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर शव को आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। लापता की खोज के चक्कर में करीब दो सप्ताह बाद भेद खुला।