UP Top News Today: शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी CM का घर, अयोध्या के राजा का निधन

69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को एक बार फिर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। उधर, अयोध्या नरेश और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार की रात करीब साढ़े 11 बजे निधन हो गया। 

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 12:33 PM
UP Top News Today 24 August 2025: 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को एक बार फिर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यहां जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। यहां बैठे अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाकर धरने पर बैठ गए । पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था सरकार उसे जानबूझ कर लटका दिया जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार के पास पर्याप्त समय था वह हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय कर सकती थी।

उधर, अयोध्या नरेश व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार की रात करीब साढ़े 11 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर रविवार को शाम 4:00 बजे होगा। निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया।

निक्की को जिंदा जलाकर मारते हुए क्या बोला था विपिन; FIR में किन-किन के नाम, कौन सी धाराएं

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता को पेट्रोल डाल जिंदा जलाकर मार डालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला के परिवार ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए शनिवार को कासना कोतवाली का घेराव किया।

69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों ने घेरा केशव प्रसाद मौर्य का आवास, पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजे इको गार्डन

69000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेराव किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे।

रेस्त्रां में पार्टी कर रही छात्रा की खाना खाने से मौत, सहेलियों की हालत भी खराब

यूपी के लखीमपुर में रहने वाली तीन छात्राओं ने 15 अगस्त को एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर कोल्डड्रिंक पी। इसके बाद वे घर पहुंचीं तो उनकी हालत बिगड़ गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ में एक छात्रा की मौत हो गई।

चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों के बीच फंसीं डॉक्टर की मां, RPF बनी फरिश्ता

एक 60 वर्षीय महिला महिमा गंगवार, चलती ट्रेन से गिर गईं। 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय' यह कहावत उनके लिए सही साबित हुई। शनिवार देर रात कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे के दौरान, आरपीएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी जान बचा ली।

सवेरा योजना से एक कॉल पर मिल रही मदद, 16 लाख बुजुर्गों ने कराया रजिस्ट्रेशन; जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

यूपी-112 की 'सवेरा' योजना उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए शुरू की गई एक पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस योजना ने अब तक 16 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया है।

अयोध्या के राजा और राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी विमलेंद्र मिश्र का निधन, बसपा से लड़ चुकें हैं चुनाव

यूपी के अयोध्या नरेश व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार की रात करीब साढ़े 11 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर रविवार को शाम 4:00 बजे होगा। निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

