UP Top News Today: भीषण हादसे में शादी से लौट रहे पांच की मौत, साइबर फ्रॉड गैंग के आठ गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी में मंगलवार देर रात एक शादी से लौटते हुए बारातियों की गाड़ी नहर में गिर गई। इस भीषण हादसे में पांच की मौत हो गई। चालक का इलाज जारी है। यूपी पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के आठ को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम कर रहे थे।

UP Top News Today 26 November 2025: यूपी में मंगलवार देर रात भीषण हादसे में पांच की मौत हो गई। सभी एक शादी से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि शादी से लौटते हुए बारातियों की कार नहर में गिर गई और इस हादसे में पांच की मौत हुई है। हादसे में घायल चालक का इलाज जारी है।

यूपी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है।