UP Top News Today 25 January 2026 CM Yogi Adityanath Scholarship Prayagraj Magh Mela Politics Crime Weather Updates
UP Top News Today: सीएम योगी आज देंगे स्कॉलरशिप, यूपी में फिर बारिश के आसार

UP Top News Today: सीएम योगी आज देंगे स्कॉलरशिप, यूपी में फिर बारिश के आसार

संक्षेप:

UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ आज पात्र छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। रकम बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जानी है। वहीं, यूपी में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

Jan 25, 2026 10:15 am IST लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 25 January 2026: यूपी के छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्कॉलरशिप बांटेंगे। स्कॉलरशिप की रकम सभी के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। आज पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित दी जाएगी।

यूपी में तेज हवाओं ने मौसम बदल दिया है। जहां शहरों में धूप निकल रही है वहीं तेज बर्फीली हवाओं ने ठंड भी बढ़ाई है। हालांकि, तापमान बढ़ रहा है लेकिन दिन और रात में हवाओं के कारण ठंड भी है। इसी के बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश के आसार जताए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

छात्रों के लिए खुशखबरी, CM योगी आज बांटेंगे स्कॉलरशिप, सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को छात्रों को तोहफा देंगे। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति बाटेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: छात्रों के लिए खुशखबरी, CM योगी आज बांटेंगे स्कॉलरशिप, सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

UP Weather: यूपी में तेज हवाओं ने बदला मौसम, बढ़ते तापमान के बीच आज भी बारिश के आसार

मौसम की उतार- चढ़ाव ने बीते 24 घंटों में बेहाल कर दिया। शाम को सर्द हवा, रात में बारिश और तापमान ज्यादा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सीजन का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा 15.4 रहा। साथ ही प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा रात का तापमान दर्ज किया गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में तेज हवाओं ने बदला मौसम, बढ़ते तापमान के बीच आज भी बारिश के आसार

पति को फंसाने के लिए पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी संग मिलकर दो बार प्लांट किया गोमांस

लखनऊ में गोहत्या से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पत्नी ने पति को फंसाकर जेल भेजने के लिए दो बार गोमांस प्लांट किया। उसके इस कारनामें में उसके साथी ने भी साथ दिया। हालांकि जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पति को फंसाने के लिए पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी संग मिलकर दो बार प्लांट किया गोमांस

राम मंदिर धर्म ध्वजा प्रतीक माउंट एवरेस्ट पर फहराया, राम मंदिर की प्रदर्शनी में रखने का आग्रह

हरियाणा हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र व उनके सहयोगियों ने एवरेस्ट पर लहराई गयी राम मंदिर के शिखर की धर्म ध्वजा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय को कारसेवक पुरम में सौंपा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: राम मंदिर धर्म ध्वजा प्रतीक माउंट एवरेस्ट पर फहराया, राम मंदिर की प्रदर्शनी में रखने का आग्रह

हनुमान मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते का सच आया सामने, 'चमत्कार' के पीछे निकली ये गंभीर बीमारी

बिजनौर में भगवान हनुमान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा कर रहा एक कुत्ता लोगों के बीच आस्था का विषय बन गया था। हालांकि, पशु चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कि यह व्यवहार किसी आध्यात्मिक कारण से नहीं, बल्कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के चलते था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हनुमान मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते का सच आया सामने, 'चमत्कार' के पीछे निकली ये गंभीर बीमारी

केजीएमयू अवैध कब्जों पर ले रहा एक्शन, परिसर में पांच मजारें हटाने को लेकर हलचल

केजीएमयू के नोटिस से मजारों की देखभाल करने वाले खादिम और मुतवल्ली सकते में हैं। वहीं संस्थान मजारे हटाने पर अडिग है। शनिवार को केजीएमयू में दिन भर गहमागहमी रही। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: केजीएमयू अवैध कब्जों पर ले रहा एक्शन, परिसर में पांच मजारें हटाने को लेकर हलचल

ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सहारा सोसाइटी प्रबंधक 14 करोड़ के गबन में गिरफ्तार

ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के सहायक प्रबंधक विकास भटनागर को पंजाब में शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। विकास को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सहारा सोसाइटी प्रबंधक 14 करोड़ के गबन में गिरफ्तार

घर के सामने खेल रही 2 साल की मासूम को कार ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

संतकबीर नगर में शनिवार को दोपहर में सड़क किनारे बने मकान के सामने खेल रही दो साल की बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घेर कर कार समेत चालक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: घर के सामने खेल रही 2 साल की मासूम को कार ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

धर्मांतरण केस में एक और जिम संचालक दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पत्नी-बच्चों संग भाग रहा था दुबई

यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट का मास्टरमाइंड इमरान खान को शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की टीम ने पकड़ लिया। वह पत्नी और बच्चों के साथ दुबई भाग रहा था। यूपी पुलिस ने इमरान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: धर्मांतरण केस में एक और जिम संचालक दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पत्नी-बच्चों संग भाग रहा था दुबई

गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी देंगे कल्याण मंडपम का तोहफा, मैरिज हाउस जैसी मिलेंगी सुविधाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस पर तुलसीराम पश्चिमी के जंगल तुलसीराम, बिछिया में नव निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही महादेव झारखण्डी और बाबा राघव दास क्षेत्र में 2.50 करोड़ से बनने वाले कनवेन्शन सेन्टर का शिलान्यास भी करेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी देंगे कल्याण मंडपम का तोहफा, मैरिज हाउस जैसी मिलेंगी सुविधाएं

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
