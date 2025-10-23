UP Top News Today: महाराष्ट्र में मौत को लेकर देवरिया में हंगामा, प्रयागराज में रचित मध्यान पर केस

संक्षेप: महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह शव घर पहुंचते ही यहां हंगामा हो गया। तेज रफ्तार जगुआर कार से कई लोगों को रौंदने के आरोपी रचित मध्यान के खिलाफ दर्ज केस को गैर इरादतन हत्या में तब्दील कर दिया गया है।

UP Top News Today 23 October 2025: महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह शव घर पहुंचते ही यहां हंगामा हो गया। लोग, हत्या का आरोप लगाते हुए सलेमपुर-मैरवा मार्ग जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया। देवरिया के नौशाद (उम्र 35 वर्ष) पुत्र वकील अहमद एक महीने पहले अपने दो साथियों कमलेश और सेठी के साथ महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में एक निजी कंपनी में मजदूरी करने के लिए गए थे। 21 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थिति में नौशाद की महाराष्ट्र में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह शव महाराष्ट्र से घर पहुंचा। शव घर पहुंचते ही चीत्कार मच गया। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की आंखें भर आई। लोग हत्या का आरोप लगाते हुए शव मुख्य मार्ग पर रख कर जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया।

उधर, छोटी दीवाली के दिन प्रयागराज के राजरूपपुर में भीड़ के बीच तेज रफ्तार जगुआर कार से कई लोगों को रौंदने के आरोपी रचित मध्यान को पुलिस ने मंगलवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। लूकरगंज निवासी कार चालक रचित शहर के प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी का बेटा है। धूमनगंज थाना पुलिस ने पहले कार नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी लेकिन, बाद में विवेचना के आधार पर रचित मध्यान के खिलाफ केस को गैर इरादतन हत्या में तब्दील कर दिया गया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज चूहे की अनोखी भक्ति! भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ता दिखा, VIDEO वायरल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक चूहे का वीडियो सामने आया है। यहां भगवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। वीडियो में वह हाथ जोड़ता और तालियां बजाता दिख रहा है। यह वीडियो वायरल हो रहा है।

यूपी की IAS दिव्या मित्तल का गोवर्धन पूजा पर दिखा अलग अंदाज, महिलाओं संग जमकर किया डांस देवरिया के श्री तिरूपति बालाजी मंदिर भक्तिवाटिका में अन्नकूट महोत्सव में पहुंची DM दिव्या मित्तल ने महिलाओं संग जमकर डांस किया। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसके पहले डीएम दिव्या मित्तल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि-विधान से मंदिर में पूजा-अर्चना की।

यूपी में एमएलसी ने मनाई गजब दिवाली, चलती डिफेंसर गाड़ी के सनरूफ से की आतिशबाजी बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें MLC योगेश नौहवार डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। वह कई शॉट की आतिशबाजी हाथ में पकड़े हुए हैं, उससे कई रॉकेट रुक-रुककर आसमान की ओर जा रहे हैं। विधायक की गाड़ी के आगे और पीछे भी कुछ गाड़ियां थीं।

छठ महापर्व पर जिस रूट पर होगी ज्यादा भीड़, उसी रूट पर चला दी जाएगी स्पेशल ट्रेन छठ महापर्व पर और दिवाली कर लौटने वालों के लिए राहत की खबर है। भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। जिस रूट पर होगी ज्यादा भीड़, उसी रूट पर स्पेशल ट्रेन चला दी जाएगी।

यूपी में एनकाउंटर, गोली लगने के बाद दो बेटों के साथ पशु तस्कर गिरफ्तार; हेड कांस्टेबल जख्मी एनकाउंटर बदायूं के कुंवरगांव रोड स्थित आईटीआई कॉलेज के पास हुआ। बुधवार की रात पुलिस को तस्करों के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों की घेराबंदी कर उन्हें सरेंडर करने को कहा। तीनों गोवंशीय पशु वध की घटना को अंजाम दे रहे थे।