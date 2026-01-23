UP Top News Today: धर्मांतरण आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, मंच पर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
UP Top News Today: मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल था। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया। वहीं, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक होकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे।
UP Top News Today 23 January 2026: जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल था। इस मामले में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मामले में 6 के गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे। ब्रजेश पाठक अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक हो गए। कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक को रोते देख सभी हैरान रह गए।
जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल, हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार
मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल मिला है। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक अन्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।
मंच पर ही फफक कर रोने लगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक
यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने बीतों दिनों को याद कर मंच पर ही फफक कर रो पड़े। मेरठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में यह वाक्या देख हर कोई हैरान रह गया।
गुंडई की राजनीति..., फिचकुर फेंकने लगता है, केशव प्रसाद का अखिलेश यादव पर पलटवार
प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अखिलेश ने दो पोस्ट के जरिए हमला किया तो केशव ने गुंडई की राजनीति और फिचकुर फेंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पलटवार किया है।
SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राजा भैया की पत्नी-दो बेटियों के नाम गायब, CM योगी से शिकायत
यूपी की कुंडा विधानसभा के विधायक राजा भैया की पत्नी और बेटियों के नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसी जानकारी उनकी बेटी और पत्नी दोनों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम योगी और चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है।
कानपुर के हवाला गैंग के आगरा से जुड़े तार, दो मशीनों से 3 घंटों में गिना गया कैश
यूपी के कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सट्टा खिलाने वाले शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा किया। आरोपियों के संबंध आगरा के हिस्ट्रीशीटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बुकी से मिल रहे हैं।
संभल में 48 घंटे में बदल गए सीजेएम, हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को भेजा
संभल में फिर सीजेएम बदल गए हैं। कौशांबी के CJM दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर के तबादले के बाद आदित्य सिंह को यहां का CJM बनाया गया था। आदित्य सिंह को वापस चंदौसी (सीनियर डिवीजन सिविल जज) भेज दिया गया है।
कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन, शुभम के पिता की मर्सिडीज समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त
कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। न्यायालय के आदेश पर सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी पहुंचकर यह कार्रवाई की है। मर्सिडीज कार, तीन मकान और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं।
सरेआम पिस्टल फायर करने वाली अंशिका हिस्ट्रीशीटर के इशारे पर फंसाती, करती थी ब्लैकमेल
पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अंशिका एक हिस्ट्रीशीटर के संपर्क में थी और उसके इशारे पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। सूत्रों के मुताबिक, जिस पिस्टल से अस्पताल मैनेजर अमिताभ पर फायरिंग की गई थी।
कश्मीर के डोडा में यूपी का जवान रिंकल बालियान भी शहीद, दस की जान गई, 11 एयरलिफ्ट
कश्मीर के डोडा में यूपी के हापुड़ के रहने वाले जवान रिंकल बालियान भी शहीद हो गए हैं। 200 फीट गहरी खाई में बुलेटप्रूफ ट्रक के गिरने के कारण दस जवानों की जान गई है। 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Weather Today: कड़कती ठंड में चलेगी तेज हवा, UP से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD अपडेट
मौसम विभाग ने बताया है कि 23 जनवरी को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा ही मौसम जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखा जा सकता है।