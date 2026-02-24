UP Top News Today: योगी सरकार माध्यमिक शिक्षकों देगी 25 लाख ग्रेच्युटी, चौकीदार की बेरहमी से हत्या

UP Top News Today: योगी सरकार माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों को 25 लाख ग्रेच्युटी देगी। प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। बदायूं में ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कमरे में खून से लथपथ शव मिला।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज माध्यमिक शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख ग्रेच्युटी, योगी सरकार का बड़ा फैसला माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एडेड और परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे ढाई लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की बेरहमी से हत्या, कमरे में मिला खून से लथपथ शव यूपी के बदायूं में ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की नृशंस हत्या की गई। बिल्सी में कछला शाहबाद हाइवे किनारे एक खेत में बनी कोठरी में रक्तरंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सुरेंद्र सिंह खेत मालिक नरेश चंद माहेश्वरी के यहां पर 20-25 साल से चौकीदारी कर रहे थे।

यूपी धर्मांतरण कानून अंतरधार्मिक विवाह और लिव-इन पर नहीं लगा सकता रोक; हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह और लिव इन संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्तियों को पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यूपी धर्मांतरण कानून 2021 रोक नहीं लगा सकता है।

एम्स की डॉक्टर का डेढ़ किलोमीटर तक पीछा कर बैड टच, नस्लीय टिप्पणी भी की पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर के अनुसार वह अपने एक मित्र के साथ 22 फरवरी को मोहद्दीपुर स्थित एक मॉल में गई थीं। रात करीब आठ बजे वहां से निकल रही थीं, तभी तीन युवकों ने उन्हें घूरना शुरू किया। उन्होंने नस्लीय टिप्पणी करते हुए अपशब्द कहे। तीनों युवक मॉल से उनका पीछा करते हुए एम्स गेट नंबर दो तक पहुंच गए।

बेटा निकला जल्लाद, बाप को गोली से उड़ाया; आधी लाश ड्रम में भरी; आधी लखनऊ में फेंक आया Lucknow Son Killed Father: दिल दहला देने वाली ये घटना, लखनऊ के आशियाना सेक्टर-एल की है। सोमवार को शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। पिता-पुत्र के बीच 20 फरवरी को तीखी कहासुनी हुई थी। इसी दौरान अक्षय प्रताप सिंह ने पिता के सीने में दो गोलियां दाग दीं।

मेरठ अग्निकांड: रुखसार ने बच्चों को चादरों से ढका, लेकिन नहीं बचा सकी जान; 30 मिनट चली मौत से जंग मेरठ में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मकान में लगी आग के बाद 30 मिनट तक मौत से जंग चलती रही। महिला ने बच्चों को कंबल में लपेटकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।