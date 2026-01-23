Hindustan Hindi News
UP Top News Today: धर्मांतरण आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, मंच पर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

UP Top News Today: धर्मांतरण आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, मंच पर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

संक्षेप:

UP Top News Today: मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल था। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया। वहीं, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक होकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे। 

Jan 23, 2026 02:21 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 23 January 2026: जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल था। इस मामले में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मामले में 6 के गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है।

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंच पर ही फफक कर रोने लगे। ब्रजेश पाठक अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक हो गए। कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक को रोते देख सभी हैरान रह गए।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल, हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार

मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल मिला है। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक अन्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल, हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार

मंच पर ही फफक कर रोने लगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक

यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने बीतों दिनों को याद कर मंच पर ही फफक कर रो पड़े। मेरठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में यह वाक्या देख हर कोई हैरान रह गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मंच पर ही फफक कर रोने लगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अपनी दास्तां सुनाते-सुनाते हुए बेहद भावुक

गुंडई की राजनीति..., फिचकुर फेंकने लगता है, केशव प्रसाद का अखिलेश यादव पर पलटवार

प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अखिलेश ने दो पोस्ट के जरिए हमला किया तो केशव ने गुंडई की राजनीति और फिचकुर फेंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पलटवार किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गुंडई की राजनीति..., फिचकुर फेंकने लगता है, केशव प्रसाद का अखिलेश यादव पर पलटवार

SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राजा भैया की पत्नी-दो बेटियों के नाम गायब, CM योगी से शिकायत

यूपी की कुंडा विधानसभा के विधायक राजा भैया की पत्नी और बेटियों के नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसी जानकारी उनकी बेटी और पत्नी दोनों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम योगी और चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राजा भैया की पत्नी-दो बेटियों के नाम गायब, CM योगी से शिकायत

कानपुर के हवाला गैंग के आगरा से जुड़े तार, दो मशीनों से 3 घंटों में गिना गया कैश

यूपी के कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सट्टा खिलाने वाले शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा किया। आरोपियों के संबंध आगरा के हिस्ट्रीशीटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बुकी से मिल रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कानपुर के हवाला गैंग के आगरा से जुड़े तार, दो मशीनों से 3 घंटों में गिना गया कैश

संभल में 48 घंटे में बदल गए सीजेएम, हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को भेजा

संभल में फिर सीजेएम बदल गए हैं। कौशांबी के CJM दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर के तबादले के बाद आदित्य सिंह को यहां का CJM बनाया गया था। आदित्य सिंह को वापस चंदौसी (सीनियर डिवीजन सिविल जज) भेज दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल में 48 घंटे में बदल गए सीजेएम, हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को भेजा

कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन, शुभम के पिता की मर्सिडीज समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त

कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। न्यायालय के आदेश पर सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी पहुंचकर यह कार्रवाई की है। मर्सिडीज कार, तीन मकान और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन, शुभम के पिता की मर्सिडीज समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त

सरेआम पिस्टल फायर करने वाली अंशिका हिस्ट्रीशीटर के इशारे पर फंसाती, करती थी ब्लैकमेल

पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अंशिका एक हिस्ट्रीशीटर के संपर्क में थी और उसके इशारे पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। सूत्रों के मुताबिक, जिस पिस्टल से अस्पताल मैनेजर अमिताभ पर फायरिंग की गई थी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सरेआम पिस्टल फायर करने वाली अंशिका हिस्ट्रीशीटर के इशारे पर फंसाती, करती थी ब्लैकमेल

कश्मीर के डोडा में यूपी का जवान रिंकल बालियान भी शहीद, दस की जान गई, 11 एयरलिफ्ट

कश्मीर के डोडा में यूपी के हापुड़ के रहने वाले जवान रिंकल बालियान भी शहीद हो गए हैं। 200 फीट गहरी खाई में बुलेटप्रूफ ट्रक के गिरने के कारण दस जवानों की जान गई है। 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कश्मीर के डोडा में यूपी का जवान रिंकल बालियान भी शहीद, दस की जान गई, 11 एयरलिफ्ट

Weather Today: कड़कती ठंड में चलेगी तेज हवा, UP से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD अपडेट

मौसम विभाग ने बताया है कि 23 जनवरी को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा ही मौसम जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखा जा सकता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कड़कती ठंड में चलेगी तेज हवा, UP से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD अपडेट

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
