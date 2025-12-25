UP Top News Today: पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, अगले महीने सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा शुरू

संक्षेप: UP Top News Today: लखनऊ में आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। वहीं, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि यूपी में अगले महीने देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। इसे योगी ने विकास का प्रतीक बताया है।

UP Top News Today 25 December 2025: पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101 वीं जयंती है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे।

नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो गया है। सीएम योगी ने विधानसभा में जानकारी दी है कि यूपी में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगले महीने शुरू हो जाएगा। योगी ने इसे विकास का प्रतीक बताया है।