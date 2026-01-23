UP Top News Today: धर्मांतरण आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, मंच पर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

संक्षेप: UP Top News Today: मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल था। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया। वहीं, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक होकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे।

UP Top News Today 23 January 2026: जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल था। इस मामले में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मामले में 6 के गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है।

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे। ब्रजेश पाठक अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक हो गए। कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक को रोते देख सभी हैरान रह गए।