Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 25 December 2025 SIR PM Narendra Modi Rashtra Prerna Sthal CM Yogi Adityanath Weather Crime Politics
UP Top News Today: पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, अगले महीने सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा शुरू

UP Top News Today: पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, अगले महीने सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा शुरू

संक्षेप:

UP Top News Today: लखनऊ में आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। वहीं, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि यूपी में अगले महीने देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। इसे योगी ने विकास का प्रतीक बताया है।

Dec 25, 2025 10:46 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 25 December 2025: पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101 वीं जयंती है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे।

नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो गया है। सीएम योगी ने विधानसभा में जानकारी दी है कि यूपी में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगले महीने शुरू हो जाएगा। योगी ने इसे विकास का प्रतीक बताया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

पीएम मोदी आज देश को देंगे प्रेरणा स्थल की सौगात, कभी था कूड़े का ढेर, लोग बदल लेते थे रास्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को लखनऊ आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती पर पीएम मोदी देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के साथ ही यहां लगी अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे।

यूपी में अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, योगी का ऐलान, विकास का प्रतीक बताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट से संचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा में बना यह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी का पांचवां इंटरनेशन हवाई अड्डा होगा।

मकान को लेकर झगड़े में पत्नी की छेनी-हथौड़े से हत्या, पति ने खुद थाने पहुंच बताया कर दिया कत्ल

यूपी में बागपत के खेकड़ा कस्बे में बुधवार को प्रॉपर्टी विवाद में पति ने छेनी-हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पति खुद ही कोतवाली पर पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।

देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई यूपी पुलिस की गोलियां, हाफ एनकाउंटर में पशु तस्कर गिरफ्तार

यूपी में देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की रात एक बार फिर पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस व पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पशु तस्कर को गोली लगी है।

यूपी में सैकड़ों अपात्रों को बांट दिए गए पीएम आवास के लिए करोड़ों रुपए, CAG रिपोर्ट में खुलासा

उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अपात्रों को पीएम आवास योजना के लिए करोड़ों रुपए बांट दिए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सके साथ ही साइबर धोखाधड़ी से 159 लाभार्थियों का पैसा दूसरों के खाते में भी चला गया है।

कानपुर के 1500 करोड़ ठगने वाले महाठग के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया एक और मुकदमा, अब तक 17 केस

700 से अधिक लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी करने के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, कानपुर पुलिस ने बुधवार को सोनी के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज किए। उसके खिलाफ अब तक कुल 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

UP Weather: कोहरे और बर्फीली हवाओं से अभी राहत नहीं, तापमान और गिरने के साथ बढ़ेगी सर्दी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में कमी आना शुरू होगी। अगले 24 से 48 घंटों में 03-04 डिग्री की कमी आ सकती है। बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था।

एएमयू कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, मर्डर से पहले बोला हत्यारा- अब मुझे पहचानेगा

यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। एएमयू के टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसा कर वारदात को अंजाम दिया गया है।हत्या से पहले यह भी कहा गया कि अब तू मुझे पहचानेगा।

मैंने हत्या नहीं की, पैंट पर सुसाइड नोट, प्रेमिका के मर्डर में नामजद युवक का शव पेड़ से लटका मिला

यूपी के अंबेडकरनगर में प्रेमिका की हत्या में नामजद युवक का शव घर से तीन किलोमीटर दूर आजमगढ़ के नंदना गांव में मिला है। युवक ने अपने पैंट पर ही सुसाइड नोट लिखा था। उसने इसमें प्रेमिका की हत्या न करने की बात लिखी है।

अयोध्या में कोरियाई महारानी सूरी रत्ना की मूर्ति का अनावरण, राम नगरी में 3 दिवसीय क्रिसमस फीस्ट शुरू

अयोध्या में कोरियाई महारानी सूरी रत्ना की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसके साथ ही राम नगरी में तीन दिवसीय क्रिसमस फीस्ट भी शुरू हो गया है। सरयू के पास इंडो-कोरियन पार्क में कोरिया गणराज्य की राजधानी सियोल से अयोध्या लाई गई मूर्ति स्थापित की गई है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

