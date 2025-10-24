Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news today 24 october police encounter weather crime politics updates cm yogi akhilesh yadav mayawati
UP Top News Today: शामली एनकाउंटर में अपराधी ढेर, बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट

UP Top News Today: शामली एनकाउंटर में अपराधी ढेर, बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट

संक्षेप: शामली में पुलिस ने बदमाश संजीव जीवा गैंग के शूटर फैसल को मार गिराया। फैसल के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर, बस्ती में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोदमवा कठिनैया नदी पर मुंडेरवा थानाक्षेत्र के कबरा और संतकबीरनगर जिले के मंगेरवा गांव के लोगों के लोगों में जमकर मारपीट हुई।

Fri, 24 Oct 2025 12:06 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 24 October 2025: यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। इस बीच शामली में पुलिस ने बदमाश संजीव जीवा गैंग के शूटर फैसल को मार गिराया। फैसल के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था। फैसल से एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही घायल भी हो गया है। फैसल लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था।

उधर, बस्ती में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोदमवा कठिनैया नदी पर मुंडेरवा थानाक्षेत्र के कबरा और संतकबीरनगर जिले के मंगेरवा गांव के लोगों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों से 10 से 12 लोग घायल हो गए। बस्ती और संतकबीरनगर जिले की पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद विवाद को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा, सीएम योगी का बड़ा फैसला

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।

तौकीर रजा की बहू रही निदा खान को कौन दे रहा धमकियां? लगाए सनसनीखेज आरोप

निदा खान ने कहा कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर गिरफ्तार हुए, उसी समय वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं।

बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म, जोनल लागू, पार्टी को मजबूत करने लगीं मायावती

यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से मायावती बसपा को मजबूत करने में जुटी हैं। बहुजन समाज पार्टी में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था को लागू की गई है।

आठ साल के बच्चे पर टूटा शिक्षक का कहर, घसीटकर पीटा, दांत तोड़ा; कमरे में कर दिया बंद

शिक्षक की पिटाई का शिकार बच्चा मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान नाली में गेंद गिर जाने पर पड़ोसी बच्चे से उसका विवाद हो गया। उसी वक्त उस बच्चे के पिता, जो कि बिहार में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, वहां आ गए।

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस के तबादले; अर्चना ACS परिवहन बनीं

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दो आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव परिवहन और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम बनाया है।

तौकीर रजा के करीबी नफीस की मुश्किलें बढ़ीं, वक्फ संपत्ति पर कब्जे में पत्नी पर भी एफआईआर

यह रिपोर्ट इज्जतनगर में पीरबहोड़ा निवासी मोहम्मद कमर अख्तर ने दर्ज कराई है। कमर अख्तर का कहना है कि उनकी दादी नन्हो कुजड़ी पत्नी बुद्दा बमनपुरी में वक्फ संपत्ति 26 ए में रहती थीं। इसमें 95 वर्ग गज का एक मकान और पांच दुकानें थीं।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |