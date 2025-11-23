UP Top News Today : अयोध्या में ध्वज पूजन संग आहुतियां, कचहरी सीरियल ब्लास्ट की बरसी आज

संक्षेप: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए शुरू ध्वज पूजन अनुष्ठान के दूसरे दिन ध्वज पूजन करके तुलसी दल से प्रभुश्रीराम का सहस्त्र नामार्चन किया गया। वहीं, 23 नवंबर यानि आज वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट की आज 18 वीं बरसी है।

UP Top News Today 23 November 2025: अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। शनिवार को ध्वज पूजन करके तुलसी दल से प्रभुश्रीराम का सहस्त्र नामार्चन किया गया। आचार्यों ने गणपति पूजन, षोडषमात्रिका पूजन के बाद योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, और प्रधान मंडल के रूप में रामभद्र मंडल और अन्य मंडलों का आह्वान पूजन भी कराया। अनुष्ठान के मुख्य यजमान डॉ. अनिल मिश्र ने अर्द्धांगिनी समेत पूजन किया। इसके पहले वेदमू्र्ति आचार्यों द्वारा गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडष मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया। अरणि मंथन से अग्निकुण्ड में मंत्रोच्चार के साथ अग्नि स्थापना की गई। उपाचार्य रवीन्द्र पैठाढ़े ने बताया कि अनुष्ठान में 108 वैदिक आचार्यों के द्वारा दस लाख आहुतियां दी जानी है। शास्त्रों में हर देवता के लिए जप, हवन में तय संख्या से आहुतियां दी जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, 23 नवंबर को वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट की आज 18 वीं बरसी है। 2007 में 23 नवंबर को ही कचहरियों में हुए धमाके में एक अधिवक्ता समेत कुल चार को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई घायल हुए थे। जिला अस्पताल ने दो आरोपितों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अपील के बाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर को भेजा न्योता यूपी के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर का सपना साकार हो चुका है। गत वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों गर्भगृह में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद 25 नवंबर को नवनिर्मित राममंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ इसकी पूर्णता का उद्घोष किया जाना है।

पति और उसकी शादीशुदा प्रेमिका को मनाकर ले जा रही थी पत्नी, चलती ट्रेन से कूद गए दोनों सतीश और पुष्पा कई महीने पहले लापता हो गए थे। सतीश की पत्नी रवीना उसे तलाश रही थी। जानकारी पर परिजनों के साथ वह गुरुग्राम पहुंची। रवीना ने दोनों को पकड़ लिया। वह उन्हें मनाकर उन्हें वापस ले जा रही थी। रात में सभी सो रहे थे तभी दोनों ट्रेन से कूद पड़े। रेलवे ट्रैक पर दोनों गंभीर अवस्था में मिले।

यूपी में कब लागू होंगी चार नई श्रम संहिताएं? प्रक्रिया तेज; जानें अपडेट प्रमुख सचिव श्रम डा. एमके शन्मुगा सुंदरम का कहना है कि जल्द इन श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर प्रदेश में लागू किया जाएगा। नई संहिताओं के अंतर्गत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम एवं समय पर वेतन, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, ओवरटाइम पर दुगुना भुगतान तथा फ्लोर वेज व्यवस्था लागू होगी।

थाईलैंड में मिले हाथरस के युवती-युवक, 18-18 घंटे करवाई साइबर स्लेवरी थाईलैंड में नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर यूपी के हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को साइबर ठग ने शिकार बनाकर छह लाख रुपये ठग लिए। युवती व उसके एक साथी को शातिरों ने थाइलैंड भी भेज दिया।

पति के लिए प्रेमी ने लाकर दिया जहर, शादीशुदा महिला ने खुद ही खा लिया; जानें फिर मजदूर का कहना है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी को उसके प्रेमी ने जहर लाकर दिया था। युवक, पत्नी पर दबाव बना रहा था कि पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों आराम से शादी कर लेंगे। पत्नी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। मजदूर का कहना है कि पत्नी ने 18 नवंबर को सुबह दस बजे खुद ही जहर खा लिया।