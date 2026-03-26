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UP Top News Today: यूपी पंचायत चुनाव की कोर्ट में सुनवाई टली, सरकार युवाओं को देगी विदेशी भाषा की ट्रेनिंग

UP Top News Today: यूपी पंचायत चुनाव की इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। पंचायत चुनाव कब होंगे इसको लेकर एक बार फिर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं, यूपी में योगी सरकार ट्रेनिंग सेंटर बनाकर विदेश में नौकरी से पहले युवाओं को भाषा की ट्रेनिंग देगी।

UP Top News Today: यूपी पंचायत चुनाव की कोर्ट में सुनवाई टली, सरकार युवाओं को देगी विदेशी भाषा की ट्रेनिंग

Yogi Adityanath

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Thu, 26 Mar 2026 10:13 AM IST
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UP Top News Today: यूपी पंचायत चुनाव के मामले में बुधवार समयाभाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को बोली-भाषा और संस्कृति सरकार सिखाएगी। इसके लिए कानपुर समेत तीन शहरों में प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा।

26 Mar 2026, 10:13:11 AM IST

कानपुर में मदद के बहाने बनारस की किशोरी से गैंगरेप, हॉस्टल में अर्धनग्न हालत में मिली

वाराणसी से कानपुरआई किशोरी को तीन युवक हॉस्टल में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। सुबह हॉस्टल में रहने वाले एक किरायेदार ने किशोरी को अर्धनग्न स्थिति में देखकर पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई।

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26 Mar 2026, 10:12:35 AM IST

वारिसों से स्टांप ड्यूटी की वसूली सिर्फ विरासत में मिली संपत्ति से ही संभव, हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी/पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन यह वसूली केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही होगी, जो वारिसों को प्राप्त हुई।

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26 Mar 2026, 10:11:57 AM IST

यूपी टीईटी 2026 में बड़ा बदलाव, अब EWS अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आरक्षण का फायदा

यूपी टीईटी 2026 में पहली बार EWS वर्ग को आरक्षण मिलेगा। जानिए पासिंग मार्क्स, नई गाइडलाइन और इस बार परीक्षा में क्या बदला है।

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26 Mar 2026, 10:00:14 AM IST

घर के बाहर से गायब हुई बच्ची की घर के अंदर ही मिली लाश, हत्या कर सिल्वर ड्रम में किया पैक

Agra Silver Drum Murder: यूपी के आगरा में सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी (ताजगंज) से मंगलवार की दोपहर से लापता आठ वर्षीय बालिका प्रज्ञा का शव बुधवार की रात किराएदार के कमरे में मौजूद सिल्वर कलर के ड्रम में रखा मिला।

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26 Mar 2026, 09:59:15 AM IST

UP Weather: यूपी में अगले चार दिन तक बारिश की संभावना, झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी, यलो अलर्ट जारी

यूपी में फिर एक बार मौसम में बदलने वाला है। 27 से 31 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात/झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

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