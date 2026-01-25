UP Top News Today: सीएम योगी आज देंगे स्कॉलरशिप, यूपी में फिर बारिश के आसार

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ आज पात्र छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। रकम बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जानी है। वहीं, यूपी में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

UP Top News Today 25 January 2026: यूपी के छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्कॉलरशिप बांटेंगे। स्कॉलरशिप की रकम सभी के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। आज पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित दी जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूपी में तेज हवाओं ने मौसम बदल दिया है। जहां शहरों में धूप निकल रही है वहीं तेज बर्फीली हवाओं ने ठंड भी बढ़ाई है। हालांकि, तापमान बढ़ रहा है लेकिन दिन और रात में हवाओं के कारण ठंड भी है। इसी के बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश के आसार जताए हैं।