UP Top News Today: सीएम योगी के आवास पर मना गुरू तेग बहादुर शहीदी दिवस, पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमले चोरी

Dec 26, 2025 11:10 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 26 December 2025: लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए गमलों की लूट मच गई। लोग पौधे उठा ले गए। यहां तक की पीएम मोदी के कटआउट और खाली पड़ीं बोतलें भी लोगों ने नहीं छोड़ी। कार्यक्रम स्थल पर मची लूट की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

आज गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष पर लखनऊ में सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीर्तन समागम में मौजूद रहे। 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन भी हुआ।

VIDEO: मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लखनऊ में गमलों की लूट, पौधे उठा ले गए लोग

पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के बाद राजधानी की तस्वीर उस वक्त शर्मनाक हो गई, जब प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए की गई भव्य सजावट लोगों की लालच की भेंट चढ़ गई। पीएम के रवाना होते ही सड़कों पर लगाए गए गमले और पौधे उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लखनऊ में गमलों की लूट, पौधे उठा ले गए लोग

गुरू तेग बहादुर का 350वां शहीदी वर्ष, सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम

गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष पर लखनऊ में सीएम आवास पर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीर्तन समागम में मौजूद रहे। 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन भी हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने पोस्ट करके लिखा कि राष्ट्र, धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु श्री गोबिन्द सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों के बलिदान दिवस 'वीर बाल दिवस' (साहिबजादा दिवस) पर उन्हें शत-शत नमन! अदम्य साहस और वीरता की यह अमर गाथा युगों-युगों तक राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ जीवन हेतु सभी का पथ आलोकित करती रहेगी।

शादी करके आईं सहेलियों का गांव-परिवार में धूमधाम से स्वागत, हुई मुंह दिखाई; अब उठाएंगे ये कदम

दो सहेलियों में आपस में प्यार हो गया तो एक लकड़ी ने लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लेकर प्रेमिका से शादी रचा ली। दोनों के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया और रस्में भी निभाईं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शादी करके आईं सहेलियों का गांव-परिवार में धूमधाम से स्वागत, हुई मुंह दिखाई; अब उठाएंगे ये कदम

यूपी में एक दर्जन लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर दो दोस्तों को कुल्हाड़ी से काटा, एक की फोड़ दी आंख

गाजीपुर में वर्चस्व की लड़ाई में दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सुबह दोनों शवों के साथ थाने का घेराव किया। यहां तक कि उनकी पुलिस से नोकझोक हुई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में एक दर्जन लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर दो दोस्तों को कुल्हाड़ी से काटा, एक की फोड़ दी आंख

यादव कृष्ण के वंशज नहीं… बयान पर इंद्रेश महाराज ने मांगी माफी, कहा- सब ठाकुर जी के हैं

प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया। इसके बाद यादव समुदाय ने आपत्ति जताई और इसपर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अब अपने इस बयान को लेकर माफी मांग ली है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यादव कृष्ण के वंशज नहीं… बयान पर इंद्रेश महाराज ने मांगी माफी, कहा- सब ठाकुर जी के हैं

कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान, 25 प्रतिशत रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा

कानपुर की केडीए बोर्ड द्वारा फ्लैटों के सुगम भुगतान पर ही कब्जा देने की मंजूरी के बाद चार परियोजनाओं में 3149 फ्लैटों की नए सिरे से लांचिंग की तैयारी की गई है। इन परियोजनाओं में 25 प्रतिशत रकम देकर 24 घंटे के भीतर फ्लैटों में कब्जा पा सकेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान, 25 प्रतिशत रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा

नववर्ष पर बिहारीजी के दर्शन को उमड़ेंगे श्रद्धालु, वृंदावन में एक जनवरी तक रूट डायवर्ट

नववर्ष तक ब्रज भ्रमण के दौरान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर यातायात पुलिस ने वृंदावन में रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था वृन्दावन में एक जनवरी तक रहेगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: नववर्ष पर बिहारीजी के दर्शन को उमड़ेंगे श्रद्धालु, वृंदावन में एक जनवरी तक रूट डायवर्ट

ब्वॉयफ्रेंड को लेकर कॉलेज के बाहर छात्राओं में जमकर मारपीट, चली बेल्ट

यूपी के मेरठ में परतापुर स्थित एक कॉलेज के बाहर ब्वॉयफ्रेंड को लेकर छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई और बेल्ट चली। एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला किया। कुछ छात्रों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। प्रकरण में पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: ब्वॉयफ्रेंड को लेकर कॉलेज के बाहर छात्राओं में जमकर मारपीट, चली बेल्ट

सावधान! ट्रैफिक चालान का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें ठगों का नया पैंतरा

मोबाइल फोन पर ट्रैफिक चालान या नियम उल्लंघन से जुड़ा कोई संदेश आए, तो सतर्क हो जाएं। साइबर ठगों ने चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वे लोगों के खाते में जमा रकम खाली कर दे रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सावधान! ट्रैफिक चालान का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें ठगों का नया पैंतरा

UP Weather: कानपुर-मेरठ समेत कई शहरों में पारा लुढ़का, 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

यूपी में धीरे-धीरे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ने से घने कोहरे के कारण रात में फिर जनजीवन पर असर पड़ा। कानपुर में न्यूनतम पारा 7.4 से गिरकर 6.4 डिग्री पहुंच गया।मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कानपुर-मेरठ समेत कई शहरों में पारा लुढ़का, 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

