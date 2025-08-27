up top news today 27 august cm yogi akhilesh mayawati crime weather politics updates ips transfer no helmet no fuel UP Top News Today: CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 1 सितम्बर से यूपी में चलेगा ये अभियान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Newsup top news today 27 august cm yogi akhilesh mayawati crime weather politics updates ips transfer no helmet no fuel

UP Top News Today: CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 1 सितम्बर से यूपी में चलेगा ये अभियान

सीएम योगी ने लखनऊ में नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण किए।  उधर, ऐलान किया गया है कि 1 से 30 सितम्बर तक पूरे उत्तर प्रदेश में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:22 PM
UP Top News Today 27 August 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। लोग भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर करारा हमला किया।

उधर, योगी सरकार के 25 अगस्त के निर्देशों के अनुरूप पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

बिना हेलमेट बाइकर्स को तेल नहीं देंगे पेट्रोल पंप, योगी सरकार सख्त, 1 सितंबर से महीने भर अभियान

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान चलने जा रही है। पेट्रोल पंप बिना हेलमेट बाइकर्स को तेल नहीं देंगे। योगी सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे इन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करें।

ये ट्रेंड नामंजूर; व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो कोई चीज है, CBI केस में 43 बार रोकी जमानत तो भड़क उठे CJI

CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा अगर जमानत दी गई तो इससे एक गलत मिसाल कायम होगी।

ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं...,बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर फूटा थानेदार का गुस्सा

महाराजगंज के एक गांव के एक मंदिर में हर तीन साल पर धार्मिक कथा और पूजा-पाठ का आयोजन होता है। मंगलवार को आयोजन के लिए चंदा जुटाने के दौरान गांव में विवाद हुआ था। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर थानेदार गुस्से में आ गए।

वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ से अयोध्या वाया काशी के लिए रवाना, पहले ही दिन बंपर बुकिंग

मेरठ से लखनऊ तक चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार से वाया अयोध्या वाराणसी के लिए रवाना हुई। विस्तार के बाद पहले दिन बंपर बुकिंग मिली।मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन मिलने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए।

कमरे में भाभी के साथ देवर करने लगा गंदी हरकत, महिला चीखी तो दौड़े सास-ससुर

यूपी के बस्ती में कमरे में भाभी के साथ देवर गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। महिला की चीख पर पहुंचे सास और ससुर ने भी धमकी दी। महिला देवर पर शादी दबाव बनाने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है।

इकरा हसन को बर्थडे सरप्राइज, अखिलेश ने दिया 100 रुपए का शगुन; डिंपल यादव ने कटवाया केक

बैठक के बाद लंच का समय हुआ तो पता चला कि आज सांसद इकरा हसन का बर्थडे है। फिर क्या था? सांसद प्रिया सरोज ने झट से एक स्पेशल केक आर्डर कर दिया। इस दौरान पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सुदर्शन रेड्डी को विदा कर वापस लौटे। फिर इकरा हसन का बर्थडे मनाया गया।

सिर, हाथ-पैर कटी लाश नाले में फेंक कर भागा स्कूटी सवार, यूपी में दिल दहलाने वाला मर्डर

यूपी के प्रयारागज के नैनी में पन्नी और कपड़े में लिपटी सिर, हाथ-पैर कटी लाश नाले में फेंक कर स्कूटी सवार भाग गया। दिल दहलाने वाली वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल से लेकर दो किमी दूरी तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया, जमीन बेची और चला गया; सिस्टम की आंखों में झोंकी धूल

जनवरी 2014 में 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया।उसने 29 जनवरी को किशनपुर अटरिया स्थित अपनी जमीन को पांच लाख रुपये में बेच दिया। जबकि यह जमीन कानूनी रूप से कस्टोडियन की होनी चाहिए थी। अप्रैल में वह पाकिस्तान लौट गया।

UP Flood: यूपी के 22 जिलों में बाढ़, सीएम योगी का अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

UP Flood: यूपी के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।  सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ योगी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर तत्काल शिफ्ट किया जाए।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

