UP Top News Today: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, मायावती ने माघ मेला विवाद पर तोड़ी चुप्पी

संक्षेप: UP Top News Today: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है। साथ ही उनके शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं, मायावती ने माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया।

UP Top News Today 24 January 2026: प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और शासन-प्रशासन से विवाद पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चुप्पी तोड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन पर हमलावर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है।