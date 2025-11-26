UP Top News Today: भीषण हादसे में शादी से लौट रहे पांच की मौत, साइबर फ्रॉड गैंग के आठ गिरफ्तार
यूपी में भीषण हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की कार नहर में गिरी, पांच की मौत
यूपी में बारातियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार की देर रात दो बजे शादी से लौटते समय बारातियों की कार नहर में गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार
यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में साइबर अपराध की बड़ी साजिश रचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दुबई और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के इशारे पर काम करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
मुलायम के घर शादी में मोदी-योगी के मंत्री भी पहुंचे, अखिलेश के VIDEO-फोटो में नहीं दिखे कांग्रेसी
मुलायम सिंह यादव के परिवार में मंगलवार को नई बहू का आगमन हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शादी में सपा के दिग्गजों के साथ ही मोदी-योगी के मंत्री भी पहुंचे लेकिन समारोह की तस्वीरों और वीडियो में कांग्रेस के नेता नहीं दिखाई दिए।
आजम खां और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी, सुबह-शाम यह काम, क्या मंशा?
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पैन कार्ड फर्जीवाड़े को लेकर सुनाई गई सजा के बाद रामपुर की जेल में बंद हैं। उनके जेल शिफ्टिंग पर भी इस बार अदालत ने अपनी इजाजत की शर्त लगाई है। इस बीच रामपुर की जेल को लेकर योगी सरकार नई योजनाा लेकर आई है।
अयोध्या राम मंदिर से पीएम मोदी ने संगठन और सरकार को दिए नए संकल्प, क्या संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद समाज, संगठन और सरकार को नए संकल्प दिए। राम मंदिर से जुड़ी आस्था को राष्ट्र उत्थान के लिए प्रेरक बताते हुए हर वर्ग से महासंकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया।
सात लाख की नकदी भरा डेढ़ कुंतल का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, काले पेंट से ढका कैमरा
यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्सासिक वारदात को अंजाम दिया। लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को सात लाख की नकदी समेत बदमाश उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह दस बजे मैनेजर और अन्य कर्मचारी बैंक पहुंचे तब वारदात का पता चला।
हर्ष फायरिंग से लड़की की मौत के बाद निकाह छोड़ दूल्हा पिता संग फरार, भाई-मां गिरफ्तार
यूपी में हर्ष फायरिंग के दौरान युवती की मौत के बाद हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। हर्ष फायरिंग में दूल्हे का भाई और मां गिरफ्तार किए गए हैं। हर्ष फायरिंग के दौरान मृत युवती को मंगलवार को गमगीन माहौल में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। शादी के मंडप से दूल्हा और पिता फरार हैं।
पीएम मोदी की बातों में शांति-विकास की बात, ध्वजारोहण के बाद क्या बोले बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी
अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और मंदिर परिसर से ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बाबारी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बातों में शांति और विकास की बाते हैं।
मथुरा अभी बाकी है… यूपी चुनाव में गरमाएगा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, संत भी दे रहे साथ
सूत्रों के अनुसार, मथुरा मुद्दे को धीरे-धीरे संतों के जरिये जनजागरण में लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा बागेश्वर की यात्रा के जरिये परोक्ष रूप से इस मुद्दे की तासीर को भी जाना गया है।
UP Weather: पश्चिम यूपी होते हुए पूरब तक ज्वालामुखी की राख का असर, पारा गिरा और हवा खराब
इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा।