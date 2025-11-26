Hindustan Hindi News
UP Top News Today 26 Nov 2025
UP Top News Today: भीषण हादसे में शादी से लौट रहे पांच की मौत, साइबर फ्रॉड गैंग के आठ गिरफ्तार

UP Top News Today: भीषण हादसे में शादी से लौट रहे पांच की मौत, साइबर फ्रॉड गैंग के आठ गिरफ्तार

संक्षेप:

यूपी में मंगलवार देर रात एक शादी से लौटते हुए बारातियों की गाड़ी नहर में गिर गई। इस भीषण हादसे में पांच की मौत हो गई। चालक का इलाज जारी है। यूपी पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के आठ को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम कर रहे थे।

Wed, 26 Nov 2025 10:11 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 26 November 2025: यूपी में मंगलवार देर रात भीषण हादसे में पांच की मौत हो गई। सभी एक शादी से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि शादी से लौटते हुए बारातियों की कार नहर में गिर गई और इस हादसे में पांच की मौत हुई है। हादसे में घायल चालक का इलाज जारी है।

यूपी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है।

यूपी में भीषण हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की कार नहर में गिरी, पांच की मौत

यूपी में बारातियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार की देर रात दो बजे शादी से लौटते समय बारातियों की कार नहर में गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में भीषण हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की कार नहर में गिरी, पांच की मौत

साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार

यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में साइबर अपराध की बड़ी साजिश रचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दुबई और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के इशारे पर काम करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार

मुलायम के घर शादी में मोदी-योगी के मंत्री भी पहुंचे, अखिलेश के VIDEO-फोटो में नहीं दिखे कांग्रेसी

मुलायम सिंह यादव के परिवार में मंगलवार को नई बहू का आगमन हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शादी में सपा के दिग्गजों के साथ ही मोदी-योगी के मंत्री भी पहुंचे लेकिन समारोह की तस्वीरों और वीडियो में कांग्रेस के नेता नहीं दिखाई दिए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मुलायम के घर शादी में मोदी-योगी के मंत्री भी पहुंचे, अखिलेश के VIDEO-फोटो में नहीं दिखे कांग्रेसी

आजम खां और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी, सुबह-शाम यह काम, क्या मंशा?

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पैन कार्ड फर्जीवाड़े को लेकर सुनाई गई सजा के बाद रामपुर की जेल में बंद हैं। उनके जेल शिफ्टिंग पर भी इस बार अदालत ने अपनी इजाजत की शर्त लगाई है। इस बीच रामपुर की जेल को लेकर योगी सरकार नई योजनाा लेकर आई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: आजम खां और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी, सुबह-शाम यह काम, क्या मंशा?

अयोध्या राम मंदिर से पीएम मोदी ने संगठन और सरकार को दिए नए संकल्प, क्या संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद समाज, संगठन और सरकार को नए संकल्प दिए। राम मंदिर से जुड़ी आस्था को राष्ट्र उत्थान के लिए प्रेरक बताते हुए हर वर्ग से महासंकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर से पीएम मोदी ने संगठन और सरकार को दिए नए संकल्प, क्या संदेश

सात लाख की नकदी भरा डेढ़ कुंतल का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, काले पेंट से ढका कैमरा

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्सासिक वारदात को अंजाम दिया। लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को सात लाख की नकदी समेत बदमाश उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह दस बजे मैनेजर और अन्य कर्मचारी बैंक पहुंचे तब वारदात का पता चला।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सात लाख की नकदी भरा डेढ़ कुंतल का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, काले पेंट से ढका कैमरा

हर्ष फायरिंग से लड़की की मौत के बाद निकाह छोड़ दूल्हा पिता संग फरार, भाई-मां गिरफ्तार

यूपी में हर्ष फायरिंग के दौरान युवती की मौत के बाद हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। हर्ष फायरिंग में दूल्हे का भाई और मां गिरफ्तार किए गए हैं। हर्ष फायरिंग के दौरान मृत युवती को मंगलवार को गमगीन माहौल में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। शादी के मंडप से दूल्हा और पिता फरार हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हर्ष फायरिंग से लड़की की मौत के बाद निकाह छोड़ दूल्हा पिता संग फरार, भाई-मां गिरफ्तार

पीएम मोदी की बातों में शांति-विकास की बात, ध्वजारोहण के बाद क्या बोले बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी

अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और मंदिर परिसर से ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बाबारी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बातों में शांति और विकास की बाते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पीएम मोदी की बातों में शांति-विकास की बात, ध्वजारोहण के बाद क्या बोले बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी

मथुरा अभी बाकी है… यूपी चुनाव में गरमाएगा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, संत भी दे रहे साथ

सूत्रों के अनुसार, मथुरा मुद्दे को धीरे-धीरे संतों के जरिये जनजागरण में लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा बागेश्वर की यात्रा के जरिये परोक्ष रूप से इस मुद्दे की तासीर को भी जाना गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मथुरा अभी बाकी है… यूपी चुनाव में गरमाएगा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, संत भी दे रहे साथ

UP Weather: पश्चिम यूपी होते हुए पूरब तक ज्वालामुखी की राख का असर, पारा गिरा और हवा खराब

इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पश्चिम यूपी होते हुए पूरब तक ज्वालामुखी की राख का असर, पारा गिरा और हवा खराब

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
