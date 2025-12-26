UP Top News Today: सीएम योगी के आवास पर मना गुरू तेग बहादुर शहीदी दिवस, पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमले चोरी

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी के आवास गुरू तेग बहादुर शहीदी दिवस का 350वां वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कीर्तन समागम आयोजित किया गया। वहीं, लखनऊ में गुरुवार को हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमले चोरी हो गए। लोगों ने गमलों की लूट मचा दी।

UP Top News Today 26 December 2025: लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए गमलों की लूट मच गई। लोग पौधे उठा ले गए। यहां तक की पीएम मोदी के कटआउट और खाली पड़ीं बोतलें भी लोगों ने नहीं छोड़ी। कार्यक्रम स्थल पर मची लूट की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

आज गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष पर लखनऊ में सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीर्तन समागम में मौजूद रहे। 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन भी हुआ।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज VIDEO: मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लखनऊ में गमलों की लूट, पौधे उठा ले गए लोग पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के बाद राजधानी की तस्वीर उस वक्त शर्मनाक हो गई, जब प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए की गई भव्य सजावट लोगों की लालच की भेंट चढ़ गई। पीएम के रवाना होते ही सड़कों पर लगाए गए गमले और पौधे उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

गुरू तेग बहादुर का 350वां शहीदी वर्ष, सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष पर लखनऊ में सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीर्तन समागम में मौजूद रहे। 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन भी हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने पोस्ट करके लिखा कि राष्ट्र, धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु श्री गोबिन्द सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों के बलिदान दिवस 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) पर उन्हें शत-शत नमन! अदम्य साहस और वीरता की यह अमर गाथा युगों-युगों तक राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ जीवन हेतु सभी का पथ आलोकित करती रहेगी।