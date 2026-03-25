UP Top News Today: बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से हड़कंप, एलपीजी संकट ने बढ़ाई बेरोजगारी बढ़ी

25 Mar 2026, 10:28:36 AM IST
UP Top News Today: यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव कमरे में पड़े मिले। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले। वहीं, मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत ने उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे बड़े शहरों के होटलों व ढाबों में काम करने वाले रहीमाबाद और लखनऊ के कामगारों को मालिकों ने छुट्टी देकर घर भेज दिया है।
कमरे में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, हत्या की आशंका, घर में रखे पैसे गायब
यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव देख लोग हैरान रह गए। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले।
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25 Mar 2026, 10:28:01 AM IST
शहर की गलियों में निकले प्रभारी मंत्री, परखी स्वच्छता
बहराइच जिले के प्रभारी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को सुबह ही शहर की स्वच्छता को परखने के लिए निकले।प्रभारी मंत्री के रात्रि विश्राम को देखते हुए पहले से ही नगर पालिका सतर्क रहा। गलियों में निकले प्रभारी मंत्री ने मोहल्ले के लोगों से संवाद कर साफ-सफाई व डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की जमीनी हकीकत को परखा। सफाई बेहतर मिली,लेकिन डोर-टू डोर कूड़ा उठान को और बेहतर करने के निर्देश दिए।
25 Mar 2026, 10:27:33 AM IST
गैस संकट व्यापक असर; छीना रोजगार, बड़े शहरों से घर लौटने को मजबूर हुए कामगार
मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत ने उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे बड़े शहरों के होटलों व ढाबों में काम करने वाले रहीमाबाद और लखनऊ के कामगारों को मालिकों ने छुट्टी देकर घर भेज दिया है।
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25 Mar 2026, 10:26:57 AM IST
कोल्ड स्टोरेज हादसे के मलबे में दबी 4 जिंदगियां, बाहर मुफ्त आलू लूटने की मची होड़
प्रयागराज के जिस कोल्ड स्टोर के मलबे में चार जिंदगियां दफन हो गईं, सैकड़ों किसानों की उम्मीदें मलबा बन गईं, उसी ढेर में पड़े आलू को लूटने कीहोड़ मची रही। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
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25 Mar 2026, 10:25:59 AM IST
गंगा में नाव पर इफ्तार करने वालों की जमानत पर सुनवाई से पहले मुश्किलें बढ़ीं, एक और केस दर्ज
वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 मार्च को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। इस बीच, वादी के वकील को जान से मारने की धमकी मिलने पर पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है।
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25 Mar 2026, 10:24:37 AM IST
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला समीर तीसरी पास, परिवार की माली हालत भी खराब
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए गैंग में शामली का समीर भी शामिल है। पुलिस ने चार दिन पहले समीर को उठाया था। चौथे दिन उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। मजदूरी करने वाले समीर तीसरी तक पढ़ा है और उसके परिवार की माली हालत खराब है।
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25 Mar 2026, 10:24:06 AM IST
गोंडा की पुरानी मारपीट की वीडियो की वायरल
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक युवक को डंडे से सड़क पर बेरहमी से पिटाई का रविवार को वीडियो वायरल कर इसे रामगांव इलाके का बताया गया। फैक्ट चेक में यह गोंडा का पुराना वीडियो निकला। रामगांव थाने की हाईवे पुलिस चौकी प्रभारी अयोध्या सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोस्ट में दावा किया गया कि कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे मामले में एक युवक को दो हमलावरों की ओर से डंडे से बेहरमी से पीट रहे है। इस वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। जब वीडियो का फैक्ट चेक किया गया। तो यह गोंडा जिले के नवाबगंज थाने के इलाके में हुई पांच फरवरी की वारदात का निकला।
25 Mar 2026, 10:23:28 AM IST
बिजली आपूर्ति में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, XEN, SDO, JE के बाद मुख्य अभियंता निलंबित
राजधानी लखनऊ में मेमौरा वायुसेना स्टेशन की बिजली आपूर्ति में लापरवाही और केबल निर्माण में तकनीकी खामी को लेकर मुख्य अभियंता महफूज आलम को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले एक्सईएन, एसडीओ और जेई भी निलंबित हो चुके हैं।
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25 Mar 2026, 10:22:47 AM IST
अष्टमी-नवमी को बढ़ेगी राम लला के दर्शन की अवधि, आठ लेन में श्रद्धालुओं को एंट्री
राम मंदिर में रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल महाअष्टमी की तिथि 26 मार्च को अपराह्न 2.11 बजे समाप्त होकर 27 मार्च को मध्याह्न 12.02 बजे तक रहेगी। इसके कारण 27 मार्च को ही मध्याह्न 12 बजे रामलला के प्राकट्य की महाआरती उतारी जाएगी।
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25 Mar 2026, 10:22:11 AM IST
