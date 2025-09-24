up top news today 24 september 2025 latest updates weather crime politics yogi adityanath akhilesh mayawati azam khan UP Top News Today: देवरिया में बैनर विवाद, मेरठ में एसिड अटैक से झुलसी महिला की हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:42 AM
UP Top News Today 24 September 2025: देवरिया के रुद्रपुर चौराहे पर विवादित बैनर लगाने को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार की सुबह एक बार फिर लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने मंगलवार की देर रात बैनर उतरवा दिए थे। इसकी जानकारी सुबह लोगों को हुई तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। हिंदूवादी संगठनों के लोग बैनर उतरवाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है।

उधर, मेरठ के लोहियानगर में मंगलवार रात एल-ब्लॉक के पास बाइक सवार किशोर ने वार्ड आया पर एसिड फेंक दिया था। महिला बुरी तरह झुलस गई थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह फरार हो गया था। गंभीर हालत में महिला को दिल्ली रेफर किया गया था।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं, ईडी की भी इन मामलों में चल रही जांच

यूपी के सीतापुर जेल से बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनके प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग और कई तरह की धांधलियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है।

सड़क किनारे खेत में अचानक शोर मचाने लगीं महिलाएं, पड़ी थी शिक्षक की लाश; दौड़ी पहुंची पुलिस

शिक्षक का नाम आकाश प्रताप सिंह और उम्र 42 साल थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। देवरिया के ही खुखुन्दू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाश के रहने वाले आकाश मंगलवार की शाम सारनाथ जाने के लिए घर से निकले थे। चांदपार चौराहे पर लोगों ने आकाश को देर शाम तक देखा था।

योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर ऐक्शन

यूपी के अमेठी जिले में योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त विरोध जताया। सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ऐक्शन हुआ।

शिक्षक ने बीएसए को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, लगाया ये आरोप; शिक्षा विभाग में हड़कंप

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तहरीर में लिखा कि वह अपने ऑफिस में सरकारी काम पूरा कर रहे थे। उसी दौरान प्राथमिक विद्यालय नदवा महमूदाबाद के प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा अपने खिलाफ शिकायतों की पुष्टि और स्पष्टीकरण देने आए थे। बकौल बीएसए सब कुछ सामान्य था तभी हेडमास्टर बृजेन्द्र वर्मा ने अचानक हमला कर दिया।

पेट दर्द के इलाज के दौरान महिला की मौत, झोलाछाप शव चारपाई पर छोड़कर फरार

यूपी के आगरा में एक झोला छाप डॉक्टर महिला की मौत के बाद शव छोड़कर फरार हो गया। महिला केवल पेट दर्द के इलाज के लिए गई थी। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झोलाछाप शव छोड़कर फरार हो गया।

आजम खान चले भी गए तो मुसलमान अखिलेश के साथ; जिसका टिकट कटवाया था, अब वो भी बोलने लगा

समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अगर आजम खान सपा छोड़कर चले भी गए तो उसका बहुत असर नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। आजम ने 2024 में हसन का टिकट कटवा दिया था।

ताज एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, 25 नवंबर से 8 जनवरी तक नहीं जाएगी झांसी

यूपी के आगरा में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.-3 पर वॉशेबल एप्रेन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम होना है। काम के चलते रेलवे ने 25 नवंबर से 8 जनवरी तक विभिन्न ट्रेनों को निरस्त, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

