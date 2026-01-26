Hindustan Hindi News
UP Top News Today: योगी ने आवास पर फहराया तिरंगा, बांके बिहारी मंदिर में VVIP मूवमेंट के दौरान बवाल

UP Top News Today: योगी ने आवास पर फहराया तिरंगा, बांके बिहारी मंदिर में VVIP मूवमेंट के दौरान बवाल

संक्षेप:

UP Top News Today: गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उधर, बांके बिहारी मंदिर में रविवार को वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस और सेवायतों के बीच झड़प हो गई।

Jan 26, 2026 11:52 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 26 January: गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं और संविधान के मूल्यों लोकतंत्र, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान गूंजा और मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को दोहराया।

उधर, वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रविवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन से पहले प्रशासन ने मंदिर के सेवायत गोस्वामियों और उनके परिवार की महिलाओं को प्रवेश से रोक दिया। सुरक्षा के नाम पर अपनों को ही रोके जाने से गुस्साए गोस्वामी समाज ने मंदिर परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाना पड़ा।

राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को देश के 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। राज्यपाल ने जब ध्वजारोहण किया तब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। विधानभवन के सामने आयोजित समारोह में राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। परेड की कमान मेजर ओंकार निशांत ने संभाली। सलामी मंच के सामने से परेड गुजरी तो राज्यपाल ने सलामी ली। इसके बाद सूबेदार अमरीक सिंह के नेतृत्व एक सैन्‍य झांकी निकली तो तालियों से उनका स्वागत हुआ।

प्रयागराज के संगम की रेती पर सजे माघ मेले में जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वहीं कुछ संत अपनी कठिन साधना और संकल्पों से उत्सुकता का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं राजकोट (गुजरात) के राम शरण मौनी बाबा, जिन्होंने पिछले 24 वर्षों से मौन धारण कर रखा है और नंगे पैर रहने का कठोर प्रण लिया है। 48 वर्षीय मौनी बाबा ने 2001 के कुंभ मेले में यह संकल्प लिया था।

लुटेरों के जेब में रखा चाकू-फोन, फिर बनाया बरामदगी का वीडियो, चार पुलिसकर्मी लाइनहाजिर

यूपी पुलिस के दरोगा और सिपाही अपनी करतूतों के चलते कई बार विभाग को शर्मसार कर चुके हैं। ऐसा ही मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। दो माह पहले मोबाइल लूट में दो लोगों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की करतूत सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी पहले दोनों आरोपियों के जेब में चाकू व फोन रखते दिख रहे हैं। फिर उसी चाकू व फोन की बरामदगी दिखाकर वीडियो बना रहे हैं। मामले में एसएसपी ने एसपी देहात को 48 घंटे के अंदर जांच करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निष्पक्ष जांच के लिए दो दरोगा समेत चारों पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया गया है।

कौन हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही? जिन्हें 5वीं बार मिलने जा रहा है गैलेंट्री अवॉर्ड

यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही को गैलेंट्री अवॉर्ड मिलेगा। पंकज यादव उर्फ उखड़ू को ढेर करने वाले डीके शाही को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए नाम घोषित होते ही जिले में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के नौतन गांव निवासी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मेश कुमार शाही के नाम से माफिया और अपराधी थर थर कांपते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जिले से पूरी करने वाले श्री शाही ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। साल 2001 में पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर की नौकरी की शुरुआत की। वह अब तक 50 से अधिक कुख्यात अपराधियों और बदमाशों का एनकाउंटर कर चुके हैं।

बर्फीली हवाओं से ठिठुरा पश्चिमी यूपी, कल से बारिश के आसार

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मैदानों में चल रही बर्फीली हवाओं ने रविवार को भी मेरठ सहित वेस्ट यूपी को कपकंपाए रखा। धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से दिन के तापमान पर ब्रेक लगा रहा, जबकि रात में पारा मामूली फिसल गया। पहाड़ों पर पहुंच रहे नए पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में हवाओं का रुख बदलने के आसार हैं। दिन में बर्फीली हवाओं पर ब्रेक लग सकता है।

अश्लील वीडियो देखते हो...क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी, पुलिस ने तीन को दबोचा

खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। गैंग के बदमाश लोगों को अश्लील वीडियो देखने की बात कहकर धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की क्राइम ब्रांच टीम और सचेंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया। इनसे तीन मोबाइल, 17 सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड और विभिन्न बैंक खातों की पासबुकें बरामद की हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, देर रात छापेमारी में सात युवतियों समेत 14 दबोचे गए

यूपी के अलीगढ़ में शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में रविवार रात को पुलिस ने स्पा-मसाज सेंटरों में छापा मारा। यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। दोनों सेंटरों से पुलिस ने सात युवतियों, होटल संचालक व स्टाफ समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ ग्राहक भी शामिल हैं। युवतियां दिल्ली, झारखंड, बंगाल व नेपाल की हैं। मौके से आपत्तिजनक साक्ष्य भी मिले हैं। देररात पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी थी।