LPG Crisis: बलिया-मिर्जापुर में बड़ा खेल, गोदामों से 1123 गैस सिलेंडर गायब, मचा हड़कंप
यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच सिलेंडर चोरी और गायब होने का भी मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला प्रदेश के दो जिलों से सामने आया है। बलिया में 1015 और मिर्जापुर में 108 सिलेंडर गायब हो गए हैं। वहीं आजमगढ़ में ढाबे पर छापेमारी में दस घरेलू सिलेंडर बरामद हुए।
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25 Mar 2026, 10:21:33 AM IST
एक मल्टीलेवल पार्किंग में कार बाजार, दूसरी आठ साल बाद भी शुरू नहीं, राजधानी लखनऊ का यह हाल
लखनऊ में करोड़ों की मल्टीलेवल पार्किंग की बदहाली उजागर हुई है। हजरतगंज पार्किंग में चल रहे अवैध कार बाजार को सील कर दिया गया है, जबकि केजीएमयू में 8 साल पुरानी हाइड्रोलिक पार्किंग उद्घाटन के इंतजार में कबाड़ बन चुकी है। महापौर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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25 Mar 2026, 10:20:42 AM IST
राम नवमी पर राम लला के सूर्य तिलक की तैयारी, परीक्षण को पहुंचा वैज्ञानिकों का दल
उपकरणों के सहारे मध्याह्न ठीक 12 बजे भगवान सूर्य की किरणें परावर्तित होकर भगवान के ललाट पर पड़कर तिलक का स्वरूप धारण करेंगी। उन्होंने बताया कि यह दृश्य करीब चार मिनट तक देखा जा सकेगा ।
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25 Mar 2026, 10:20:05 AM IST
LPG Crisis: गैस किल्लत के बीच बुकिंग नियम बदले, अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर
मध्य-पूर्व में चल रही जंग की वजह से शुरू हुई गैस किल्लत को नियंत्रित करने को गैस कंपनियों ने फिर से बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत दो सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं की गैस की बुकिंग अब 35 दिन बाद होगी। इससे पहले ऐसे उपभोक्ताओं की गैस 30 दिन में बुक हो रही थी।
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25 Mar 2026, 10:19:31 AM IST
रामनवमी के लिए राम मंदिर की सुरक्षा कड़ी, पढ़ें लखनऊ से अयोध्या के रास्तों पर कहां-कहां रूट डायवर्ट
हिन्दू नववर्ष अर्थात वर्ष प्रतिपदा से ही रामनगरी के ऐतिहासिक चैत्र रामनवमी मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है, मगर अभी तक माहौल सामान्य दिनों जैसा था। अमूमन मेला अष्टमी और नवमी को ही परवान पर रहता है, इसलिए मेला की सुरक्षा औरव्यवस्था में लगाए गए अधिकारी सतर्क हो गए हैं।
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25 Mar 2026, 10:18:28 AM IST
लोन और सरकारी योजनाओं का लालच देकर करते थे साइबर फ्राड, गोरखपुर पुलिस ने 7 को धर दबोचा
बैंक से ऋण और सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले सात अभियुक्तों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोन दिलाने व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से उनके दस्तावेज ले लेते थे।
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25 Mar 2026, 10:17:54 AM IST
सातवीं की छात्रा से नाबालिग ने किया रेप, दोस्त ने बनाया वीडियो; वायरल होते ही मचा हड़कंप
अलीगढ़ के अकराबाद में सातवीं की छात्रा के साथ उसके सहपाठी ने दुष्कर्म किया और दूसरे दोस्त ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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25 Mar 2026, 10:16:13 AM IST
तीसरी बार बनकर तैयार हुआ रेलवे ओवरब्रिज
रायबरेली जिले के लालगंज कस्बे में रेलवे ओवरब्रिज तीसरी बार बनकर तैयार हो गया है। इसपर पेस्टिंग का कार्य भी पूरा हो गया है, जिससे यह साफ है कि निर्माण एजेंसियों की ओर से काम पूरा हो चुका चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस पुल को खोलने में देरी क्यों हो रही है, जबकि यह 20 मार्च को चालू होना था।
25 Mar 2026, 10:15:28 AM IST
एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर; AIMIM के तीन बड़े नेता गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत की तलाश तेज
मेरठ में 'एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर' देने वाले भड़काऊ बयान पर AIMIM के तीन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली पर FIR दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामला लोहिया नगर में आयोजित ईद मिलन समारोह से जुड़ा है।
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25 Mar 2026, 10:14:47 AM IST
रसोई गैस संकट से निबटने को योगी सरकार का मास्टर प्लान, प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियां रखेंगी नजर
खाड़ी युद्ध के कारण रसोई गैस और सीएनजी की संभावित किल्लत को रोकने के लिए यूपी सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर निगरानी कमेटियां गठित की हैं। मुख्य सचिव और डीएम के नेतृत्व में ये समितियां ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करेंगी।
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25 Mar 2026, 10:13:58 AM IST
UP Weather: यूपी में कल से फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश की संभावना
यूपी में पिछले सप्ताह आंधी, ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को प्रभावित करने के बाद मौसम का मिजाज 26 मार्च से एक बार फिर तल्ख होने जा रहा है। कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
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