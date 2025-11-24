Hindustan Hindi News
UP Top News Today: आज संभल में कड़ी निगरानी, दीपों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या

संक्षेप:

संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के एक साल पूरे होने पर संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर, अयोध्या के बाजार, गलियां और घर दीपों से जगमगाने वाले हैं। अयोध्या में इस बार दीपावली ध्वजारोहण समारोह की पूर्व संध्या पर मनाई जाएगी। 25 नवम्बर को 191 फीट ऊंचा धर्म ध्वज फहराने लगेगा।

Mon, 24 Nov 2025 10:38 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 24 November 2025: यूपी के संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के एक साल पूरे होने पर संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक साल पहले जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए एक सर्वेक्षण टीम पहुंची थी, तब पथराव की घटना हुई थी। संभल में भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिला दिया था। इस हिंसा में चार लोगों की जान गई थी। पुलिस ने इस मामले में 12 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए। मामले में 133 आरोपितों को पुलिस जेल भेज चुकी है। लगातार हुई कार्रवाइयों का असर यह हुआ कि शहर में अब हालात सामान्य हो चुके हैं। त्योहारों और जुमे की नमाज के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

उधर, रामनगरी अयोध्या सज-धज कर तैयार है। 25 नवम्बर को 191 फीट ऊंचा धर्म ध्वज फहराने लगेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की ही तरह अयोध्या के लोग ध्वजारोह कार्यक्रम को भी अपने-अपने तरीके से सेलीब्रेट करना चाहते हैं। रामनगरी को अयोध्या को सतरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। घर-घर दीप जलाए जाएंगे। एक बार फिर अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। ध्वजारोहण की पूर्व संध्या पर रामनगरी दीपोत्सव की चमक में नहाने को तैयार है। शहर के बाजार, गलियां और घर दीपों से जगमगाने वाले हैं। अयोध्या में इस बार दीपावली ध्वजारोहण समारोह की पूर्व संध्या पर मनाई जाएगी। व्यापारी भी बड़ी संख्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अयोध्या वासी इस दिन अपने घरों में दीप और मोमबत्ती जलाएंगे।

बहन की शादी में आई नवविवाहिता का टॉयलेट में गला रेता, मायके में मर्डर से हड़कंप

मारी गई महिला का नाम शिवानी था। उसकी उम्र 20 साल थी। रविवार की रात में शिवानी किसी समय शौचालय गई थी। लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। परिवार की महिलाएं जब शौचालय के पास गईं तो अंदर शिवानी को खून से लथपथ पड़ा शव देखकर चीख पड़ी। उसका गला तेज धारदार हथियार से रेता गया था।

संभल में खोजे जा रहे कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूर, 13 को वापस भेजा, 25 कल भेजे जाएंगे

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के संभल में कश्मीरी सुरक्षा गार्डों और मजदूरों की तलाश हो रही है। इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सत्यापन के बाद 13 कश्मीरियों को वापस भेजा गया था। अब कल यानी मंगलवार को 25 कश्मीरी वापस भेजे जाएंगे। हयातनगर की मस्जिद में कार्यरत कश्मीरी इमाम पर भी निगरानी रखी जा रही है।

राम मंदिर ध्वजारोहण: कौन हैं इकबाल अंसारी और डॉ.मृदुल जिनको भेजे न्योते की हो रही इतनी चर्चा?

प्रधानमंत्री के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और लगभग आठ हजार विशिष्टजन इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बनेंगे। वहीं, समारोह में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और तीन दशक पहले अयोध्या में गठित हुई इस्लामीकरण विरोधी सेना के तत्कालीन कमांडर डा मृदुल शुक्ल को भी निमंत्रण भेजा गया है।

छल और छद्म से देश की डेमोग्राफी बदलने का किया जा रहा प्रयास, सीएम योगी ने चेताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेताते हुए कहा कि कुछ लोग देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। छल और छद्म के जरिए कुछ लोगों ने दुनिया व भारत में सेवा को ही सौदे का माध्यम बनाया है। अपना ताना-बाना बदलकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं।

लेबल बदल कैंसर मरीजों के लिए बेचते थे CGHS के एक्सपायर्ड इंजेक्शन, 3 गिरफ्तार; ऐसे चलता था गैंग

कैंसर की एक्सपायर हुई दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला गिरोह मरीजों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा था। गिरोह महज तीन हजार रुपये में सीजीएचएस मुहर मिटवाकर एक्सपायर इंजेक्शन की री-लेबलिंग कर महज उसे बाजार में बेच देता था।

सारा कामधाम छोड़ कर नंगे पैर जाऊंगा, राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि स्थानीय सांसद होने के नाते, अयोध्या में पैदा होने नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी और सोच है। इसीलिए कल गया था और आज भी जाऊंगा। सपा सांसद ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मेरे ऊपर प्रभु श्रीराम, हनुमान जी, मां सीता और सरयू माई की कृपा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
