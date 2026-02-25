Hindustan Hindi News
UP Top News Today: योगी पहुंचे टोक्यो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस

Feb 25, 2026 10:35 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के टोक्यो में हैं। योगी हवा में दौड़ने वाली जापानी ट्रेन से 10 मिनट में 100 KM ट्रेवल करेंगे। इसकी रफ्तार पटरी पर दौड़ने वाली हाईस्पीड ट्रेनों से कहीं अधिक होती है।

UP Top News Today 25 February 2026: मैग्लेव ट्रेन रेलवे सिस्टम के भविष्य के तौर पर देखी जा रही है। इस ट्रेन के पहियों और पटरी के बीच का घर्षण नहीं होता। ट्रेन रेलवे पटरी को छुए बगैर चुंबकीय शक्ति के सहारे आगे बढ़ती है।

प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो केस में जांच तेज कर दी है। एक नाबालिग का मेडिकल कराया गया है और घटनास्थल का नक्शा बनाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

योगी टोक्यो पहुंचे, हवा में दौड़ने वाली जापानी ट्रेन से 10 मिनट में 100 KM ट्रेवल करेंगे

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस, नाबालिग का कराया मेडिकल

केडीए फ्लैट की किरायेदारी पर विवाद, शॉप कीपर एसोसिएशन के चेयरमैन-उपाध्यक्ष पर FIR

आरोप है कि इन लोगों ने नवीन मार्केट में केडीए के एक फ्लैट की किरायेदारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करवा ली। कोतवाली पुलिस ने डीसीपी पूर्वी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतिभा शुक्ला के मुताबिक उनके पिता पदमाकर शुक्ला और उनके दोस्त एमसी पांडेय को यह फ्लैट आवंटित हुआ था।

होली से पहले ही चढ़ा सुरुर, बहनोई ने चैले से पीट-पीटकर ले ली साले की जान

बिहार का सूरज अपने बहनोई मंगल और उसके चचेरे भाई आकाश के साथ बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के पास ईंट भट्ठा पर काम करता था। ये सभी भट्ठे पर ही कोठरी बना कर रहते हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे नशे की हालत में सूरज और आकाश से विवाद हुआ।

उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को…'आदित्य' का नमस्कार, टोक्याे में योगी का जोरदार स्वागत

Yogi in Tokyo, Japan: टोक्यो पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह दौरा, जो दो देशों के दौरे का हिस्सा है, मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है।

पांच की जगह दस लाख तक का मुफ्त इलाज, लाखों कर्मचारियों के लिए आदेश हुआ जारी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS इलाज भुगतान की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। अब विभाग प्रमुख 10 लाख तक के मेडिकल क्लेम को मंजूरी दे सकेंगे।

कफ सिरप के बाद अब यूपी में सप्लाई हो रहे नकली इनहेलर! Cipla के 8000 लेबल पकड़े

नकली दवाइयों और सीरप का मामला थमा भी नहीं था कि अब नकली इनहेलर का मामला सामने आ गया है। आगरा में मशहूर ब्रांड के इनहेलर के प्रिंटेड लेबल मिलने से औषधि विभाग में खलबली मच गई है। आशंका है कि यहां बड़े पैमाने पर इनहेलर की डुप्लीकेसी का काम हो रहा है।

शिक्षक पर लगे कक्षा सात की छात्रा से बेड टच करने के आरोप, परिवार का जमकर हंगामा

यूपी के अमरोहा में क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक पर कक्षा सात की छात्रा के साथ बेड टच का आरोप लगा है। सोमवार को छात्रा के गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमाकर हंगामा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हंगामे का वीडियो मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

दिनदहाड़े न्यायिक हत्या है ट्रायल जज का फैसला, हाईकोर्ट बरसा, आचरण पर भी गंभीर टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को 'दिनदहाड़े न्यायिक हत्या' करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल जज ने एक मृत व्यक्ति के खिलाफ मालिकाना हक की डिक्री जारी कर दी थी, जो कानूनन शून्य है।

UP Weather: तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी और चढ़ा पारा, इन शहरों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी किया है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

