Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 24 January 2026 CM Yogi Adityanath UP Diwas Amit Shah in Lucknow Prayagraj Magh Mela
UP Top News Today: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, मायावती ने माघ मेला विवाद पर तोड़ी चुप्पी

UP Top News Today: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, मायावती ने माघ मेला विवाद पर तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

UP Top News Today: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है। साथ ही उनके शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं, मायावती ने माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया।

Jan 24, 2026 02:10 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 24 January 2026: प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और शासन-प्रशासन से विवाद पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चुप्पी तोड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन पर हमलावर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक कानपुर में पकड़े हवाला कारोबारियों का नेटवर्क, नेपाल भी भेजते रकम

यूपी में कानपुर के धनकुट्टी में गुरुवार की रात पकड़े गए हवाला कारोबार के तार दिल्ली, मुंबई और गुजरात के साथ ही अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। यहां से नेपाल में भी हवाला का पैसा भेजा जाता है। जांच में सामने आया कि कई बड़े उद्योगपति भी इसके जरिये दूसरे प्रदेशों में रकम भेजते रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक कानपुर में पकड़े हवाला कारोबारियों का नेटवर्क, नेपाल भी भेजते रकम

सेटेलाइट से जमीन नापकर दफनाया जाएगा मुंबई से यूपी लाए महिला का शव, ये है कारण

मुंबई से महिला का जनाजा यूपी में प्रयागराज के मांडा के चफला में दफनाने के लिए लाए जाने का ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर विरोध किया। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम, एसीपी, वन रेंजर व तहसीलदार मेजा ने वार्ता के बाद 72 घंटे तक मांडा से दूर फ्रीजर में शव सुरक्षित रखा जाए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सेटेलाइट से जमीन नापकर दफनाया जाएगा मुंबई से यूपी लाए महिला का शव, ये है कारण

माघ मेला: जीवनसाथी की इच्छा पूरी करने को पहुंचे त्रिवेणी तट, अचला सप्तमी पर करेंगे शैयादान

डॉ. राम शृंगार शुक्ल अपनी पत्नी बुनेला शुक्ला के साथ त्रिवेणी तट के पास कल्पवास व शैयादान करने के लिए पहली बार आए हैं। पत्नी बीमार रहती हैं। उम्र के 68वें पड़ाव पर भी डॉ. राम शृंगार अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: माघ मेला: जीवनसाथी की इच्छा पूरी करने को पहुंचे त्रिवेणी तट, अचला सप्तमी पर करेंगे शैयादान

स्नान-पर्व में राजनीतिक लोगों का प्रभाव..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर मायावती ने तोड़ी चुप्पी

प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और शासन-प्रशासन से विवाद पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चुप्पी तोड़ी है। मायावती ने राजनीति और धर्म के घालमेल पर प्रहार किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: स्नान-पर्व में राजनीतिक लोगों का प्रभाव..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर मायावती ने तोड़ी चुप्पी

अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा; शिष्यों ने जताई आशंका, शिविर में लगवाए 10 सीसीटीवी कैमरे

प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन पर हमलावर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है। शंकराचार्य के शिविर में दस सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा; शिष्यों ने जताई आशंका, शिविर में लगवाए 10 सीसीटीवी कैमरे

तीन बच्चों की मां ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पति बोला- दो युवकों से था अफेयर

प्रेम प्रसंग के चलते तीन बच्चों की मां ने अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति और परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति से हुए झगड़े के बाद महिला ने ये कदम उठाया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: तीन बच्चों की मां ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पति बोला- दो युवकों से था अफेयर

चित्रकूट में व्यापारी के बेटे का शव बाजार में रखकर हंगामा, आरोपियों का सामान जलाया

यूपी के चित्रकूट में बरगढ़ कस्बे में कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के 13 वर्षीय बेटे आयुष की अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में शनिवार को सुबह फिर से भीड़ का आक्रोश फूट पड़ा। लामबंद लोगों ने सुबह करीब 9 बजे आरोपितों के कमरे से उनका सामान निकालकर बाहर आग के हवाले कर दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: चित्रकूट में व्यापारी के बेटे का शव बाजार में रखकर हंगामा, आरोपियों का सामान जलाया

जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं, अखिलेश यादव का आरोप, बोले- भाजपा फिर एक्सपोज

जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही जातीय गणना का मामला एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि अधिसूचना में जाति का कॉलम ही नहीं है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं, अखिलेश यादव का आरोप, बोले- भाजपा फिर एक्सपोज

संभल में 48 घंटे में बदल गए सीजेएम, हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को भेजा

संभल में फिर सीजेएम बदल गए हैं। कौशांबी के CJM दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर के तबादले के बाद आदित्य सिंह को यहां का CJM बनाया गया था। आदित्य सिंह को वापस चंदौसी (सीनियर डिवीजन सिविल जज) भेज दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल में 48 घंटे में बदल गए सीजेएम, हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को भेजा

हर मिनट कई फिसले, जिसने ब्रेक मारा वही गिरा; यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो

यूपी के अमरोहा से एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर हर मिनट आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार गिर रहे हैं। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों में जिसने भी ब्रेक मारा, वह सीधे जमीन पर नजर आया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हर मिनट कई फिसले, जिसने ब्रेक मारा वही गिरा; यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |