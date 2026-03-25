UP Top News Today: बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से हड़कंप, एलपीजी संकट ने बढ़ाई बेरोजगारी बढ़ी

LPG Crisis

UP Top News Today: यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव कमरे में पड़े मिले। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले। वहीं, मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत ने उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे बड़े शहरों के होटलों व ढाबों में काम करने वाले रहीमाबाद और लखनऊ के कामगारों को मालिकों ने छुट्टी देकर घर भेज दिया है।

25 Mar 2026, 10:28:01 AM IST शहर की गलियों में निकले प्रभारी मंत्री, परखी स्वच्छता बहराइच जिले के प्रभारी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को सुबह ही शहर की स्वच्छता को परखने के लिए निकले।प्रभारी मंत्री के रात्रि विश्राम को देखते हुए पहले से ही नगर पालिका सतर्क रहा। गलियों में निकले प्रभारी मंत्री ने मोहल्ले के लोगों से संवाद कर साफ-सफाई व डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की जमीनी हकीकत को परखा। सफाई बेहतर मिली,लेकिन डोर-टू डोर कूड़ा उठान को और बेहतर करने के निर्देश दिए।

25 Mar 2026, 10:24:06 AM IST गोंडा की पुरानी मारपीट की वीडियो की वायरल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक युवक को डंडे से सड़क पर बेरहमी से पिटाई का रविवार को वीडियो वायरल कर इसे रामगांव इलाके का बताया गया। फैक्ट चेक में यह गोंडा का पुराना वीडियो निकला। रामगांव थाने की हाईवे पुलिस चौकी प्रभारी अयोध्या सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोस्ट में दावा किया गया कि कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे मामले में एक युवक को दो हमलावरों की ओर से डंडे से बेहरमी से पीट रहे है। इस वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। जब वीडियो का फैक्ट चेक किया गया। तो यह गोंडा जिले के नवाबगंज थाने के इलाके में हुई पांच फरवरी की वारदात का निकला।