UP Top News Today: जापान में बच्चों से मिले योगी, पंकज चौधरी यूपी बीजेपी में बना रहे नई टीम

UP Top News Today 26 February 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह दौरा आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय परिवार, महिलाएं और बच्चे उनसे मिलने पहुंचे।सीएम के छुए पैर, सुनाया श्लोकविदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला।

भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी तैयारी वर्ष में एसआईआर के साथ ही संगठननात्मक गठन प्रक्रिया पूरी करने का दबाव है। बीती रात पार्टी ने 230 से अधिक मंडल अध्यक्ष और घोषित किए। इनकी घोषणा जिला स्तर पर की गई। अभी करीब 80 मंडल अध्यक्षों का ऐलान होना बाकी है। बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बाकी बचे 14 जिलाध्यक्षों, प्रदेश संगठन सहित कई विषयों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बंद कमरे में घंटों बैठक चली। माना जा रहा है कि होली बाद इसकी घोषणा होगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज Video: दंडवत प्रणाम किया, श्लोक पढ़ा; जापान में बच्चे से मिलकर CM योगी हुए गदगद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर निवेश बढ़ाने पहुंचे हैं। इस दौरान यामानाशी में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। बच्चों ने सीएम योगी के पैर हुए और श्लोक सुनाया। बच्चों से मिलकर योगी भी गदगद दिखे। उन्होने बच्चों को चॉकलेट दी।

यूपी बीजेपी में पंकज चौधरी बनाने लगे नई टीम, मंडलों से शुरुआत, होली बाद प्रदेश कमेटी का ऐलान! उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मिशन 2027 और आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को चाक-चौबंद करने में जुट गए हैं। 230 से अधिक नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। होली बाद प्रदेश कमेटी के ऐलान की बात कही जा रही है।

क्यों नीले ड्रम में नहीं ले गया शव? पिता के छह टुकड़े करने वाले बेटे ने बताई पूरी वारदात लखनऊ के आशियाना में पिता की हत्या करने वाले अक्षत ने पुलिस को बताया कि नीट का दबाव और पिता का हिंसक व्यवहार हत्या की वजह बना। आरोपी ने पिता के शव के 6 टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए ऑनलाइन चाकू और बाजार से आरी खरीदी थी।

हाथ से फिसले नकली इनहेलर के सौदागर, आरोपी जुबैर का नहीं लगा पाया कहीं सुराग औषधि विभाग के हाथ से विख्यात कंपनी के नकली इनहेलर बनाने वाले सौदागर फिसल गए हैं। जिस घर में प्रिंटेड लेबल मिले थे, वहां से कोई पकड़ा नहीं गया। अब विभाग उन्हें नोटिस भेजेगा, इसकी समयावधि भी तय नहीं है। जवाब न आने पर मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तब तक सब कुछ साफ हो जाएगा।

दुकान में चोरी का CCTV वीडियो वायरल, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर उठे सवाल; दी सफाई वाराणसी में एक कपड़े की दुकान से 10 हजार रुपये के अंडरगारमेंट और अन्य कपड़े चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी भी नजर आ रही हैं। उन्होंने सफाई दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जनगणना के लिए पूछें जाएंगे 33 सवाल, बताना होगा- शौचालय, बिजली है या नहीं यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद अब अप्रैल में जनगणना के लिए तैयार रहिए। प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवार के मुखिया से 33 सवाल पूछेगा। इनमें घर में शौचालय, पानी, बिजली, ड्रेनेज और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस, नाबालिग का कराया मेडिकल प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो केस में जांच तेज कर दी है। एक नाबालिग का मेडिकल कराया गया है और घटनास्थल का नक्शा बनाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

अद्भुत खगोलीय घटना देखने का मौका, 28 फरवरी की शाम आसमान में सजेगी छह ग्रहों की 'प्लैनेट परेड' 28 फरवरी 2026 की शाम को आसमान में दुर्लभ 'प्लैनेट परेड' दिखेगी, जिसमें शुक्र, बुध, शनि, नेपच्यून, यूरेनस और गुरु एक कतार में होंगे। इनमें से चार ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। बीएचयू के वैज्ञानिक और खगोल प्रेमी इस अद्भुत घटना को लेकर उत्साहित हैं।

यूपी में अंसल समूह की 598 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) की यूपी के आगरा में स्थित 598 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

राष्ट्रपति 19 मार्च को आएंगी अयोध्या राम मंदिर, करेंगी राम नाम की पट्टिका की स्थापना अयोध्या राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन का संभावित कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिल गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति राम मंदिर में डेढ़ घंटे का समय गुजारेंगी।

राजधानी लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू, इस इलाके में अब दौड़ाने की तैयारी लखनऊ मेट्रो ने नए कॉरिडोर के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। यह 10 किलोमीटर लंबा रूट शहर के उत्तरी हिस्से और शैक्षणिक संस्थानों के लिए लाइफलाइन बनेगा।